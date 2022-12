Polizeiübergabe Das Ende der Stadtpolizei Grenchen ist definitiv besiegelt: Die Fahnenabgabe hat stattgefunden Die schwarze Fahne der Stadtpolizei Grenchen ist fein säuberlich zusammengelegt zurück an die Stadt übergeben worden. Oliver Menge Jetzt kommentieren 14.12.2022, 19.15 Uhr

Korpsübergabe Stadtpolizei an Kantonspolizei, Fahnenübergabe an Stadt Grenchen, Anita Panzer. Tom Ulrich

Es war ein emotionaler, um nicht zu sagen trauriger Schritt, der an diesem verregneten, nasskalten Mittwochnachmittag im Theatersaal des Parktheaters über die Bühne ging. Denn es sollte das letzte Kapitel – oder wenigstens der vorletzte Satz – in dieser Geschichte sein, die sich nunmehr seit gefühlten Jahren abspielte: die Abschaffung der Grenchner Stadtpolizei.

Moderatorin Anita Panzer, die durch den Anlass führte, wählte ihre Worte sorgsam und weise. Denn sie hatte begriffen, um was es dabei ging: Eine vertraute, zuverlässige und stets präsente Institution geht für die Bevölkerung der Stadt verloren. Polizeibeamte, die zum Teil schon seit Jahrzehnten in dieser Stadt unterwegs waren, für Ordnung und Sicherheit sorgten, die mitgeholfen hatten, die Stadt Grenchen mit zu einer der sichersten Städte in der Schweiz zu machen, wurden aufgrund eines politischen Entscheids «abgeschafft».

Der Theatersaal des Parktheaters war gut besetzt, auf der Bühne das Spiel der Kantonspolizei Solothurn. Tom Ulrich

Der grösste Teil wird Grenchen zwar erhalten bleiben, sie sind zur Kantonspolizei übergetreten und werden ihre Arbeit in der Stadt Grenchen weiterführen. Oder sie sind Teil des neuen Polizeiinspektorats der Stadt, welches einen Teil der Aufgaben übernommen hat, die bisher von der Stadtpolizei gewährleistet wurden.

Eine Feier in Anführungszeichen, nannte es die Moderatorin. Denn besonders schmerzhaft sei es doch, wenn etwas aus finanziellen Gründen aufgegeben werden müsse. Und trotz des feierlichen Rahmens und der hervorragenden musikalischen Begleitung durch das Spiel der Kantonspolizei Solothurn unter der Leitung von Heinz Schönenberger, dürfte der eine oder andere der geladenen Gäste, insbesondere diejenigen, die jenen bedeutsamen politischen Entscheid vor etwas weniger als einem Jahr gefällt haben, sich nicht immer ganz wohl in seiner Haut gefühlt haben.

Gemeinderäte der Stadt, Regierungsrätin Susanne Schaffner, Stadtpräsident François Scheidegger, Kommandant Christian Ambühl und seine beiden Kinder. Tom Ulrich

Einer der schwierigsten Tage in der Amtszeit

Stadtpräsident François Scheidegger bezeichnete diesen Mittwoch als einen der schwierigsten Tage in seiner neunjährigen Amtszeit. Er rekapitulierte die Geschichte der Stadtpolizei, von den ersten Wächtern, die lesen und schreiben können mussten, bis zur Polizei Stadt Grenchen, einem Korps, das auf Augenhöhe mit der Kantonspolizei und immer auf dem neusten Stand für die Sicherheit in der Stadt Grenchen sorgte.

Stadtpräsident François Scheidegger Tom Ulrich

Der Stadtpräsident resümierte nochmals, wie es zum politischen Entscheid gekommen war und welches die Gründe dafür waren. Und er dankte den Angehörigen des Korps der Stadtpolizei und deren Kommandant für ihre Loyalität und die Bereitschaft, auch in den schwierigen Zeiten immer ihr Bestes getan zu haben.

Regierungsrätin Susanne Schaffner betonte, oberstes Ziel sei immer, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Durch die rasche und kompetente Übernahme durch die Kapo sei dies auch künftig in Grenchen gewährleistet. «Wir sind mehr als parat.» Schaffner unterliess es auch nicht, allen am schwierigen und ambitiösen Prozess Beteiligten zu danken.

Der Kommandant wird zum Kommandanten a. D.

Christian Ambühl betrat die Bühne als Kommandant der Polizei Stadt Grenchen und er verliess sie als Kommandant ausser Dienst – wobei er den letzten Satz der Geschichte schreiben werde, wenn er den Schlüssel zum letzten Mal drehe an der Simplonstrasse. Ambühl verabschiedete sich von der grossen Familie, die das Korps für ihn gewesen sei.

Kommandant Christian Ambühl bei seiner letzten Rede. Tom Ulrich

Er unterliess es auch nicht, Kritik an jenen zu üben, die Gerüchte in die Welt gesetzt hatten, und brachte ihnen sogar Verständnis entgegen. Denn das abrupte Ende habe Emotionen, Wut, Frust bis hin zu Existenzängsten ausgelöst bei einigen Korpsangehörigen und in der Bevölkerung. Aber, und das sei ihm sehr wichtig: Das Korps der Stadtpolizei solle in guter Erinnerung bleiben.

Nach seinem Dank an die Bevölkerung, das Gewerbe, die Stadt und die Kapo war es so weit: Zur Filmmusik aus Top Gun falteten Ambühls Tochter und Sohn die schwarze Flagge der Stadtpolizei zusammen und der abtretende Kommandant überreichte sie Stadtpräsident François Scheidegger.

Die Flagge der Stadtpolizei wird zum letzten Mal zusammengefaltet. Tom Ulrich

Die Kapo übernimmt

Jetzt ist also die Kapo «in Charge» – offiziell zwar erst ab 1. Januar, doch der Posten der Stadtpolizei ist bereits geschlossen und geräumt. Kommandant Thomas Zuber verglich die Mannschaft am Marktplatz mit einer Sportequipe, die jetzt aufgestiegen sei und eine bedeutende, personelle Verstärkung erfahren habe.

Thomas Zuber, Kommandant der Polizei Kanton Solothurn. Tom Ulrich

Zuber erinnerte an den zeitlich, finanziell und personell ambitiösen Effort, der geleistet wurde, damit die Kapo auch künftig die Sicherheit für die Bevölkerung der Stadt und Region Grenchen gewährleisten könne und versicherte, dass die Kantonspolizei und ihr Team am Marktplatz Grenchen alles daransetzen werde, dies auch zu tun.

