Peter Brotschis Ausstieg aus der Politik: Das Interview

Grenchner Gemeinderat Peter Brotschi tritt ab: «Ein Abend im Gemeinderat ist viel spannender als vor dem Fernseher oder vor dem Computer» Mit dem Rücktritt aus dem Grenchner Gemeinderat hat Peter Brotschi seine Politkarriere beendet, die ihn bis ins Kantonsratspräsidium führte. Im Interview spricht Brotschi über die Dossiers, die ihn als Gemeinderat bewegten. Interview: Andreas Toggweiler 07.01.2023, 05.00 Uhr

Politiker, (Aviatik-)Journalist und Pädagoge: Peter Brotschi kann auf eine vielfältige Tätigkeit zurückblicken. Thomas Ulrich

Sie treten nach nur anderthalb Legislaturen bereits wieder aus dem Gemeinderat Grenchen zurück. Dies, obwohl Sie Bestgewählter Ihrer Partei sind. Warum bleiben sie nicht – als «Stimmensammler»?

Peter Brotschi: Nach dieser Lesart müsste ich immer und immer wieder antreten. Es ist an der Zeit, einen Punkt zu machen, auch wenn es mich freut, dass ich immer gut gewählt worden bin. Nun muss man Vertrauen in die «Nachkommen» in der Partei haben und den Generationenwechsel in der Grenchner Mitte vollziehen. Wir haben in der Fraktion und im Parteivorstand ein junges, motiviertes Team. Da kann ich das Zepter mit gutem Gefühl weitergeben.

Wie kann man heute als Partei junge Menschen für die Politik gewinnen?

Zu sagen, dass Politik wirklich spannend und erlebnisreich ist. Ein Abend im Gemeinderat oder in einer Diskussionsrunde ist um Vielfaches spannender als vor dem Fernseher oder vor dem Computer. Und in der Politik arbeitet man mit anderen Menschen zusammen für die Menschen, für die Allgemeinheit. Das bereichert das Leben ungemein und kann schlicht glücklich machen, auch wenn man manchmal eine Kröte schlucken muss.

Sie haben oft unkonventionelle Meinungen geäussert im Gemeinderat, beispielsweise Kritik an Firmen, die zu wenig Steuern zahlen. Steuersenkungen werden aber vom Volk immer wieder beschlossen.

Politiker Brotschi: Hier an einer Kantonsratssession 2020. zvg

Die Wirtschaft hatte in der Schweiz immer ein Wachstum. In Grenchen sanken die Steuereinnahmen der juristischen Personen aber von rund 20 Millionen Franken innert relativ kurzer Zeit auf rund 3,5 Millionen Franken. Diese Zahlen nehme ich zur Kenntnis, und sie erschrecken mich. Der Rückgang bewegt sich nicht nur im Rahmen der – übrigens von mir bekämpften – Steuersenkungen auf nationaler Ebene.

Warum haben Sie als Bürgerlicher diese Steuersenkungen bekämpft?

Die Gemeinden sind auf die Steuereinnahmen angewiesen, auch von den Firmen. Hier erhalten die künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während elf langen Jahren ihre schulische Grundbildung, ohne die eine berufliche Ausbildung nicht denkbar wäre. Hier werden auch die Strassen gebaut und unterhalten, welche die Firmen für ihre Transporte benötigen. Hier werden die Sozialleistungen erbracht für Menschen, die im Arbeitsmarkt keine Stelle mehr finden. Hier gibt es das Angebot von Kultur und Sport, die den Standort für die Menschen attraktiv macht. All dies kostet viel Geld, welches die Gemeinden brauchen. Nicht nur in Grenchen.

Entgegen einem allgemeinen Trend möchten Sie den Gemeinderat vergrössern. Warum?

Der Gemeinderat ist mit 15 Sitzen zu klein für eine Stadt von mittlerweile 18'400 Einwohnerinnen und Einwohnern. Wenn eine Partei bei den letzten Erneuerungswahlen auf exakt 25 Prozent der Stimmen kam, im Gemeinderat nun aber 33,3 Prozent der Sitze innehat (SVP, Anm. d. Red.), dann wird der Volkswillen nicht richtig abgebildet. Nur eine moderate Vergrösserung des Gemeinderats ermöglicht ein feineres demokratisches Austarieren dieses Gremiums, das zwar die städtische Regierung ist, aber doch auch parlamentarische Instrumente besitzt und deshalb die politische Zusammensetzung der Bevölkerung möglichst exakt zeigen sollte.

