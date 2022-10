Pieterlen hat jetzt auch ein "Plauder-Bänkli"

Pieterlen Hier kann man sich zu einem gemütlichen Schwatz setzen: Im Dorfzentrum steht jetzt das «Plauderbänkli» Die Gesellschaftskommission (Geko) Pieterlen hat die Bevölkerung mit der Enthüllung des «Plauderbänkli» überrascht. Es ist ein Gemeinschaftswerk der Gesellschaftskommission, dem Jugendwerk, der Burgergemeinde und der Bauverwaltung Pieterlen. Andreas Giesen 12.10.2022, 14.00 Uhr

Nach der Enthüllung des «Plauderbänkli» (v.l.n.r) vorne: Luana Mast, Lea Oppliger, Amélien Gueniat; hinten: Manfred «Jimmy» Milz, Astrid Schiess, Daniel Dätwyler, Gabriela Bachmann, Corinne Künzi, Claudia Scheidegger, Rainer Wittich, Lorena Piccinni. Andreas Giesen

«Gerade jetzt nach der Coronapandemie ist es extrem wichtig, dass die Menschen wieder zusammensitzen und miteinander ins Gespräch kommen», sagen die Vertreter der Geko.

Die Idee für Plauderbänke hatte im Jahr 2019 ein englischer Polizist, Detective Sergent Ashley Jones. Er stellte fest, dass einsame Menschen eher Opfer von Kriminellen werden. Besonders ältere Menschen werden Opfer von sogenannten Enkeltrickbetrügern. Viele sagen später aus, dass sie einfach froh gewesen seien, mit einem anderen Menschen reden zu können. Gemäss einer Studie des Bundesamts für Statistik fühlt sich jede dritte über 65-jährige Person einsam.

In der Folge setzte es sich der Polizist Jones zum Ziel, etwas gegen diese Einsamkeit zu tun und bringt seither «Happy To Chat Bench»-Schilder an Bänken in ganz England an. Wer sich auf eine solche Bank setzt, zeigt, dass er offen für ein Gespräch ist und braucht sich so nicht zu erklären oder den allerersten Schritt zu machen. Die Tatsache, dass diese Gespräche dann nicht mehr im Verborgenen geführt werden, schreckt die Kriminellen ab.

Die Gesellschaftskommission Pieterlen Die Gesellschaftskommission Pieterlen, kurz Geko genannt, wurde im Januar 2020 gegründet. Sie berät den Gemeinderat zu folgenden strategischen Gesellschaftsfragen und Themen: Familien, Betreuungsangebote für Kinder, Frühförderung, Jugend, Alter, Integration der Bevölkerung, Migration und Vereine. Die Geko setzt das Konzept Integration und Gesundheit der Gemeinde Pieterlen um und fördert die Integration von Menschen in einem gesunden Umfeld. So hat die Geko die Idee der Plauderbänke aufgegriffen und in Pieterlen das Projekt «Plauderbänkli» realisiert.

Aus einer Aktion zur Kriminalitätsbekämpfung ist heute ein Trend geworden. Wer mit jemandem ins Gespräch kommen möchte, setzt sich auf die Bank und signalisiert seinen Mitmenschen, dass er offen für ein Plauderstündchen ist.

Pieterlen ist mit diesem Projekt nicht alleine. Wenige Jahre nach der Idee des Polizisten Jones gibt es heute Plauderbänke auf beinahe der ganzen Welt.

Das «Plauderbänkli » vor der Enthüllung. Andreas Giesen

Realisation: Viele halfen mit

Das Pieterler «Plauderbänkli» ist ein Gemeinschaftswerk von der Gesellschaftskommission, dem Jugendwerk, der Burgergemeinde und der Bauverwaltung Pieterlen.

Eine Plakette nennt die Stifter. Andreas Giesen

Es ist zu einhundert Prozent mit gespendeten Geldern und Material und in ehrenamtlicher Arbeit realisiert worden. Das Holz stammt aus dem Pieterler Wald und wurde von der Burgergemeinde gespendet. Gebaut wurde das Bänkli von Mitgliedern der Gesellschaftskommission und dem Jugendwerk unter der Leitung von Lorena Piccinni. Das Fundament aus Gartenplatten wurde durch die Bauverwaltung erstellt.

Seit dem 22. September lädt das «Plauderbänkli» als Begegnungs- und Gesprächsort die gesamte Pieterler Bevölkerung ein, miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Geko lädt zur fleissigen Benützung ein: «Versuchen Sie es doch auch einmal. Setzen Sie sich auf die Bank und freuen Sie sich über ein nettes Hallo. Oder sprechen Sie jemanden auf der Bank an.»