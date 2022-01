Grenchen: Gemeinderäte wollen profesionellere Politik

Grenchen Gemeinderäte fordern eine Professionalisierung der Grenchner Politik Soll Grenchen bei den nächsten Wahlen einen fünfköpfigen Stadtrat als Exekutive und ein Gemeindeparlament als Legislative bekommen? Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Hôtel de Ville in Grenchen, Sitz der Verwaltung und des Stadtpräsidenten. Andreas Toggweiler

Eine überparteiliche, breit abgestützte Motion, bei der FDP-Fraktionspräsident Robert Gerber federführend ist, strebt in diesem Sinne eine Professionalisierung der Stadtpolitik an.

Befürworter und Gegner sind sich nur in einem Punkt wirklich einig: Wenn eine Reform kommen soll, dann wäre der Wechsel auf den für 2025 zu erwartenden Wechsel im Stadtpräsidium ideal. «Der Stadtpräsident wird ersucht, dem Gemeinderat eine Vorlage zur Prüfung der Einführung einer zeitgemässeren Gemeindeorganisation vorzulegen.»

FDP-Fraktionspräsident Robert Gerber. Oliver Menge

So lautet der erste Satz der überparteilichen Motion, die Robert Gerber eingereicht hat. Es solle eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden, die neue Strukturen vorschlägt. «Ich heisse Gerber, nicht FDP», kommentiert der Erstunterzeichner und Fraktionschef der Grenchner FDP die Tatsache, dass ausgerechnet sein Parteikollege und Stadtpräsident François Scheidegger gegen die Politreform ist.

Bekanntlich hat Grenchen bei der Einwohnerzahl die Grenze von 18’000 überschritten. Robert Gerber findet, dass in einer Stadt dieser Grössenordnung die Gemeindeversammlungen ihre Tücken haben: «Weil jeweils so wenige Stimmberechtigte erscheinen, kann eine kleine Gruppe ihre Interessen durchbringen, wenn sie gut mobilisiert.»

Die Motion strebe deshalb ein repräsentatives Gemeindeparlament an. Die Motion stösst auch an, dass die heutige Gemeinderatskommission durch einen fünfköpfigen Stadtrat ersetzt werden soll, wobei die Mitglieder dieser neuen Exekutive mit Teilzeitpensen angestellt werden sollen.

«Gemeinderatskommission ist ein Auslaufmodell»

Als Fraktionspräsident der Mitte unterstützt Matthias Meier-Moreno die Motion. «Im konstruktiven Dialog finden wir jeweils die besten Lösungen für Grenchen», sagt er zu den Vorteilen des heutigen Systems mit einer fünfköpfigen Gemeinderatskommission, der er selber angehört. Es herrsche eine sehr angenehme Politkultur.

Trotzdem bezeichnet Meier-Moreno die GRK als Auslaufmodell: «Wir sind vier Feierabendpolitiker und der Stadtpräsident, der als einziger Profi bei allen Geschäften einen klaren Wissensvorsprung hat, weil er täglich mit der Verwaltung zusammen arbeitet.»

Mitte-Fraktionschef Matthias Meier-Moreno. Patrick Lüthy

So sei klar, dass der Stadtpräsident in der GRK meistens die Richtung vorgebe. «Ein fünfköpfiger Stadtrat, in welchem die Ressorts und Aufgaben klar zugeteilt sind, wäre effizienter», findet Meier-Moreno. Eine solche Professionalisierung müsse in Form von Teilzeitanstellungen fair bezahlt werden. Einen Teil dieser Mehrkosten könne man durch eine Entlastung des Stadtpräsidiums wieder einsparen.

Die heutige Gemeindeversammlung sei zwar eine schöne Tradition, entspreche aber nicht mehr den Bedürfnissen einer Kleinstadt mit 18’000 Einwohner, findet der Mitte-Politiker. «Es erscheint jeweils weniger als ein Prozent der Stimmberechtigten. Wenn eine kleine Interessengruppe es gut versteht, ihre Leute zu mobilisieren, kann sie an einer Gemeindeversammlung sehr grossen Einfluss gewinnen.»

Ein Stadtparlament, in dem auch die kleinen Parteien proportional korrekt vertreten wären, betrachtet Matthias Meier-Moreno als eine faire Lösung. «Deshalb wäre in drei Jahren, wenn das nächste Mal Wahlen sind, der ideale Zeitpunkt, um eine solche Reform umzusetzen.»

«Der Gemeinderat muss mehr Gewicht erhalten»

Auch die SP unterstützt die Motion, Präsidentin Angela Kummer sogar als Zweitunterzeichnerin. «Wir sind dafür, dass eine Arbeitsgruppe eine offene Diskussion über alle möglichen Systeme führt und uns dann die bestmögliche Reform für Grenchen vorschlägt», sagt Kummer. Sie findet, der Gemeinderat in seiner heutigen Form habe viel zu wenig Einfluss, weil die Weisungskompetenz fehle.

«Das Stadtpräsidium und die Verwaltung halten alle Fäden in der Hand, sie haben immer einen Wissensvorsprung und eigentlich läuft in Grenchen nur dann etwas, wenn man sie hinter sich weiss.»

Für die SP sei es deshalb besonders wichtig, dass das Parlament aufgewertet wird, sagt die Präsidentin der SP. «Wenn die Gegner einer Reform anführen, dass die Basisdemokratie mit einer Gemeindeversammlung am besten funktioniere, dann vergessen sie, dass viele Leute gar nicht an einer Gemeindeversammlung teilnehmen können», sagt Angela Kummer.

Präsidentin der SP Grenchen, Angela Kummer. Zvg

Sie denke da zum Beispiel an Alleinerziehende, die am Abend nicht weggehen können. «Ein Stadtparlament kann die Bevölkerung proportional besser repräsentieren, weil es darin auch für die kleinen Parteien Platz hätte.»

Ob die Reform schliesslich in Richtung eines halbprofessionellen Stadtrates als Exekutive oder eher in Richtung Ressortsystem gehe, darüber habe man in der SP noch nichts beschlossen. «Wir wollen den Bericht der Arbeitsgruppe abwarten und nicht das Ergebnis vorwegnehmen.»

Nicht unterzeichnet hat die SVP-Fraktion, die grösste im Rat: Laut Fraktionschef Ivo von Büren bringt ein Systemwechsel vor allem höhere Kosten und Abbau von direkter Demokratie.

