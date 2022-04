Pieterlen Der Gemeindepräsident warnt: Zu schnelles Wachstum ist ungesund Die Region zwischen Grenchen und Biel wächst in atemberaubendem Tempo. Jetzt zieht Pieterlens Gemeindepräsident Beat Rüfli an der Alarmglocke. Dort ist die Bevölkerung innert fünf Jahren um rund 20 Prozent gewachsen. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 06.04.2022, 16.00 Uhr

Pieterlens Gemeindepräsident Beat Rüfli beim Burgweiher, seinem «persönlichen Kraftort». Er macht sich Sorgen, wie das Dorf das rasche Wachstum bewältigen kann. Hans Peter Schläfli

Um dem Bevölkerungsschwund der Uhrmacherkrise entgegenzuwirken, zonte Pieterlen einst sehr grosszügig Bauland ein. 40 Jahre später zeigt diese Politik unerwünschte Wirkungen: Beim Wachstum ist das Dorf die Nummer 1 der Region und die Nummer 3 in der Schweiz.

In den vergangenen fünf Jahren ist die Einwohnerzahl von gut 4200 um rund 20 Prozent gewachsen und nun leben in Pieterlen bereits über 5000 Menschen. Die Infrastruktur kann mit dem Bauboom nicht mehr mithalten; das Dorf bekommt mehr und mehr Probleme.

Neue Häuser – und noch mehr geplante Häuser: vom Ufer der Leugene gesehen.

«Das Dorf ist voll!» Diesen Titel setzte deshalb Gemeindepräsident Beat Rüfli über seinen Leitartikel der ersten Ausgabe des Jahres in der «Pieterlen Post».

«Ja, ich wollte ein wenig provozieren»,

gibt er zu. Es habe auch wie gewünscht einige Reaktionen gegeben. «Die meisten sind positiv ausgefallen, weil die Leute das Problem ähnlich erleben wie ich.» Sein Traum sei es, dass «die Gemeinde alle freien Baulandreserven den privaten Grundeigentümern abkauft» und diese mit einem Bauverbot belegt, ist weiter zu lesen. Wer bei diesen Worten vermutet, dass Beat Rüfli, seit 2016 im Amt, ein Kommunist wäre, der liegt völlig falsch. Der Gemeindepräsident gehört der gutbürgerlichen FDP an.

Ein schöner Dorfkern mit Geschichte

Entlang der alten Landstrasse stehen Häuser aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die von Pieterlens bemerkenswerter Geschichte erzählen. Hier wurden sogar schon Spuren der Steinzeitmenschen gefunden und auch die Römer sollen beim Badhaus am sonnigen Südfuss des Vorbergs gesiedelt haben. Dass es hier sehr schön ist, das zeigt der Gemeindepräsident gerne. Sein Lieblingsort ist der Burgweiher zwischen Kirche und Spielplatz.

Die Bautätigkeit in Pieterlen ist ungebrochen hoch. Hans Peter Schläfli

Doch das Dorf platzt aus den Nähten, und das bereitet Sorgen. Die Ursachen für den Bauboom sind in der Planung vor 40, 50 und 60 Jahren zu suchen. Zur Zeit der Uhrenmacher, also in den 1960er-Jahren, wurden am östlichen Rand des Dorfes viele Einfamilienhäuser gebaut. Pieterlen wuchs innert zehn Jahren von 3000 auf 3500 Einwohner.

Doch in der folgenden Uhrenkrise schrumpfte das Dorf im selben Rhythmus und stand in den 1980er-Jahren wieder bei rund 3000 Einwohnern. Um dem Bevölkerungsschwund entgegenzuwirken, wurde sehr viel Bauland eingezont. «Das war aus damaliger Sicht richtig», sagt Beat Rüfli über die Arbeit seiner politischen Vorgänger.

Doch weil die Nachfrage fehlte, gab es in Pieterlen trotzdem während Jahrzehnten kaum Wachstum. «Bei Rückzonungen müssen bekanntlich die Grundeigentümer entschädigt werden, und dazu fehlte Pieterlen schlicht das Geld», erklärt Rüfli, warum es nicht möglich gewesen sei, Gegensteuer zu geben.

Investoren haben Leerstand einkalkuliert

Früher konnte sich schlicht niemand vorstellen, dass es jemals Negativzinsen geben würde und dass irgendwann fast alle Investoren gleichzeitig mit ihren liquiden Mitteln in Immobilien flüchten. Das benachbarte Biel hat seinen schlechten Ruf abgelegt und entwickelt sich. Da kommen den Investoren die grossen Landreserven in Pieterlen, auf denen zum Teil vierstöckig mit zusätzlichem Attikageschoss gebaut werden darf, sehr gelegen.

