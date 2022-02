Polizei überwältigt bewaffneten Mann am Bahnhof Biel mit Taser

Polizeieinsatz Polizei überwältigt bewaffneten Mann am Bahnhof Biel Am Donnerstag, 3. Februar, bedrohte ein Mann eine Angestellte eines Verkaufsgeschäfts im Bahnhof Biel mit einem Messer. Wenig später konnte der Mann, der beim Auftauchen der Polizei erneut das Messer zückte, mit einem Taser entwaffnet und festgenommen werden. 03.02.2022, 16.34 Uhr

Der Vorfall ereignete sich am Bahnhhof Biel. Bruno Utz

Am Donnerstag, 3. Februar, kurz vor 10.45 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern eine Meldung ein, dass in Mann eine Angestellte eines Verkaufsgeschäfts im Bahnhof in Biel mit einem Messer bedroht habe.