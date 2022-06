Pferdesport Die regionale Voltige-Szene kämpfte in Lengnau um wichtige Punkte Die Voltigegruppe Lengnau lud Gruppen aus der ganzen Schweiz zu einem nationalen Voltigeturnier ein. Gekämpft wurde im Wettkampfzirkel um wichtige Punkte für Aufstieg, Klassenerhalt und Qualifikation zur Schweizer Meisterschaft. Dabei erzielten die Vereine der Region Grenchen ansehnliche Resultate. Christa Thomke Jetzt kommentieren 28.06.2022, 10.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gruppe Lengnau 1 hat sich mit ihrem Sieg in der zweithöchsten Kategorie der Gruppen eine Aufstiegsnote erturnt. Danaé Signer

Während die Vereine aus der Ost- und Westschweiz nur mit einzelnen Teams angereist kamen, waren die Vereine der Region umso stärker vertreten. Sowohl von den Sportlerinnen als auch von den Zuschauern kannten sich viele über ihre eigenen Vereinsgrenzen hinaus.

Die Vereinsfarben mischten sich in der Festwirtschaft und im Publikumsbereich bunt durcheinander und nicht immer war für Aussenstehende klar zu erkennen, wer jetzt eigentlich zu wem gehört. Auf das Geschehen im Wettkampfzirkel hatten diese Freundschaften jedoch wenig Einfluss. Alle zeigten konzentriert ihr Können und strebten nach ihren bestmöglichen Noten.

Gastgeber holen sich den Sieg in der Kategorie Gruppe M

Die Voltigegruppe Lengnau war mit drei Turniergruppen am Start. Die Gruppe Lengnau 3 turnte in der Kat. BJ. Sie zeigten ihre Pflicht im Galopp und ihre Kür im Schritt auf dem Pferd Solo Rosaca, longiert von Sarina Perrot (Rang 4, Note 6,272). Die Gruppe Lengnau 2 war mit dem gleichen Pferd am Start, longiert von Andrea Wyss.

In einem kleinen, aber starken Feld der Kat. B, was sich in den äusserst eng beieinanderliegenden Endnoten der teilnehmenden Gruppen zeigte, setzten sie sich mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,013 gegen ihre Konkurrenz aus Arch durch (Rang 2, Note 6,650).

Und die Gruppe Lengnau 1 turnte sich souverän zum Sieg in der Kat. M. Ihr Pferd Flavio, longiert von Janine Wyss, trug sie durch eine solide Pflicht und eine sichere Kür, beides im Galopp, was dem Team ihre erste Aufstiegsnote in Richtung höchste Startkategorie brachte (Rang 1, Note 7,175).

Pegasus gewinnt die Kategorie Einzel-SJ

Auch der Meinisberger Verein Voltige Pegasus war mit zwei Gruppen am Start. Ihr Team 2 konnte sich in der Kat. BJ gegenüber der Lengnauer durchsetzen und erzielte mit dem Pferd Samurai, longiert von Jasmine Grossglauser, eine knapp höhere Note (Rang 3, Note 6,305). Hingegen musste sich ihr Team 1 in der Kat. M deutlich geschlagen geben (Rang 3, Note 6,240). Dafür dominierte der Verein mit seinen Einzelvoltigiererinnen in der Kat. SJ.

Tahara Gruner in ihrer Kür, die ihr im sehr starken Feld der Einzel-Juniorinnen der höchsten Startkategorie den Sieg gebracht hat. Christa Thomke

Tahara Gruner konnte sich gegenüber ihrer Trainings- und Teamkollegin Leana Stuber durchsetzen und gewann, ebenfalls mit Samurai und Jasmine Grossglauser, in der höchsten Leistungsklasse der Juniorinnen (Rang 1, Note 7,303; Rang 2, Note 7,068). Beide Sportlerinnen haben sich mit ihren Resultaten wichtige Punkte für die SM-Qualifikation geholt.

Und auch die dritte Einzelvoltigiererin von Voltige Pegasus, Anaïs Massari vermochte zu überzeugen. An ihrem ersten Turnier in der Disziplin Einzel holte sie sich in der Kat. M gleich ihre erste Aufstiegsnote in Richtung Kat. SJ (Rang 3, Note 6,849).

Aurora zeigt neue Saisonbestleistung

Auch der jüngste Verein der Region Grenchen, das Voltige Team Aurora aus Arch vermochte in Lengnau zu überzeugen. Der Verein ist erst in seiner zweiten Saison am Start und bisher mit nur einem Team im Wettkampfzirkel anzutreffen. Dieses zeigte letzten Samstag in der Kat. B eine dynamische Kür, im Schritt geturnt auf dem Pferd Lorie, longiert von Regula Signer. Erreicht haben sie damit eine neue Saisonbestleistung (Rang 3, Note 6,637).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen