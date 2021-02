Pieterlen Gemeinderat spricht 10'000 Franken für den Grenchner Campus Technik Die Gemeinde Pieterlen unterstützt den Grenchner «Campus Technik». Auch die Bevölkerung von Pieterlen profitiere davon, meint der Gemeinderat. 19.02.2021, 16.00 Uhr

Campus Technik Grenchen Siegerprojekt Stähelin Partner Architekten AG Basel. Bild: Zvg / sol

In Grenchen soll eine Betriebsorganisation Campus Technik gegründet werden. Ziel ist, ein Technologie-Ausbildungszentrum für mechanisch-technische Grundbildung und technische Studiengänge zu gestalten. Die Bildungsinstitution sieht sich als zukünftig grösstes Technologie-Ausbildungszentrum am Jurasüdfuss, das Fachkräfte ausbildet und einen Technologietransfer in die Praxis sicherstellt. Die Unternehmungen der Region sollen so von sehr gut ausgebildeten Fachkräften profitieren können.