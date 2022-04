Pflege Die Pflegeleistungen der Spitex Grenchen haben in der Pandemie sprunghaft zugenommen Am Donnerstag hält der Spitexverein – mit 850 Mitgliedern nebst dem Fussballclub der grösste Verein Grenchens – seine Generalversammlung ab. Die beiden Pandemiejahre waren für die Spitex eine Herausforderung. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

Nach zwei Jahren Pandemie kann erstmals wieder eine Präsenzveranstaltung durchgeführt werden, dabei wird unter anderem auch der langjährige Spitex-Präsident Rolf Dysli gebührend verabschiedet. Doch auch materiell haben die zwei Jahre Pandemie die Arbeit der Spitex stark verändert.

Der vormalige Spitex-Präsident Rolf Dysli wird verabschiedet. HJ. Sahli

So waren gegen Ende der Pandemie zeitweise bis zu 30 Prozent der Mitarbeitenden gleichzeitig von einer Infektion betroffen, als das abgeschwächte Virus noch in der breiten Bevölkerung zirkulierte. «Der Betrieb der Spitex war aber nie gefährdet», betont Präsident Renato Delfini dazu.

So wurde unter anderem schon zu Beginn der Pandemie ein interner Whatsapp-Kanal speziell für das Corona-Krisenmanagement eingerichtet, der sich laut Delfini bewährt hat.

Erschwerte Arbeit wegen Corona

«Der Zeitaufwand, der Umgang mit Unsicherheiten aufgrund von Corona auf beiden Seiten und der unbedingte Wunsch, eine gute und verlässliche Dienstleistung zu erbringen, sind belastend und aufwendig», anerkennt der Spitex-Präsident.

Spitex Co-Leiterinnen Ivana Kovacevic und Lena Dick. zvg

Nebst dem Umstand, dass Mitte 2021 mit Ivana Kovacevic und Lena Dick ein neues operatives Leitungsduo das Ruder übernommen hat, gibt es aus dem Spitex Alltag interessantes Zahlenmaterial. Der Spitex-Präsident erklärt:

«Auffällig ist, wie die kassenpflichtigen Pflegeleistungen im Jahr 2021 geradezu sprunghaft zugenommen haben.»

Die sogenannten KLV-Leistungsstunden, das sind die Leistungsstunden, welche über die Krankenkasse abgerechnet werden können, weil es Pflegeleistungen sind, haben von knapp 29'000 Stunden auf fast 40'700 Stunden zugenommen. Das ist ein Wachstum von gut 40 Prozent in nur einem Jahr.

Allerdings hat das rasante Wachstum schon im Oktober 2020 eingesetzt.

Zu Hause geblieben statt ins Pflegeheim

Spitex-Präsident Renato Delfini. Carole Lauener

Für Delfini wie auch für die beiden Spitex-Leiterinnen ist diese Zunahme der Pflegeleistungen – nebst den bekannten demografischen Faktoren – in Zusammenhang mit Corona zu sehen. «Die Leute wollten oder konnten in dieser Zeit nicht in Heime eintreten und so blieben viele zu Hause, obwohl sie eigentlich in ein Pflegeheim gehört hätten», erklärt Renato Delfini.

Anderseits haben viele Spitäler aufgrund der pandemiebedingten Belastung ihre Patientinnen und Patienten oft früher als üblich entlassen – auch solche, denen ein paar Tage Spitalpflege gut getan hätten, wie der Spitexpräsident vermutet. «Es waren viele Institutionen am Anschlag.»

So habe sich die Spitex zunehmend mit «komplexeren Fällen» mit hohem Arbeitsaufwand konfrontiert gesehen, erläuterte Spitex-Co-Leiterin Kovacevic kürzlich im Gemeinderat. Die Personalkosten im vergangenen Jahr betrugen 3,8 Millionen Franken gegenüber 3,4 Millionen Franken im Vorjahr. Die Beiträge der Stadt belaufen sich auf etwas über 1 Millionen Franken.

Räume der Grenchner Spitex am Girardplatz. Andreas Toggweiler

So oder so: Die Pflege-Leistungen der Spitex nehmen zu, aber auch die Anzahl der Klientinnen und Klienten. Und das war schon vor Corona der Fall. «Die Pflegeleistungen werden auch aufgrund der Bevölkerungsstruktur in Zukunft stark ansteigen», gab Kovacevic dem Gemeinderat zu bedenken.

Im Jahr 2021 wurden 581 verschiedene Klientinnen und Klienten betreut, gegenüber 485 im Jahr 2019. Der Personalbestand betrug 2021 64,3 Vollzeitstellen verteilt auf 72 Personen gegenüber noch 39 Stellen (60 Personen) im Jahr 2019.

Wie der Blick auf die Grafiken zeigt, ist auch diese Anzahl der Patientenbesuch in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen, wenn auch weniger rasant als die kassenpflichtigen Leistungen.

Die Zahl der Klientinnen- und Klientenbesuche betrug im Jahr 2015 3133 und wuchs bis 2021 auf 4435. Der Mahlzeitendienst nahm vor allem 2020 von 16'500 auf 18'400 Mahlzeiten zu und stabilisierte sich 2021 bei 17'760.

Die Klientenbesuche generieren dabei pro Monat rund 4400 Kilometer Fahrten auf dem Gemeindegebiet von Grenchen.

Auch der Mahlzeitendienst ist ein Angebot der Spitex. Zubereitung von Mahlzeiten im Alterszentrum Am Weinberg. Oliver Menge

Delfini betont, dass man bei diesen kostenmässigen Herausforderungen für spezielle Anschaffungen und Projekte weiterhin auf Sponsoren angewiesen sei. Namentlich erwähnt er neben anderen die Paracelsus-Stiftung, die immer wieder Beiträge spreche für Anschaffungen, wie etwa Mahlzeitenboxen, neue Fahrzeuge oder Arbeitskleidung.

Die Spitex habe bis anhin kaum Reserven bilden können, was im Hinblick auf den Wechsel von der Objekt- auf die Subjektfinanzierung von Bedeutung sei.

