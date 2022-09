Pieterlen baut sich eine Tagesschule

Pieterlen Der Bau hat begonnen: Pieterlen erweitert die Mehrzweckhalle für die Tagesschule Die Gemeinde Pieterlen spurtet beim Nachrüsten ihrer Infrastrukturen weiter der rasanten Bevölkerungsentwicklung nach. Jetzt wird die Tagesschule gebaut. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 27.09.2022, 16.00 Uhr

Von links: Gemeindepräsident Beat Rüfli, Heinz Reber, Gemeinderat Bildung, Christoph Scholl, Leiter Bau + Energie, Projektleiter, Roland Stalder, Architekt, Heinrich Sgier, Gemeinderat Planung und Bau. Margrit Renfer

Das Gelände südlich der Mehrzweckhalle ist abhumusiert. Der Tunnel-Eingang zum Gemeindewerk offen gelegt. Zeit also für den Spatenstich für den Anbau der Tagesschule Pieterlen.

In den 70er-Jahren ist Pieterlen mit 3500 Einwohnern kaum gewachsen. Seither wird gebaut und gebaut. Vor allem Mehrfamilienhäuser. Die Bevölkerungszahl explodierte auf 5100 Einwohner, auf heute 668 schulpflichtige Kinder. Noch ist ein Ende des Baubooms nicht in Sicht.

«Neue Bauprofile sind bald beängstigend»,

sagt der für die Bildung zuständige Gemeinderat Heinz Reber. Doch am Montag freuten sich alle Beteiligten. Der Spatenstich für die Tagesschule als Anbau an die Südfassade des Mehrzweckgebäudes findet statt.

Neubau kostet 2,7 Millionen

Am 19. Juni 2022 wurde das 2,7-Millionen-Projekt genehmigt. Das grundsätzlich von der Halle getrennte dreistöckige Gebäude wird in Holz gebaut und auf die bestehende Decke des Werkhofes gestellt. Vorgesehen sind Räume für den Aufenthalt, das Essen, den Rückzug und das Spielen der Kinder. Die Mahlzeiten werden wie bis anhin vor Ort in der Küche des Mehrzweckgebäudes zubereitet.

Durch die zusätzlichen Räume speziell für die Tagesschule wird die Sporthalle wieder für den ursprünglichen Bedarf nutzbar. Sechzehn zusätzliche Sportlektionen werden möglich. Diese und die Tagesschule sind möglich, ohne sich gegenseitig zu stören.

Modell des Anbaus der Mehrzweckhalle für die Tagesschule. Margrit Renfer

Die Tagesschule, begonnen mit einem Mittagstisch im Haus am Brunnenweg, wurde seit dem Start 2010 provisorisch im Mehrzweckgebäude untergebracht. Begonnen mit 35 Kindern wurde sie Opfer des eigenen Erfolges. 165 Kinder benutzen sie heute. Bis zu 120 Mittagessen werden täglich in zwei Schichten angeboten.

«Der sportliche Fahrplan für den Bau, das passende Andocken an die bestehende Halle und die Anforderung für einen hindernisfreien Bau waren die Herausforderungen», sagt Architekt Roland Stalder, vom Baubuero.Biel, der im Dorf aufgewachsen ist.

Sportgeräte für die Mehrzweckhalle

Der Lift wird für die Halle und die Tagesschule benützbar. Für das heute im Untergeschoss untergebrachte Sportmaterial ist ein neuer Materialraum vorgesehen. So können in Zukunft auch Kindergarten- und 1./2. Klässler ihr Sportmaterial selber in die Halle bringen. Die Mehrzweckhalle wird mit Turngeräten ausgerüstet.

Der Gemeinderat von Pieterlen reagierte auf das prognostizierte Bevölkerungswachstum mit der langfristigen strategischen Areal- und Schulraumplanung. «Der Anbau der Tagesschule entspricht der Strategie, von innen nach aussen zu ergänzen», sagt Gemeindepräsident Beat Rüfli. Immerhin blieben nicht mehr so viele grosse Baumöglichkeiten im Dorf, dafür etwa das schöne Projekt-Ensemble im Dorfkern mit dem geschützten «Lieni»-Bauernhaus.

Keine Augenweide, aber zweckmässig: «Notschulhaus» auf dem Schulhausplatz des Türmlischulhauses. Die Räume werden nach den Herbstferien bezogen. Andreas Toggweiler

Rüefli hofft, dass die aus 33 Containern erstellten sechs Schulzimmer auf dem Schulhausplatz nach zehn Jahren wieder abgebaut oder dann mit einer definitiven Lösung ergänzt werden könnten. Im Moment bleibt die Herausforderung des sicheren Baus der Tagesschule während des vollen Schulbetriebs. Die Eröffnung ist für Sommer 2023 geplant.