Auch im Dorfkern von Pieterlen wird zwischen historisch wertvollen Gebäuden modern und verdichtet gebaut. Hans Peter Schläfli

«Mit der Ortsplanungsrevision haben wir im Jahr 2020 Beschränkungen im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten verfügt, um die Siedlungsentwicklung zu steuern», sagt Rüfli. «Wenn die Baumaschinen einmal auffahren, dann werden meistens so viele Wohnungen gebaut, wie es die Vorschriften erlauben, damit sich die Investitionen langfristig lohnen. Einen gewissen Leerstand nehmen die Bauherren gerne in Kauf, der fällt finanziell weniger ins Gewicht als die Negativzinsen.»

Neue Arbeitsplätze im Gewerbegebiet, Bahnhof, Autobahnanschluss und neue Busverbindungen nach Grenchen und Biel haben die Attraktivität der Wohngemeinde weiter erhöht. Der Bauboom ist ungebremst: Alleine im Jahr 2021 wurden in Pieterlen zehn neue Einfamilienhäuser und 34 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern fertiggestellt und für das laufende Jahr rechnet die Gemeinde nochmals mit 80 neu gebauten Wohneinheiten.

Dabei liegt der Leerwohnungsbestand bereits jetzt bei rund acht Prozent. Am Ufer der Leugene ist wieder eine Mehrfamilienhaussiedlung, W3 plus Attika, mit voraussichtlich 34 Wohnungen ausgesteckt. Auch im Dorfkern mit seinen vielen historisch wertvollen Gebäuden wird an vielen Stellen neu gebaut.

Der Siedlungsmix in Pieterlen: Im Vordergrund links ein altes Mehrfamilienhaus, daneben mehrere Einfamilienhäuser und dazwischen immer wieder grosse Mehrfamilienhaussiedlungen. Hans Peter Schläfli

Und so sieht Pieterlen aus der Distanz des Büttenberges ein wenig unordentlich aus. Wo auf dem Ortsplan eine einheitliche, rote Fläche für verdichtetes Bauen W4 zu sehen ist, stehen zwischen wuchtigen neuen Mehrfamilienhaussiedlungen auch noch kleine, alte Einfamilienhäuser mit Garten.

«Man hätte es sicher etwas besser strukturieren können, heute würde man das anders machen»,

sagt der Gemeindepräsident. «Aber in den Gemeinden, wo die Quartiere mit günstigen Mietwohungen örtlich ganz klar von den Einfamilienhaussiedlungen getrennt sind, kann es zu einer problematischen Gettobildung kommen. In Pieterlen beobachten wir das zum Glück nicht.»

Schulraum entsteht in aller Eile

«Die Schule platzt aus allen Nähten.» So lautet ein weiterer Titel im Dorfmagazin. «Da es so viele neue, grosse Wohnungen gibt, zieht es Familien mit Kinder zu uns. Die Schülerzahlen wachsen und unser Schulraum wird knapp.» Vor einem knappen Jahr wurden auf den Modularbau des Schulhauses zwei neue Klassenzimmer aufgestockt. Für das kommende Schuljahr werden bereits weitere Schulzimmer benötigt und dafür sind sechs neue Container vorgesehen.

«Es gibt im Dorf zu viel Verkehr und es fehlen Parkplätze», nennt Rüfli ein weiteres Problem. «Mit einem Wachstum von 20 Prozent in fünf Jahren kann die Infrastruktur nicht mithalten. Da hinkt man zwangsläufig etwas hinterher.» In seiner Strategie 2035 hat der Gemeinderat festgehalten, dass es im Dorf Platz für höchstens 5500 Einwohner hat.

«Bei dieser Zahl stösst unsere Infrastruktur wie Stromversorgung oder Kanalisation an die Grenzen», sagt der Gemeindepräsident. Aber die Möglichkeiten der Politik, lenkend auf den Bauboom einzuwirken, sind bescheiden. «Wir versuchen, bei den Investoren Einfuss zu nehmen, damit im Sinne der Gemeinde gebaut wird», sagt Beat Rüfli.

Höhere Steuern sind kein Tabu

Das Wachstum stellt Pieterlen auch vor finanzielle Probleme. Neue Lehrer müssen angestellt und die Verwaltung personell aufgestockt werden. Das Steuersubstrat ist nicht im gleichen Masse gestiegen wie die Einwohnerzahl. «Wir haben viele junge Familien und Pensionierte, der Mittelbau der finanzkräftigen, guten Steuerzahler fehlt uns etwas», analysiert Beat Rüfli die Situation.

Seit 13 Jahren ist der Steuersatz 1,65 stabil, damit liegt Pieterlen im Berner Mittelfeld. «Wir müssen uns aber bewusst sein, dass früher oder später möglicherweise für ein gewisse Zeit die Steuern angehoben werden müssen, denn die Verschuldung ist zwar noch nicht dramatisch, aber sie steigt.»

Noch ist der Grüngürtel um das Dorf herum intakt. Hans Peter Schläfli

