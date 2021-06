Nach 40 Dienstjahren verlässt Hugo Kohler Grenchner Stadtpolizei

Polizei Stadt Grenchen Nach 40 Jahren in der Stapo: «Jetzt werde ich auch ab und zu mal chillen» Hugo Kohler trat 1981 als Rekrut ins Korps der Stadtpolizei ein. Am 29. Juni geht er in Pension – seine Kolleginnen und Kollegen feierten ihn bereits einen Tag früher. Oliver Menge 28.06.2021, 17.11 Uhr

Hugo Kohler freute sich dann doch über die Überraschung und bedankte sich bei Kolleginnen, Kollegen und Ehrengästen. Oliver Menge

«Mit dem Abgang von Hugo Kohler als Kommandant Stellvertreter geht eine Ära zu Ende», sagte Stadtpräsident François Scheidegger anlässlich der Verabschiedung des langgedienten Polizeibeamten. Kohler selber hatte im Vorfeld betont, er wolle auf keinen Fall wegen seines Abschieds irgendwie gefeiert werden, er wolle still und leise gehen und lege keinen Wert auf Rummel. So kam denn auch ein geplantes Porträt in dieser Zeitung mit und über ihn nicht zustande.