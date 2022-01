Warum der Grenchner Stapi gegen den politischen Systemwechsel ist

Politikreform in Grenchen Stadtpräsident François Scheidegger sagt: «Das heutige System ist schlank und effizient» In Grenchen wird eine Professionalisierung des politischen Systems gefordert. Für den Stadtpräsidenten hat sich das heutige Grenchner Politiksystem allerdings bewährt. Er ist gegen eine Änderung. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Stadtpräsident François Scheidegger plädiert für die Beibehaltung des aktuellen Systems mit Gemeindeversammlung. Hansjörg Sahli

François Scheidegger, warum sind Sie als Stadtpräsident gegen die überparteiliche Motion, die eine Reform der politischen Strukturen anstossen will?

Weil die Überlegungen meines Erachtens in eine falsche Richtung gehen. Zudem hat der Gemeinderat schon 2006 eine umfassende Auslegeordnung zu dieser Frage gemacht. Dabei ist man zum Schluss gekommen, dass die geltende Gemeindeorganisation – welche durchaus auch ihre Schwächen hat – insgesamt die für Grenchen stimmigste Variante ist. An dieser Beurteilung hat sich, wie ich meine, nichts geändert.

Weshalb tritt die Grenchner FDP in dieser Sache nicht geschlossen auf?

Weil es sich nicht um eine parteipolitische Angelegenheit handelt, sondern um einen überparteilichen Vorstoss. Der Stadtpräsident ist auch nicht Diener einer Partei, sondern dem Gesamtwohl verpflichtet.

Welches sind Ihre Argumente, die für die heutige Form einer nebenamtlichen Gemeinderatskommission ohne Ressorts und ohne festes Anstellungsverhältnis sprechen?

Das heutige System hat sich sehr bewährt. Wir sind professionell, schlank und effizient. Natürlich kann man immer optimieren und ich verschliesse mich positiven Veränderungen nicht.

Kann es ein Vorteil sein, wenn der Stadtpräsident der einzige echte Profi in der Grenchner Politik ist?

Der grosse Vorteil liegt auf der Hand: Alle Fäden laufen bei ein und derselben Person zusammen. Der Stadtpräsident führt den Vorsitz im Gemeinderat, in der Gemeinderatskommission und in der Gemeindeversammlung. Er leitet die Verwaltung, alle Abteilungen sind ihm direkt unterstellt. Eine derartige Konzentration auf eine Person – und da gebe ich dem Motionär recht – birgt unter Umständen auch gewisse Risiken.

Welchen Nachteil hätte eine fünfköpfige Exekutive, die durch die Stadt mit Teilzeitpensen angestellt würde?

Mehrere. Vor allem erwähnen möchte ich den grossen Koordinationsaufwand und die hohen Kosten. Nebst der Entlöhnung des Stadtrates braucht es zusätzliche Verwaltungsstellen, zudem muss ein Parlamentsdienst aufgebaut werden. Als grossen Nachteil empfinde ich ferner, dass jeder Stadtrat und jede Stadträtin eine Direktion leitet, was unweigerlich zu einem «Gärtli-Denken» führt.

Könnte eine solche Professionalisierung nicht zu mehr Effizienz führen?

Inwiefern damit eine «Professionalisierung» verbunden wäre, vermag ich nicht zu erkennen. Das Gegenteil ist der Fall, mehr Bürokratie und längere Entscheidungswege. Zu bedenken ist auch, dass der Stadtrat ein politisches Gremium ist, die «Profis» mit dem Fachwissen sitzen nach wie vor in der Verwaltung. Problematisch finde ich auch, dass Teilpensen für viele berufstätige Personen ein Hinderungsgrund ist, ein solches Amt überhaupt anzustreben.

An den Gemeindeversammlungen nimmt jeweils weniger als ein Prozent der Stimmberechtigten teil, wodurch eine kleine Interessengruppe bei guter Mobilisierung sehr grossen Einfluss gewinnen kann. Ist eine Gemeindeversammlung für eine Kleinstadt wie Grenchen noch das richtige Instrument, wäre da ein repräsentatives Stadtparlament nicht zeitgemässer?

Ich bin ein grosser Anhänger von basisdemokratischen Einrichtungen, die Gemeindeversammlung ist eine solche.

Jede Organisation hat natürlich auch ihre Schwächen, sie deswegen aber gleich abzuschaffen, heisst, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Wenn auch nur ein Prozent der Stimmberechtigten anwesend sind, sind das immer noch 100 Personen und damit deutlich mehr, als wenn ein 30-köpfiges Parlament entscheidet. Was meines Erachtens fehlt, sind ausgebaute Referendumsmöglichkeiten, damit Entscheide der Gemeindeversammlung einfacher der Urnenabstimmung unterbreitet werden können. Wenn also eine Interessengruppe ein Anliegen an der Gemeindeversammlung dank Mobilisierung durchbringt, könnte ein solcher Entscheid an der Urne korrigiert werden.

Sie haben bereits angekündigt, dass es die letzte Amtsperiode werden soll. Wäre dann ein Wechsel im Stadtpräsidium 2025 nicht der ideale Zeitpunkt, um gleichzeitig einen Systemwechsel in der Grenchner Politik durchzuführen?

Absolut. Die Arbeiten müssten jetzt an die Hand genommen werden. Insofern ist es richtig, sich jetzt zu dieser Frage Gedanken zu machen. Wenn wir erst in zwei Jahren damit anfangen, sind wir in der nächsten Legislatur für eine neue Gemeindeorganisation nicht bereit.

