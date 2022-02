Neuer Tankstellshop auf der Raststätte Pieterlen eröffnet

Pieterlen «Perfektes Timing»: Neuer Shop auf der Autobahnraststätte Pieterlen eröffnet Die Raststätte auf der A5 hat einen neuen Tankstellen-Shop erhalten. Er wird neu von der Spar Gruppe betrieben und hat täglich bis 22 Uhr offen. Andreas Toggweiler 17.02.2022, 17.32 Uhr

Von links nach rechts: André Scherrer; SPAR Geschäftsleiter New Business; Gary Alberts, COO SPAR Handels AG; Stephan Breuer, Stv. Amtsvorsteher Tiefbauamt BE und Stefan Seiz, COO Autogrill Schweiz AG. zvg

Die aufgeräumte Stimmung war nicht nur spürbar, sondern erstmals seit langem auch wieder sichtbar - in den Gesichtern der Gäste, die sich am Donnerstag zur Eröffnung des neuen Tankstellenshops zur Autobahnraststätte Pieterlen begeben haben. Es waren einige Dutzend: Behördenvertreterinnen, Medienleute, lokales Personal und natürlich das Kader der Betreibergesellschaften Autogrill und Spar.

Die Spar Gruppe mit Sitz in Gossau ist nämlich die neue Betreiberin des Spar Express genannten Convenience Shops, in welchem nach einem umfassenden Umbau auch ein erweitertes Sortiment an Frischprodukten Getränken, Snacks, Kiosk-Artikel und zahlreiche Produkte für den täglichen Einkauf, inklusive Tiefkühlsortiment, angeboten werden.

Blick in des Verkaufslokal mit 171 Quadratmeter Grösse. zvg

Dazu kommt eine neu gestaltete Kaffee-Ecke mit Selbstbedienung. Weiterhin erhältlich sind auch frische Backwaren. Seit einem Jahr dürfen auf den Autobahn-Restaurants auch Alkoholika verkauft werden. Das Sortiment an Wein und Bier ist ansehnlich.

Die Kundschaft ändert sich im Lauf des Tages

Wer kauft auf der Autobahn alkoholische Getränke? Laut Monika Affolter, Geschäftsführerin des Spar Shops, sind dies insbesondere Reisende, die noch ein rasches Geschenk oder Mitbringsel für einen Besuch brauchen. Für solche Leute hat sie übrigens auch frische Blumen im Sortiment. Die gekauften Waren seien im Lauf des Tages ziemlich unterschiedlich, erklärt Affolter weiter.

Die neue Kaffee-Ecke. zvg

«Es beginnt am morgen früh mit den Handwerkern, die auf dem Weg zur Arbeit ein Sandwich und ein Getränk mitnehmen.» Diese, wie auch Chauffeure, sind für die Znünipause zurück auf einen Kaffee und kaufen etwas zum Knabbern für unterwegs. Am Nachmittag kommt andere Kundschaft, etwa Leute auf dem Weg zu einem Besuch oder diverse Reisende.

Gegen Abend kommen Kunden, die auf dem Heimweg nach der Arbeit etwas zum Znacht brauchen. Mit dem erweiterten Sortiment mit vielen Frischwaren hofft man, diese Kundschaft noch besser bedienen zu können. Jetzt wo das Home Office weitgehend vorbei ist. Monika Affolter meint:

«Das Timing für unsere Eröffnung passt perfekt.»

Diese Auffassung äusserten auch Vertreter von Autogrill Schweiz und Spar Handels AG. Stephan Breuer, Stv. Amtsvorsteher Tiefbauamt Kt. Bern konnte zudem auf einen zügigen Terminplan von der Baueingabe bis zum Vorliegen der Baubewilligung im letzten Herbst verweisen. Gemeinsam durchschnitten sie das Rote Band zur Eröffnung.

Das Personal mit Geschäftsleiterin Monika Affolter. zvg

Die Raststätte Pieterlen mit Tankstelle, E-Tankstelle, Shop und Restaurant ist motorisiert von beiden Fahrtrichtungen der A5 erreichbar, aber auch zu Fuss oder per Velo von Pieterlen oder Lengnau aus. Am Samstag 19. Februar , lädt der neue Shop Besucherinnen und Besucher zwischen 10 und 16 Uhr zur Eröffnungsfeier ein und offeriert eine Bratwurst (solange Vorrat).

Öffnungszeiten Tankstellenshop: Montag bis Freitag 06.00 bis 22.00 Uhr, Samstag und Sonntag 07.00 bis 22.00 Uhr.