Sie haben auch immer wieder Kritik geübt am Littering und an verwahrlosten Liegenschaften. Renditehungrige Pensionskassen dürfte das kaum beeindrucken ...

Littering in Grenchner Wohnquartier: «Wenn man nichts macht, hat man schon verloren», meint Peter Brotschi. zvg

Wenn man nichts macht, dann hat man schon verloren. Leider hatte der Gemeinderat meinen Vorstoss abgelehnt, mit dem ich ein positives Signal setzen wollte: Jedes Jahr von der Stadt aus einen Liegenschaftsbesitzer mit einem ideellen Preis auszuzeichnen, der sein Haus besonders gut instand gestellt hat.

Diese Ablehnung ist mir noch heute völlig unverständlich. Und beim Abfall: Es gibt ein eigenes Reglement, welche Pflichten die Bürger haben bei der Entsorgung des «Ghüders». Ein Reglement, das sogar von der Gemeindeversammlung verabschiedet wurde. Es ist also ein städtisches Gesetz, welches unbedingt durchgesetzt werden muss, falls nötig mit polizeilichen Massnahmen. Wer dies nicht macht, hat resigniert.

Zur Person Der (Aviatik-)Journalist, Lehrer und Politiker Peter Brotschi war von 2009 bis 2021 Kantonsrat (CVP/Die Mitte) und war dort unter anderem Präsident der Spezialkommission für den Neubau des Bürgerspitals. 2014 war er Kantonsratspräsident. 2017 wurde Brotschi zusätzlich in den Grenchner Gemeinderat gewählt und trat nun auf Ende 2022 aus diesem Amt zurück.

Sie waren auch zwölf Jahre Kantonsrat, inklusive Präsidium. Würden Sie heute nochmals in die Politik einsteigen?

Ja, unbedingt. Es hat mein Leben, wie schon oben erwähnt, sehr bereichert. Ich durfte unzählige Menschen kennen lernen, das allein war es schon wert. Es gab auch viele Widerwärtigkeiten und Anfeindungen, ohne Frage. Die Hochs und Tiefs machen einen aber auch resilienter und mit der Zeit gelassener. Ehrlich gesagt: Als der Kantonsrat mich am 11. Dezember 2013 zum «höchsten Solothurner» wählte, war dies neben der Geburt meiner beiden Kinder einer der glücklichsten Momente in meinem Leben.

Sie arbeiten zurzeit interimistisch als Schulleiter für die Stadt. Was fällt Ihnen da auf bei ihrer täglichen Arbeit?

Im Kantonsrat habe ich mich stets gegen die Schulreformen wie Lehrplan 21, zwei Frühfremdsprachen und Integration gewehrt, weil ich wusste, dass das Gesamtsystem Volksschule durch den gesellschaftlichen Wandel, hauptsächlich bedingt durch die enorme Zuwanderung, dem kaum gewachsen sein sind. Leider war ich im Kantonsrat immer auf der Verliererseite.

Aber nun sehe ich mich bestätigt, auch durch die Tatsache, dass in anderen Kantonen in Sachen Integration bereits wieder zurückgerudert wird und auch der Lehrplan 21 und die beiden Frühfremdsprachen nicht ohne Kritik sind. Die Grenchner Lehrerinnen und Lehrer fangen mit ihrem Engagement unglaublich viel auf, sodass man ausserhalb der Schule – und in der Politik – kaum etwas von den gesellschaftlichen Veränderungen merkt.

Luftaufnahme der Sport- und Industriezone Grenchen mit Blick Richtung Solothurn. Mit Flugbildern kämpft Peter Brotschi gegen die Zersiedelung der Landschaft. Peter Brotschi

Nach ihrem Ausstieg aus der Politik: Wo werden Sie sich weiterhin engagieren?

Das Präsidium des Verbandes Bürgergemeinden und Wald Kanton Solothurn wird mich weiterhin sehr beschäftigen. Dafür bin ich kantonsweit und manchmal sogar in der Schweiz unterwegs. Eine absolut grossartige Aufgabe, sich zusammen mit meinem Vorstand für den solothurnischen Wald und die Belange der Bürgergemeinden einsetzen zu dürfen.

Dann engagiere ich mich mit meinen Flugbildern in den sozialen Medien und mit Vorträgen weiterhin gegen Zersiedelung. Und damit gegen die Landschaftszerstörung in der Schweiz, die wegen Covid leider in den Hintergrund gerückt ist. Die Zersiedelung geschieht aber tagtäglich weiter und vernichtet letztlich unsere Nahrungsgrundlage und die Biodiversität.