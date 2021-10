Am 1. Oktober hat Philipp C. Schnidrig das Amt als SWG-Verwaltungsratspräsident angetreten. Schnidrig (Jg. 1963) ist gebürtiger Walliser, aufgewachsen in Bern und wohnt in Greifensee (verheiratet, zwei erwachsene Kinder). Er ist Elektroingenieur ETH und hat einen Master of Advanced Studies in Management, Technology, and Economics. Schnidrig ist seit über 30 Jahren als Strategie- und Organisationsberater tätig, seit 12 Jahren mit der eigenen Beratungsfirma Implement AG; ebenfalls seit 12 Jahren ist er Verwaltungsratspräsident der Rosmerta AG, eine Versandhandelsgruppe in Biberist mit 80 Mitarbeitern (darunter Keller Fahnen AG). Zudem hat er seit 20 Jahren diverse weitere VRP- und VR-Mandate. (at.)