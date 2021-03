Pilotenausbildung Im Grenchner Wald üben Piloten, die Brandherde zu treffen Die Piloten der Rega Ausbildungsbasis Grenchen waren am Dienstag im Gelände anzutreffen. Sie übten das Löschen von Waldbränden. Andreas Toggweiler 17.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Heli kommt zum Wasser schöpfen. Hanspeter Bärtschi

Für einmal knatterten die Rotoren am oberen Stadtrand von Grenchen statt am Flughafen. Die Piloten der Rega-Ausbildungsbasis des Flughafens hatten einen Kurs in Waldbrandlöschen. Vier Piloten und sechs Flughelfer übten sich im diffizilen Manöver.