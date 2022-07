Grenchen: Kredite für digitale Plakatstelen werden bewilligt

Politik in Grenchen Signaletik in der Stadt: Grenchen erhält digitale Plakatstelen LED-Tafeln sollen auch zur Verschönerung des Ortsbildes beitragen. Der Gemeinderat hat nun dafür definitiv Geld gesprochen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 12.07.2022, 05.00 Uhr

Digitale Orteingangstafel in Wittenbach, St.Gallen. zvg

Seit Jahren arbeitet man an drei Projekten, die sich mit der Information im öffentlichen Raum befassen. Der Tourismusvorstand Grenchen schlägt als Alternative zum Plakat-Wildwuchs in der Stadt LED-Tafeln vor und will so etwas zur Verschönerung des Ortsbildes beitragen.

Weiter fehlt es an einem Fussgänger-Leitsystem: Ankommende beim Bahnhof Süd werden zwar auf dem Perron und in der Unterführung in Richtung Höhere Fachschule geleitet, spätestens beim südlichen Ausgang auf der Riedernstrasse ist dann aber Schluss und man hat keine Ahnung, wohin die Reise nun gehen soll.

Der letzte Punkt sind die zahlreichen Infotafeln, die Plätze, Gebäude, Personen oder Kunstobjekte beschreiben. Sie wurden zu verschiedenen Zeiten aufgestellt, sind zum Teil verwittert oder schlicht überholt. Andere sind wahre Hingucker, die zur näheren Betrachtung einladen.

In der Vorlage, die der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung beriet, ging es aber nur um die digitalen Plakatstelen. Dafür hatte der Gemeinderat bereits einen Kredit von 250000 Franken gesprochen, der aber noch nicht freigegeben war. Jetzt ging es um einen Zusatzkredit von 40000 Franken und jährlich wiederkehrende Kosten von 9700 Franken.

Das Thema war schon einmal im Herbst 2018 traktandiert worden und wurde damals aufgrund eines fehlenden Gesamtkonzepts zurückgewiesen. Im März 2019 beschloss eine Arbeitsgruppe, das übergeordnete Konzept durch ein Fachbüro für Signaletik erstellen zu lassen: 7 digitale Plakatstelen, der Ersatz von 11 Infotafeln sowie ein Fussgänger-Leitsystem mit 8 Stelen und 17 Wegweisern.

Der rote Faden einer Signaletik fehlt

Eine konzeptionelle Signaletik ziehe sich wie ein roter Faden durch die Stadt und werde als einheitliches Informationssystem wahrgenommen, hiess es in den Erwägungen. Eine solche sei in Grenchen nicht vorhanden, wäre aber einer Stadt von dieser Grössenordnung würdig.

Die digitalen Plakatstelen könnten auch als Infotafeln für die Verwaltung – mit Hinweisen auf die über 1000 Events, die in Grenchen stattfinden – und für tagesaktuelle Informationen verwendet werden, die direkt vom Büro aus eingespeist werden. Christoph Siegrist von Grenchen Tourismus zeigte sich überzeugt, dass man auch Grenchen als Eventstadt besser positionieren könnte.

Letztlich ging es um die Standorte Bahnhof Süd und Nord, Zytplatz, Post/Busbahnhof, Archstrasse, Solothurnstrasse und Bielstrasse. An den Einfallstrassen sollen sogenannte LED-Walls von 2 mal 1 Meter hinkommen, an den übrigen Orten Bildschirme von 99 mal 167 Zentimeter (65 Zoll). Ausführende Firma ist die Signal AG in Büren, die die Ausschreibung mit einem strengen Anforderungskatalog gewonnen hat.

Publiziert werden sollen nur Angebote stadtnaher Betriebe und Organisationen (SWG, GAG, BGU, Jurasonnenseite, Kunsthaus und so weiter) sowie Veranstaltungen in der Stadt von ortsansässigen Vereinen. Werbung von Drittanbietern ist nicht erlaubt. Hingegen könnte auch die Polizei ihre Kampagnen oder die Stadtverwaltung Infos zu Abstimmungsdaten oder Gemeindeversammlungen über die Bildschirme laufen lassen.

Der Rat hatte doch noch ein paar Fragen

Im Gemeinderat war man sich weitgehend einig, dass etwas gehen muss in Sachen Plakate. Aber: Sind Wahlplakate auch betroffen?, sorgte sich Markus Mehr von der SVP. Robert Gerber von der FDP sagte, man sei an einem Punkt angelangt, wo man nur noch ja sagen könne.

Peter Brotschi von der Mitte warf den Aspekt Ästhetik in den Ring und Richard Aschberger von der SVP hatte Bedenken wegen Vandalismus, welche von Siegrist und Stadtbaumeister Aquil Briggen zerstreut werden konnten. Patrik Zberg von den Grünliberalen war derweil der Ansicht, die 300000 Franken könnten besser eingesetzt werden.

Der Gemeinderat stimmte schliesslich dem Paket mit 14 Ja und einer Nein-Stimme zu.

