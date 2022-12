Er spielte 60 Jahre die Posaune in der MG Pieterlen

Pieterlen Mehrere Gründe zum Feiern im Musikhaus: Alfred Lüthi war 60 Jahre aktiv in der Musikgesellschaft Martin Hutzli, André Rebetez, Alfred Rentsch und Hans Studer feierten oder feiern bald ihren 90. Geburtstag. Alfred Lüthi ist seit 60 Jahren aktiver Posaunist in der Musikgesellschaft Pieterlen. Der Gründe genug für den festlichen Moment am letzten Sonntag im Musikhaus Pieterlen. Margrit Renfer 19.12.2022, 12.02 Uhr

Feststimmung im Musikhaus (vorne von links): Heinrich Sgier, André Rebetez, Alfred Lüthi, Hans Studer, Martin Hutzli, Alfred Rentsch, Beda Mast. Hinten von links: Cédric Künzi, Jan Lüthi, in der Mitte Corinne Künzi. Bild: zvg

Wer 60 Jahre in einer Musikgesellschaft aktiv musiziert, erhält die Verdienstmedaille des Internationalen Musikbundes, die CISM-Verdienstmedaille. Sechzig Jahre in der Musikgesellschaft Posaune spielen ist das eine, dazu Verantwortung im Vorstand bis zum Präsidenten übernehmen, Generationen von Jugendlichen in der Musik ausbilden, den Pieterler Chlouser aktiv mit Musik unterstützen und die legendären Turmbläser in der Kirche gründen das andere.