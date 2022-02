Gemeinderat Grenchen beschliesst Stellenmoratorium

Personal Der Grenchner Gemeinderat ist für ein Stellenmoratorium Der Gemeinderat hat am Dienstag eine Motion überwiesen, welche die Anzahl Stellen in der Stadt plafonieren will. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 02.02.2022, 17.00 Uhr

Das Stadthaus Grenchen. Hanspeter Bärtschi

«Man kann auch in Grenchen nicht immer nur bestellen und zu jedem Kredit- und Personalbegehren Ja und Amen sagen, ohne jemandem die längerfristigen Konsequenzen aufzubürden! Durch rasches Handeln und ein Moratorium von Stellenbesetzungen bzw. einer Stellenplafonierung können Folgekosten wirksam und nachhaltig begrenzt werden.»

Diese Worte waren in einer überparteilichen Motion von Robert Gerber (FDP) zu lesen, welche am Dienstag durch den Gemeinderat mit 9 gegen 6 Stimmen angenommen wurde. «Die Budgetberatungen für 2021 und 2022 zeigten, dass die Sozial-, Bildungs- und Personalkosten unaufhörlich steigen», sagte Gerber vor dem Rat.

Einige Stellen neu bewilligt

Nach diversen Effizienzprogrammen der letzten Jahre mit Stellenabbau (Effi-Bau, Effi de Ville) hatte der Gemeinderat in jüngster Vergangenheit wieder Gegensteuer gegeben und verschiedenen Stellenbegehren zugestimmt, etwa aus der Bauverwaltung und der Schuldirektion. «Das Bremsen des Ausgabenwachstums ist auch eine Aufgabe der Exekutive», rief Gerber in Erinnerung.

In der Tat konnte da der Rat wohl schwerlich Nein sagen, wenn er in derselben Sitzung über 20 Stellen bei der Stadtpolizei streicht. Dies, obwohl Personalchefin Esther Müller gewarnt hatte, die Verwaltung laufe schon in verschiedenen Bereichen in Minimalbesetzung, etliche Stellen seien unbesetzt und das Personal mitunter am Anschlag. Daniel Hafner (SP) sprach von einem «nutzlosen Aktivismus».

SVP-Gemeinderat Richard Aschberger begrüsste hingegen Gerbers Vorhaben. Es entspreche den von der SVP schon verschiedentlich formulierten Zielen.

Brotschi: «Auch ein Einnahmenproblem»

Als ehemaliger Präsident des städtischen Personalverbandes lehnte Peter Brotschi die Motion ab und sagte, dass das Problem auch einnahmenseitig liege. Er erinnerte daran, dass die Firmen 1975 in Grenchen noch 10 Mio. Fr. Steuern zahlten. «Heute ist es noch ein Bruchteil davon.»

Die Motion fordert die Stadt ferner auf «sämtliche nicht durch übergeordnetes Recht vorgeschriebenen Aktivitäten aufzulisten, zu überprüfen und je nachdem einzustellen».

