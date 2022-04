Kommentar: Die Spitex hat viel zu tun, doch wer zahlt?

Pflege Wer liest das Preisschild vor? Die Pandemie führte zu einem massiven Anstieg der kassenpflichtligen Pflegeleistungen in der Spitex. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

Die Spitex-Leistungen haben rasant zugenommen. (Symbolbild) Valentin Luthiger / PS

Seit der Pandemie wissen wir definitiv: Gesundheit ist das höchste Gut und die öffentliche Hand bezahlt «whatever it takes» um sie sie weiterhin für möglichst Viele zu erhalten. Die vierte Impfung lässt grüssen.

Das Gesundheitswesen ist die Wachstumsbranche der Dienstleistungs-

gesellschaft. Die Pflegeinitiative wurde angenommen. Das sollten eigentlich ideale Voraussetzungen sein für Gesundheitsorganisationen wie die Spitex. Sie haben während der Pandemie eindrückliches geleistet und ihre Dienstleistungen wurden nachgefragt wie nie zuvor.

Eine andere Frage ist, was die Explosion der Pflegestunden für die Krankenkassenprämien und für den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bedeutet. Zusätzlich zu den ordentlichen Beiträgen an die lokale Spitex hat beispielsweise der Gemeinderat Grenchen allein für 2021 über 900'000 Franken an Kreditüberschreitungen genehmigen müssen für Kosten im Pflegebereich. In anderen Gemeinden sieht es wohl auch nicht besser aus.

Bezahlen muss am Ende immer irgendjemand. Die Frage ist nur wer. Die Überalterung der Gesellschaft sorgt dabei dafür, dass wir Senioren uns auch künftig an der Urne durchsetzen werden und die Kosten vergemeinschaften können. Winkt am Horizont schon die Gerontokratie?

Die Jungen gucken derweil in Röhre und zahlen brav, wie sich dies schon bei der AHV eingeschliffen hat. Wie lange das wohl noch gut geht? Wohlverstanden: Beste Gesundheitsversorgung bis ins höchste Alter (sofern uns diese Gnade geschenkt ist), das möchten wir alle. Doch das Preisschild sollte man schon im Auge behalten.

