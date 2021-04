Porträt 43 Jahre auf dem Flughafen Grenchen tätig: «Luftfahrzeugmechaniker war für mich der Traumberuf» René Vock: 43 Jahre lang verdiente er seinen Lebensunterhalt auf dem Flughafen Grenchen. Er war der Letzte aus der Zeit der legendären Farner Flugzeugwerke. Peter Brotschi 0 Kommentare 06.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

René Vock arbeitete 43 Jahre lang als Luftfahrzeugmechaniker auf dem Flughafen Grenchen. Nun wird er pensioniert. Peter Brotschi

«Bei allen Schattenseiten war es für mich ein Traumberuf», sagt René Vock. Fast sein ganzes Arbeitsleben war er Luftfahrzeugmechaniker am Flughafen Grenchen. Angefangen hat er bei der Firma Farner Flugzeugwerke AG und beendet wird jetzt seine Berufslaufbahn nach 43 Jahren bei der Nachfolgefirma Mécanair SA, die neben Grenchen auch auf den Flugplätzen Ecuvillens und Yverdon im Flugzeugunterhalt firmiert.

Hier ein Bild aus dem Jahr 2015 mit dem Team der Mécanair Grenchen. Mitten drin: René Vock.

Peter Brotschi

Willi Farner noch persönlich gekannt

Das Werkzeug legt er in der gleichen Flugzeughalle weg, in der er am 1. März 1978 als 22-jähriger junger Mann begonnen hat. Sehr stolz ist René Vock auf die Tatsache, dass er Willi Farner, der im Jahr 1934 die Firma gründete, noch persönlich gekannt hat. Allerdings nicht sehr lange, da Farner am 8. November 1978 im Alter von 73 Jahren verstarb. Dennoch erinnert sich René Vock gut an den Flugpionier: «Immer morgens und abends machte er einen Rundgang durchs Geschäft und grüsste alle Mitarbeitenden.» Mit Vock legt nun der letzte Luftfahrzeugmechaniker aus der «alten Farner-Zeit» seine Arbeit nieder.

Zu Beginn war Vock in der Militärabteilung angestellt. Er arbeitete an den Flugzeugen Pilatus P-2, P-3 und Dornier Do-27, die von den Militärflugplätzen für Unterhaltsarbeiten nach Grenchen geflogen wurden. Später waren die Helikopter Alouette II und III an der Reihe, die ebenfalls für die Servicearbeiten von der Luftwaffe zu den Farner Flugzeugwerken gebracht wurden.

Das war zur Halbzeit: René Vock (links aussen) im August 1999 mit der damaligen Farner-Belegschaft vor Militärhelikoptern Alouette III. Peter Brotschi

Nachdem diese Luftfahrzeugtypen bei der Luftwaffe ausser Dienst gestellt wurden, wechselte René Vock in die Zivilabteilung und wurde auch technischer Leiter.

Immer am Puls des technischen Fortschrittes

Der Beruf des Luftfahrzeugmechanikers bringt eines mit sich: Lebenslanges Lernen. Jedes neue System, jeder neue Flugzeugtyp muss mit Weiterbildungen erarbeitet werden, damit die getane Arbeit unterschrieben und die Maschine wieder für den Flugbetrieb freigegeben werden darf. Unzählige Male musste er dafür die Koffer packen und für Weiterbildungen nach Alpnach, Dübendorf, Locarno-Magadino und Kloten reisen, ebenso zu den Pilatus Flugzeugwerken nach Stans und zu Eurocopter nach Marignane bei Marseille.

Geändert hat sich an der Technik einiges in den Jahrzehnten: Früher habe man mit schweren Werkzeugen aus Gusseisen hantiert, heute sei ein bestens ausgerüsteter Werkzeugboy sowie Laptop zwecks Diagnosen mit am Flugzeug dabei.

«Bei der Arbeit muss man zweihundertprozentig bei der Sache sein», hält René Vock fest.

«Die Maschinen gehen in die Luft, und da gibt es bei technischen Problemen keinen Pannenstreifen.»

Darüber hinaus schätzte er die Abwechslung, die sein Job mit sich brachte. Man arbeite in der Werkstatt und im Büro, aber auch wetterfest bei allen Temperaturen draussen. Zudem habe man nicht nur mit Technik, sondern auch viel mit Menschen zu tun und man komme nicht zuletzt relativ häufig zum Fliegen. «Mein Leben lang gehörte ich zur Bodencrew, habe keine fliegerische Ausbildung absolviert, bin aber dennoch bei Hunderten von Werkflügen mit an Bord gewesen.» Neben dem Beruf war er 30 Jahre lang Angehöriger der Betriebsfeuerwehr des Flughafens als Einsatzleiter und technischer Feldweibel.

Mehr Zeit für zuhause und auch unterwegs

Luftfahrzeuge existieren über Jahrzehnte. So gibt es den Pilatus P-2 immer noch, und deshalb wird gerade die Oldtimerszene die Erfahrung von René Vock zu schätzen wissen. Für Mécanair steht er bei Bedarf noch tageweise zur Verfügung. Das schätzt Pierre-Alain Rossier. Der Betriebsleiter der Grenchner Niederlassung der Mécanair sagt, dass Vock seine Pensionierung verdient habe, er aber froh sei, bei Bedarf auf den erfahrenen Mechaniker zählen zu können.

Sonst wird der Neupensionär die vermehrte freie Zeit für sein Heim in Rüti bei Büren nutzen sowie für Berg-, Velo- und Motorradtouren. Rückblickend ist er dankbar, dass seine Ehefrau Hermine und die beiden erwachsenen Töchter stets Verständnis für seinen Beruf aufbrachten. Denn Luftfahrzeugmechaniker ist bei allen positiven Seiten öfters mal ein Job, der nicht einfach um 17 Uhr beendet werden kann.

Propeller-Spezialist Luftfahrzeugmechaniker erarbeiten sich als hochqualifizierte Spezialisten ein Leben lang ein riesiges Wissen und Können, das manchmal einzigartig sein kann. Das Restaurationsprojekt einer Messerschmitt Me-108 Taifun (Schul- und Verbindungsflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg) drohte zu scheitern, weil weltweit niemand zu finden war, der den rein mechanischen Verstellpropeller restaurieren konnte. Nur in Grenchen gab es damals einen Mechaniker, der diese Arbeit verrichten konnte und durfte: René Vock. (pbg)