Lengnau : Thermo Fisher Pharmawerk soll dieses Jahr fertig werden

Pharmawerk Lengnau Thermo Fisher ist bald bereit für die Produktion von Pharmaprodukten Im Laufe dieses Jahres soll die Pharma-Fabrik von Thermo Fisher – ehemals CSL Behring – fertiggestellt werden. Was nebst dem Medikament Idelvion produziert wird, lässt Thermo Fisher offen. Derweil ist man mit Moderna in den USA dick im Geschäft. Andreas Toggweiler 20.06.2022

Ansicht von Norden des Pharma Werkes von Thermo Fisher in Lengnau. zvg

Der amerikanische Pharma-Dienstleister und Auftragsproduzent Thermo Fisher ist während der Coronapandemie markant gewachsen. Der Umsatz wuchs letztes Jahr um 22 Prozent auf 39,2 Milliarden US Dollar, ebenso der Gewinn pro Aktie auf 19,5 USD (+22 Prozent).

Im Jahr 2020 hatte Thermo Fisher das noch im Aufbau befindliche Werk in Lengnau von CSL Behring übernommen und im vergangenen Herbst wurde auch definiert, welche Rolle das Werk künftig im Portfolio des global tätigen Konzerns mit 80’000 Angestellten einnehmen wird. Die Firma hat ihren Hauptsitz in Waltham im US-Bundesstaat Massachusetts.

Fabriken rund um die Welt

Die Fabrik in Lengnau ist Teil des Unternehmensbereichs Pharma Services von Thermo Fisher, genauer gesagt des «biologics manufacturing network», wie das Unternehmen auf Anfrage bekanntgibt. Dieses Netzwerk von Biotechnologischen Anlagen beinhalte Produktionsstätten in Princeton (New Jersey), St.Louis (Missouri), Groningen (Holland), Brisbane (Australien) und Hangzhou (China).

Leiter der Lengnauer Aktivitäten ist Emilio Sanchez-Gomez (Vice President and General Manager), wie Thermo Fisher weiter bekanntgibt. Auf Anfrage wird ferner erklärt, dass zurzeit rund 300 Personen in der neuen Fabrik arbeiten. Die meisten sind Angestellte von Thermo Fisher, einige stehen auch auf der Lohnliste von CSL Behring.

Die Bauarbeiten würden grosse Fortschritte machen, heisst es, seien aber weiterhin im Gang und die Anlagen würden zurzeit ausgetestet. Es wird auch weiterhin Personal gesucht. Im Stellenportal von Thermo Fisher sind über 20 Stellen ausgeschrieben, vom Personalchef über Laboranten bis zum Computer-Spezialisten. Auch Monteure für Betriebsunterhalt oder Logistiker werden gesucht.

Gebaut wird seit nunmehr sieben Jahren

Nachdem der Spatenstich Mitte 2015 erfolgte, kam der Bau später ins Stocken und wurde unterbrochen. 2018 wurde die Erhöhung des Gebäudes um gleich zwei weitere Stockwerke bewilligt.

Der Dämpfer kam später durch die Pandemie, aber auch durch den Umstand, dass nicht alle vorgesehenen CSL-Behring-Medikamente die Marktreife erlangten. Zur Produktion, die an Thermo Fisher ausgelagert wurde, soll jetzt das Hämophilie-Medikament Idelvion gelangen.

Weitere Produktionskapazitäten will Thermo Fisher für Drittkunden nutzen.

Empfangsbereich im Bürogebäude. zvg

Auf dem 140’000 Quadratmeter grossen Gelände stünden 12’500 Liter Bio-Reaktor-Kapazität zur Verfügung, schrieb Thermo Fisher im Herbst 2021 in einer Medienmitteilung. In Covid-19-Projekte sei die Fabrik bisher nicht involviert, schreibt Thermo-Fisher, betont aber, dass der Konzern eine wichtige Rolle bei der Coronabekämpfung wahrnehme, sei es bei der Produktion von verlässlichen Tests oder bei der Produktion von Impfstoffen oder gar Behandlungsmethoden.

In den USA wird Covid-19-Impfstoff produziert

So hat Thermo Fisher im vergangenen Februar eine langfristige Zusammenarbeit mit Moderna angekündigt für die Produktion des Covid-19-Impfstoffes Spikevax in den USA.

In der Gemeinde Lengnau hat man die neue Hausherrin im Lengnaumoos offen empfangen, was gemäss Lengnaus Gemeindepräsidentin Sandra Huber auf Gegenseitigkeit beruht. «Wir sind stolz darauf, dass auch Thermo Fisher sich für unsere Region entschieden hat und hoffen, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit auch mit dem neuen Team weiterpflegen können», meint Huber auf Anfrage.

Konkret bedeutet dies beispielsweise, dass die Firma Dorfanlässe oder Vereine sponsert wie zuvor CSL Behring. Von einem konkreten Projekt hat man allerdings bisher weder bei der Burgergemeinde noch bei der Einwohnergemeinde Kenntnis.

