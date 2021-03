Pflege Es geht vorwärts mit der Spitex Grenchen: Leistungsvereinbarung kommt in den Gemeinderat Es dauerte lange, aber im April behandelt der Gemeinderat den neu ausgearbeiteten Leistungsvertrag mit der Spitex Grenchen. Jocelyn Daloz 19.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zentrale der Spitex Grenchen am Girardplatz. Andreas Toggweiler

Der Vertrag mit der Spitex beschäftigt die Grenchner Politik seit Jahren. Seit der Kanton 2018 verkündet hat, dass die Finanzierung der ambulanten Pflege nach anderen Mustern ablaufen soll (siehe weiter unten), müssen Gemeinden ihre Verträge mit der jeweiligen Spitex neu aushandeln.

Nun bestätigt sowohl Renato Delfini, Präsident der Spitex Grenchen, wie auch Stadtpräsident François Scheidegger, dass die entsprechenden Diskussionen zwischen der Stadt und dem Non-Profit-Unternehmen abgeschlossen sind. Die Details der Leistungsvereinbarung werden am 6. April dem Gemeinderat vorgestellt.

Das kommt keineswegs zu früh: Ende Jahr läuft die Deadline des Kantons ab, um das Finanzierungsmodell der ambulanten Pflege umzugestalten, von einer «Objektfinanzierung» zu einer «Subjektfinanzierung».

Was ist Objektfinanzierung?

Die Spitex steht finanziell auf drei Standbeinen: Ein Teil der Dienstleistungen übernimmt jeweils der Kunde, den anderen Teil die Krankenkassen – und die Differenz übernimmt die Gemeinde. Gemäss bisherigem Vertrag wurde ein Sockelbeitrag von 700000 Franken bezahlt und nach Vorliegen der Jahresrechnung ein eventuell entstandenes Defizit von der Stadt übernommen oder ein Gewinn mit dem Sockelbeitrag des Folgejahres verrechnet.

Was ist Subjektfinanzierung?

Das soll nun anders werden: Nun wird die Gemeinde nicht mehr pauschal Kosten decken, sondern, ähnlich wie die Krankenkassen, für jeweilige Dienstleistungen spezifische Beträge zahlen, nach einem vorgängig erstellten Zahlungsmuster. Die Leistungen der Spitex werden neu mit einem «Preisschild» versehen. Die Gemeinden haben gewisse Leistungen obligatorisch anteilsmässig zu tragen und können sich an anderen Leistungen freiwillig beteiligen.

Die Spitex, ein grosser Kostenpunkt der Gemeinde

Diese Umgestaltung der Zahlungsmodelle kommt in einer ohnehin anspruchsvollen Zeit für die Spitex: In den vergangenen Jahren überstieg ihr Defizit den Maximalbetrag von 700'000 Franken, den die Gemeinde jeweils auszahlt. Die Stadt musste in den Jahren 2018 und 2019 über Nachtragskredite der Spitex stärker unter die Arme greifen (jeweils um 84'000 Franken und 150'000). Grund dafür ist die Gesundheitsstrategie, die ambulante Pflege (Pflege zu Hause) der stationären Pflege (im Krankenhaus) vorzieht: Spitäler entlassen ihre Patienten so schnell wie möglich und übergeben sie in die Verantwortung der Pflegeheime oder der Spitex.

Auch die Altersstruktur der Bevölkerung dürfte auf lange Sicht die Anzahl zu betreuender Person steigen lassen – und die Pandemie hat die Spitex sehr stark beansprucht. Der Nachtragskredit für das Jahr 2020 wird ebenfalls am 6. April im Gemeinderat besprochen.

Mehraufwand für die Gemeinde

Die Finanzverwaltung wie auch der Stadtpräsident gehen davon aus, dass das neue Finanzierungsmodell die Stadt stärker belasten wird. Allerdings betont David Baumgartner, Leiter der Finanzverwaltung Grenchen, die eminent wichtige Rolle der Gemeinde in der Unterstützung der systemrelevanten Spitex. Dass gewisse Kostenfelder zunehmen, während andere abnehmen, gäbe es immer wieder: «Wir müssen den Mehraufwand im Kontext des Gesamthaushaltes betrachten.» Ausserdem verspricht das Bevölkerungswachstum weitere Steuereinnahmen.

Personelle Umwälzungen

Renato Delfini bestätigte indirekt Informationen dieser Zeitung, dass personelle Umwälzungen in den Leitungspositionen der Spitex vorgesehen seien. Da aber die internen Prozesse diesbezüglich laufen, kann er nicht mehr darüber sagen.