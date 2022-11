Pieterlen: ünic-Lädeli hat Fuss gefasst

Pieterlen Das «ünic»-Trio lässt sich nicht unterkriegen Im Herbst 2020 fanden drei junge Frauen mit dem gleichen Traum zusammen und eröffneten das Café & Lädeli «ünic» an der Alten Landstrasse in Pieterlen. Andreas Giesen Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

Haben dank Durchhaltewillen und Kreativität die Coronazeit mit ihrem «ünic» überstanden: Karin Matter, Petra Klingesberger und Gina Canal. Peter Samuel Jaggi

Die drei jungen Frauen haben fast alles selber gestaltet, renoviert und eingerichtet. Die gesamte Einrichtung und das Mobiliar bestehen aus recycelten Materialien und Möbeln. «Bei der Gestaltung und Einrichtung war es unser Ziel, Altem ein neues Dasein zu geben, es umzugestalten, umzunutzen – verwenden statt verschwenden. Es ist unsere Grundidee und ein Herzensanliegen Ressourcen dieser Erde zu schonen und auf Neuanschaffungen zu verzichten, wenn Altes zu finden ist.»

Die Macherinnen sind gleichberechtigte Gesellschafterinnen in der GmbH. Sie unterstützen sich gegenseitig in allen Bereichen. Jede bringt ihr Herzblut und ihre Ideen ein und so ist mit dem «ünic» ein Café & Lädeli der etwas anderen Art entstanden.

Karin Matter ist Floristin und zaubert die Blumen- und Floristikarrangements. Dazu kümmert sie sich um das Angebot im Lädeli und in den Fächli, die man mieten kann. Petra Klingesberger backt Kuchen, Gebäck und Torten und testet immer wieder neue Rezepte für süsse und salzige Gaumenfreuden. Gina Canal als Dritte im Bunde ist die Meisterin der Küche und Getränkekarte. Sie experimentiert und kreiert Drinks, Apéro-Ideen, die saisonalen Homemade-Limonaden und das einzigartige «ünicli».

«Wir werden stark unterstützt von Helferinnen, die servieren, abwaschen und von Vaike, der Glacefrau, die für uns die saisonale Glace kreiert und herstellt.»

Geniessen im Café inmitten von Trouvaillen

Im kleinen gemütlichen Café und Stübli sind grosse und kleine Gäste herzlich willkommen, um sich inmitten alter Trouvaillen eine kleine Auszeit zu gönnen. Im Sommer oder bei schönem Wetter lädt die Terrasse oder ein Platz unter der Linde mit Weitsicht ein.

Leckeres aus lokalen Zutaten. zvg

«Dabei sind wir immer kreativ, gestalten alte Möbel um, servieren deinen Kaffee und Kuchen in Grosis Sonntagsgeschirr und bieten ein kleines und feines Angebot an süssen wie salzigen Köstlichkeiten, die mit viel Leidenschaft in unserer Küche selbst gebacken werden.»

Karin, Petra und Gina verarbeiten unter ihrem Food-Save-Label «UfWÄRTig» gerettete saisonale und regionale Produkte. Dabei verarbeiten sie überschüssige Lebensmittel, wie Obst, Gemüse, Weinreste und werten sie zu haltbaren Geschenken auf. So entstehen zum Beispiel Chutneys, Essig, Feigensenf, Konfis, Likör und vieles mehr.

Getränkekarte. zvg

Auch die Getränkekarte widerspiegelt ihre Philosophie, Lebensmittel aus nachhaltiger Produktion und wenn möglich in biologischer Qualität anzubieten. «Wir wollen nichts wegschmeissen und verwerten Lebensmittel, die andere wegschmeissen würden.» So sind im Lädeli sehr wenig Frischblumen auf Vorrat zu finden. Dafür erfüllen sie auch im Floristikbereich auf Bestellung quasi jeden Kundenwunsch.

Fächlikonzept im Lädeli

Das Lädeli überrascht mit einem speziellen Fächli-Konzept wo SelbstmacherInnen sich eine kleine Ladenfläche in Form eines Fachs mieten können, um ihre Produkte zu verkaufen. Darin findet sich Selbstgenähtes, Kerzen, Konfi, Essig, Wein, Bier, Gestricktes und Gehäkeltes und vieles mehr.

Dieses Sortiment wird von Karin, Petra und Gina ergänzt mit Produkten nach Möglichkeit aus nachhaltiger und fairer Produktion wie zum Beispiel Kinderspielsachen, Karten, Dekoartikel für Haus und Garten, gedrechselte Holzschüsseln, Sonnenglaslichter, Lampen und sehr beliebten ess- und trinkbaren Geschenken aus eigener Produktion.

Gerüstet für die Zeit der Geschenke. zvg

Coronazeit machte erfinderisch

Etwa einen Monat war das «ünic» im Winter 2020 geöffnet, dann der Schock. Karin, Petra und Gina mussten die Türen infolge der Coronamassnahmen wieder schliessen. Das «ünic» blieb für ein paar Wochen komplett geschlossen. Immer wieder kamen im Verlauf der nächsten Monate neue Verordnungen und Bestimmungen. Geplantes musste angepasst oder gestrichen werden. «Wir mussten uns monatelang mit immer neuen Coronamassahmen herumschlagen und Ideen aus dem Hut zaubern.»

Ihre kreative Ader, ihr starker Teamgeist und die Unterstützung ihrer Männer, Freunde und ihrer Kundschaft haben ihnen geholfen, die Krise zu überstehen. Kreativ und unkonventionell nutzten sie das Take-away-Prinzip, um trotz der Coronamassnahmen ihre Kunden bedienen und ihre Gäste bewirten zu können.

Bereits ab Mitte Januar 2021 konnten Gäste ihre eigenen Behältnisse vorbeibringen und ihr Mittagessen abholen. Ein Angebot, das sehr rege genutzt wurde. Eine weitere Idee, die während dieser Zeit entstand, ist der Picknickkorb auf Bestellung.

«Nach Abschluss der Massnahmen sind wir wieder durchgestartet. Die Leute wollten einfach wieder raus und sich treffen, essen, trinken, reden», sagt Gina, «da sitzen Leute zusammen, die sich sonst wohl nie so begegnen würden. Die Euphorie vom Neuen wurde abgelöst durch die Konstitution in der Pieterler Bevölkerung. Das ist eine Entwicklung, die uns Kraft und Sicherheit gibt. Das «ünic» läuft mehr und mehr und diese Entwicklung braucht es, um langfristig zu bestehen.»

Neue Öffnungszeiten

Mit den neuen Öffnungszeiten jeweils am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 18 Uhr und Freitag von 9 bis 21 Uhr hat das «ünic» seit den Sommerferien auch über Mittag offen. Dienstags gibt es wie gewohnt das wöchentlich wechselnde Mittagsmenu.

Im «ünic» finden seit dem Frühjahr für alle, die gerne Stricken oder es lernen möchten, am zweiten Dienstag im Monat Stricknachmittage statt. Alt und Jung stricken gemeinsam und tauschen sich zu ihren Erfahrungen zum Thema Stricken und Wolle aus.

Am 18. November findet der Adventmarkt statt. An diesem Tag eröffnen Karin, Petra und Gina draussen ihren Adventmarkt mit Gestecken, Kränzen und allerlei Dekor.

Ausblick von der Terrasse. Andreas Giesen

