Pieterlen: Der Möölmattenbach wird ausgedolt

Pieterlen Für Feuersalamander und Spaziergänger: Der Möölmattenbach soll wieder an der Oberfläche verlaufen Der Möölmattenbach zwischen Pieterlen und Lengnau wird renaturiert. Bereits ist der Feuersalamander wieder gesichtet worden. Anke Eckardt Jetzt kommentieren 26.11.2021, 14.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

V.l. Gemeinderat Heinrich Sgier, Gemeindepräsident Beat Rüfli, Abteilungsleiter Bau+Energie Christoph Scholl, Projektleiter Reto Flury Holinger AG Bern, Bauführer Bruno Ramser Fankhauser AG Lyss. Anke Eckardt

In Pieterlen hat der Spatenstich für die ökologische Aufwertung des Möölmattenbaches stattgefunden. Vor rund einem Jahr gab die Bevölkerung an der Urne ihre Zustimmung dafür.

Vor einigen Tagen wurde der Beginn der Arbeiten feierlich mit dem symbolischen Spatenstich begangen. Gemeinderat Heinrich Sgier schwärmte in seiner Rede davon, wie schön es sein wird, wenn man dann am offenen Bachlauf entlangflanieren kann.

Erfreulich auch für Flora und Fauna

Nicht nur für die Bevölkerung ist dieses Projekt erfreulich, sondern auch für Amphibien, Insekten, Vögel und andere Kleinstlebewesen. Der Feuersalamander, welcher auf der Roten Liste als gefährdet eingestuft ist, wurde im kurzen offenen Verlauf des Baches bereits gesichtet. Er soll mit der Freilegung des gesamten Gewässers besonders gefördert werden.

Mit diesem Projekt findet eine ökologische Vernetzung zwischen dem Wald am Jurasüdhang und der Leugene statt. Ein Durchbruch unter der Kantonsstrasse ermöglicht den Tieren zukünftig eine barrierefreie Unterquerung.

Ein letzter Akt vor der Pensionierung

Die Firma Fankhauser Tiefbau AG Lyss, welche auch an der Revitalisierung der Leugene beteiligt war, führt alle Grabarbeiten aus und wird für die strukturelle Gestaltung des Baches verantwortlich sein. Ueli Hofer, der Amtsvorgänger des jetzigen Leiters der Bauabteilung, konnte noch kurz vor seiner Pensionierung Anfang 2021 das Projekt gesamthaft aufgleisen.

Er nahm nebst Behördenmitgliedern, Anwohnern und allen, die in baulicher Hinsicht an der Revitalisierung beteiligt sind, ebenfalls an der Feier teil. Zu dieser gab es unter anderem Produkte aus der unmittelbaren Umgebung. Vom Weinberg stammte die Grundlage für das Getränk zum Anstossen und die Rindswurst auf dem Grill kam vom Landwirt, dessen Felder vom zukünftigen Wasserverlauf unmittelbar betroffen sein werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen