Pieterlen: Veränderungen beim Bestattungsunternehmen Fux

Pieterlen «Das Einzigartige eines Menschen wird nicht bestattet» – Zeit für Veränderungen beim Bestattungsunternehmen Fux Therese und Silvio Fux aus Pieterlen übergeben ihr Bestattungsunternehmen an Storz Bestattungen aus Biel. Im Interview blicken sie zurück auf eine über 20-jährige Tätigkeit für Trauerfamilien in der Region. Interview: Margrit Renfer Jetzt kommentieren 29.12.2022, 16.22 Uhr

Therese und Silvio Fux, Bestattungsunternehmer in Pieterlen bis Ende 2022. Margrit Renfer

Nach 22 Jahren ist Schluss. Am 30. Dezember wird das Telefon umgestellt. Um Mitternacht an Silvester endet die Pikettbereitschaft des Bestattungsdienstes von Therese und Silvio Fux-Zuber aus Pieterlen. Die Tage rund um Weihnachten und Neujahr 2022 blieben für das Bestatterpaar mit viel Einfühlungsgabe hektisch. Der Termin für die Zeitung war, zwischen dem Dienst an den Verstorbenen und den Angehörigen, schwierig zu finden.

Wie fühlen Sie sich ein paar Tage vor der Aufgabe der Geschäftstätigkeit?

Therese Fux: Hin- und hergerissen. Ich freue mich darauf, nach einem Telefon nicht mehr alles liegenlassen zu müssen. Die engen Kontakte und Gespräche mit den Angehörigen werde ich vermissen. Kopf und Herz würden weiterfahren, für den Rücken ist es Zeit, aufzuhören. In der Ausnahmesituation, wenn wir Verstorbene einbetten oder heraustragen, denke ich kaum an mich selber.

Silvio Fux: Wir freuen uns beide, mehr Zeit zu haben für die heutigen und zukünftigen Grosskinder. Sportler sollten auch im richtigen Moment aufhören. Ich bleibe noch Stellvertreter bei Bestattungen auf dem Friedhof in Lengnau. Für mich war der Termin – Eintritt ins AHV-Alter und nach Herzoperationen – schon länger klar.

Da sind Sie nicht ganz einig …

Doch, so können wir uns bei allen bedanken und nicht – wie den Gedanken an den eigenen Tod – das Aufhören immer wieder hinausschieben. Wir können allen Adieu sagen und gut abschliessen. Von der Friedhofsgärtnerin in Grenchen haben wir uns schon mehrere Male verabschiedet. Und dann ging es immer weiter. Es macht keinen Sinn, so lange zu bleiben, bis es wirklich nicht mehr geht. Körperlich und mental ist die Bestattungsarbeit herausfordernd.

Wie reagieren Bekannte und Freunde auf die Geschäftsaufgabe?

Solche Sätze hören wir im Moment oft: «Ihr macht mir da ein Problem. Ich habe mich darauf eingestellt, dass ihr zwei mich dereinst holen kommt.» Oder: «Eigentlich wollte ich ja noch nicht nach euch verlangen, doch was machen wir jetzt?» Das Vertrauen und Wohlwollen ist gross. Die Fux Bestattungen GmbH bleibt innerhalb der Storz Bestattungen bestehen. Für die Region wurde Esther Stierlin als Ansprechperson bestimmt.

Für Sie hatte ein Todesfall immer erste Priorität ...

Wir waren bis auf unsere drei-, vielleicht einmal vierwöchigen Ferien immer an sieben Tagen 24 Stunden verfügbar. Eine Bestattung ablehnen, das geht nicht. Unsere Familien und Freunde wussten das. Sie lebten mit, wenn wir uns von einem gemütlichen Zusammensein verabschieden mussten. Unsere Kinder unterstützten uns. Sie halfen mit, besonders, wenn einer von uns krankheitshalber ausfiel.

Was hat Sie damals dazu bewogen, eine eigene Bestattungsfirma zu gründen?

Therese Fux: Ich bin in Günsberg in einer Bestatterfamilie aufgewachsen und habe dies mitgelebt. Mein Mann wurde bald mit einbezogen. Es war die Zeit, als in Pieterlen der Bestatter Hans Renfer ans Aufhören dachte. Seine mithelfenden Familienmitglieder und Kollegen von uns im Turnverein vernahmen von unserer Arbeit. Wir wurden einbezogen. Der Schritt war dann logisch. Wir wechselten unsere Berufe. Nach der Firmengründung haben wir neben der praktischen Arbeit beide verschiedene Kurse besucht und den eidgenössischen Fachausweis als Bestatterin erlangt. Verstorbene bergen, pflegen, transportieren, Särge ausstatten, Blumen arrangieren, Angehörige beraten und Geschäftsführung kann gelernt werden.

Therese und Silvio Fux: «Die sorgsame Bestattung ist der letzte Liebesdienst, den wir einem Menschen leisten können.» Margrit Renfer

Ist Einfühlungsvermögen, Verständnis lernbar?

Die sorgsame Bestattung ist der letzte Liebesdienst, den wir einem Menschen leisten können. Wir treffen die Angehörigen meistens in einer diffizilen, sensiblen Ausnahmesituation. Für unsere Arbeit erhalten wir sehr viel Wertschätzung. Einen «normalen» Verlauf beim Tode, ein Schema gibt es nicht. Menschen sind zu Lebzeiten alle einzigartig, so auch als Verstorbene. Wir müssen die Vergänglichkeit, die Hülle annehmen. Das Einzigartige eines Menschen wird nicht bestattet. Wir fühlen mit. Die Angehörigen sitzen beim Trauergespräch meist mit uns am Küchentisch, nicht in einem Büro. Sie erzählen vom Verstorbenen. Jede Geschichte berührt und diese hilft uns für die Begleitung und die Erstellung der Todesanzeige.

Wie grenzen Sie sich ab, gab es schwierige Situationen?

Therese Fux: Ich lebe mit dem festen Glauben, dass mir immer so viel auferlegt wird, wie ich tragen kann. Dann bedanke ich mich dafür, dass mir für eine schwierige Aufgabe geholfen wurde. In unseren Augen unzeitige Todesfälle und Todesfälle von Kindern, gar von Kleinkindern, belasten, das können wir nicht einfach ablegen. Es war einmal besonders schwer, als eine Trauerfamilie den Sarg des Säuglings zur Verarbeitung bemalte und wir zu Hause bald Grosseltern werden sollten. Das gehört dazu.

Silvio Fux: Belastende Situationen ergaben sich beim direkten Einblick in Schicksale, wenn die Verstorbenen in schwierigen Verhältnissen geborgen werden mussten. Der Coronadezember 2020 war mit den fast täglichen Todesfällen belastend. Da arbeiteten wir immer in Schutzanzügen. Die Krematorien hatten keinen Platz mehr.

Was erfüllt in der Arbeit als Bestatterin?

Der Kontakt zu den Menschen ist eng und bereichernd. Für unsere Arbeit erhalten wir sehr viel Wertschätzung und Dankbarkeit. Es erfüllt, wenn etwa eine multikulturelle Abdankung für alle zu einem besonderen Erlebnis wurde und wir dazu beitragen konnten.

