Mit der Corona-Pandemie wurde bei der Luftfahrtindustrie eine existentielle Krise ausgelöst. Weltweit steht die Mehrheit der Verkehrsflugzeuge seit fast einem Jahr am Boden und das Personal wurde entlassen oder leistet Kurzarbeit. Es ist fraglich, ob das Verkehrsvolumen von 2019 wieder einmal erreicht wird, auf jeden Fall wird es sehr lange dauern.

Die Ausbildung von Verkehrspilotinnen und -piloten wurde im ersten Lockdown sehr schnell gestoppt. Auch der Flughafen Grenchen war davon betroffen. Die European Flight Academy, die Flugschule des Lufthansa-Konzerns, stellte im Frühling 2020 ihre Ausbildungstätigkeit von einem Tag auf den anderen ein.

Seit einiger Zeit sieht man aber am Flughafen Grenchen die Flugzeuge der European Flight Academy wieder im Einsatz. Hat die Flugschule den Ausbildungsbetrieb also wieder aufgenommen? Die Flüge würden mit Flugschüler aus fünf Kursen durchgeführt, die sich beim Lockdown bereits im fortgeschrittenen Training befunden haben, heisst es dazu aus der Münchner Zentrale von European Flight Academy. Diese angehenden Pilotinnen und Piloten können die Ausbildung beenden, da sie die Phase auf dem einmotorigen Flugzeug bereits hinter sich gelassen haben.

Nicht mehr ausgebildet werden Flugschüler, die erst auf dem einmotorigen Flugzeug oder in der Theoriephase unterwegs waren.

, hält Sprecherin Katharina Wambach fest. Man habe ihnen angeboten, den Schulungsvertrag vorzeitig und kostenfrei zu beenden. Die Berufsaussichten für angehende Piloten hätten sich mit der Corona-Pandemie grundlegend verändert.

Die laufende Flugausbildung erfolgt unter Einhaltung eines strengen Hygieneschutzkonzeptes. Die Theorieausbildung findet bis auf Weiteres mit einer Bewilligung des Bundesamtes für Zivilluftfahrt im virtuellen Klassenzimmer statt. Gemäss Katharina Wambach ist der Start von neuen Schulungskursen für angehende Verkehrspilotinnen und -piloten bis auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Die Ausbildung der Piloten für die Schweizer Luftwaffe konnte unter Einhaltung der Hygienevorschriften aufrecht gehalten werden.

Wechsel in Geschäftsleitung von Lufthansa Aviation Training GmbH

Matthias Spohr

Matthias Spohr, bisher Flugbetriebsleiter und Head of Flight Ops Standards and Engineering bei Eurowings, wird neuer Geschäftsführer von Lufthansa Aviation Training in München. Er folgt auf Stephan Klar, der turnusgemäss die Rolle als Managing Director von Lufthansa Aviation Training zum 31. Dezember 2020 abgegeben und eine Anschlussposition im Konzern übernommen hat. Der Wechsel von Matthias Spohr zu LAT, deren Geschicke er gemeinsam mit Tiziana Heilig (CFO) lenken wird, erfolgte zum 1. Februar 2021.

Matthias Spohr (50) startete seine fliegerische Karriere 1990 bei Lufthansa mit der Ausbildung an der Flugschule in Bremen. Die Wartezeit auf einen Arbeitsplatz bei Lufthansa überbrückte er mit einem Wirtschaftsstudium an der Ruhr-Universität Bochum, das er als Diplom-Ökonom abschloss. Ab 1995 war Matthias Spohr zunächst als First Officer, dann als Senior First Officer auf den Flugzeugmustern Airbus A320 und A340 bei Lufthansa tätig. 2005 wurde Spohr bei Condor Berlin zum Kapitän A320 ausgebildet. Auf diesem Muster war er anschließend selbst als Trainingskapitän tätig. 2013 wechselte Matthias Spohr als Flottenchef A320 zu Germanwings nach Köln, wo er auch weiterhin die Rolle des Trainingskapitäns ausübte. Seit 2015 ist Matthias Spohr Flugbetriebsleiter von Eurowings Deutschland und Nominated Person Flight Operations sowie Stellvertreter des Accountable Managers. Zuletzt hat er außerdem zusätzlich die Rolle des Head of Flight Ops Standards and Engineering wahrgenommen. Matthias Spohr ist verheiratet und hat drei Kinder. (mgt)