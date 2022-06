Partei feiert Die Grenchner SP wird 150 Jahre alt: Ein buntes Programm mit Reden, Spass, Spiel und viel Prominenz Die Sozialdemokraten feierten ihr 150-jähriges Bestehen auf dem Marktplatz Grenchen. Dabei war unter anderem auch Mattea Meyer, Co-Präsidentin der nationalen SP. André Weyermann Jetzt kommentieren 26.06.2022, 15.00 Uhr

Die Veranstaltung auf dem Marktplatz war gut besucht. Carole Lauener

Die Grenchner Sozialdemokraten nahmen ihr 150-jähriges Bestehen zum Anlass mit einem Fest auf dem Marktplatz zurückzublicken, innezuhalten und natürlich auch in die Zukunft zu schauen.

Das Team um Präsidentin Angela Kummer hat dabei ganze Arbeit geleistet, bekannte Rednerinnen und Redner in die Stadt gelockt, mit einer aussagekräftigen Plakatausstellung die Parteigeschichte beleuchtet und mit einem Zukunftsmarkt aufgezeigt, wie das Leben integrativ, sozial, klimafreundlich, gleichberechtigt und nachhaltig gestaltet werden kann.

Zahlreich war dabei am Samstag die Politprominenz, die Grenchen die Referenz erwies, sich zwanglos mit der Festgemeinde vermischte, was zu einer beeindruckenden Kulisse vor dem Stadtdach führte. Mattea Meyer, Co-Präsidentin der SP Schweiz und Nationalrätin hatte den Weg auf den Marktplatz ebenso gefunden wie Ständerat Roberto Zanetti, Nationalrätin Franziska Roth, die oberste Solothurnerin Kantonsratspräsidentin Nadine Vögeli, Regierungsrätin Susanne Schaffner, und Kantonsrat Hardy Jäggi, Co-Präsident der Solothurner Sozialdemokraten.

Für die traditionellen Verbündeten, die Grünen, ergriff Amira Hafner-Al Jabaji das Wort. Stadtpräsident François Scheidegger beehrte den Anlass ebenso wie die beiden Mitte-Präsidenten Matthias Meier Moreno und Tobias Neuhaus.

Nationalrätin Franziska Roth spricht zum Grenchner Publikum. Carole Lauener

Die Solothurnerin Franziska Roth würdigte die Jubilarin mit den Worten:» Seit nun 150 Jahren seid ihr am Wirken. 18 Jahre bevor die SP Kanton Solothurn gegründet wurde und 16 Jahre vor der SP Schweiz. 150 Jahre Politik der SP Grenchen die die Aufgabe wahrnimmt, eure Stadt, unseren Kanton und unser Land zu verändern – immer und immer wieder!»

In der Folge ging Franziska Roth auf die Wichtigkeit der Partei als Ort hin, wo neben dem manchmal auch kontroversen Meinungsaustausch, dem effizienten Umsetzen der eigenen Anliegen ebenso die Geselligkeit Platz haben müsse. Das setze diese Jubiläumsfeier exemplarisch um.

Mattea Meyer, Co-Präsidentin SP Schweiz, während ihrer Ansprache. Carole Lauener

Mattea Meyer blickte zurück auf die Sommersession, in welcher die Partei doch einiges erreicht habe, um die Kaufkraft der Arbeitenden zu gewährleisten. Diverse Begegnungen mit Bürgerinnen und Bürger hätten sie zudem in ihrem Bestreben bestärkt, zusammen mit der Partei und Verbündeten für mehr Respekt für die Arbeit und ein Leben in Würde in einer gesunden Umwelt auch nach dem Berufsleben zu kämpfen.

Ständerat Roberto Zanetti überbrachte ein Grusswort. Carole Lauener

Roberto Zanetti geizte in seinem kurzen Grusswort nicht mit vergnüglichen Anekdoten, wobei insbesondere seine Darstellung wie die Grenchner Verantwortlichen die Solothurner Regierung mit ihm als Volkswirtschaftsdirektor in ihre Stadt zitiert hätten, weil sie mit einer Entscheidung nicht zufrieden gewesen sind, für viel Heiterkeit sorgte.

Regierungsrätin Susanne Schaffner ist unter den Zuschauern. Carole Lauener

Der Zukunftsmarkt führte mit diversen Ständen zu viel Bewegung, Spass, Gesprächen und Diskussionen: ein kreativer Austausch, wie das Zusammenleben in der Stadt in den kommenden Jahren organisiert werden könnte.

Eine informative Plakat-Ausstellung beleuchtete die Parteigeschichte. Carole Lauener

Einen informativen und anschaulichen Streifzug durch Geschichte und Gegenwart der SP und der Gemeinde vermittelte schliesslich die Plakatausstellung unter dem Stadtdach. Angela Kummer und Petra Schwaller hatten keine Mühen gescheut, tief in den Archiven gewühlt, um die 150 Jahre, die Bemühungen der Partei für eine wohnliche, soziale, umweltfreundliche und somit lebenswerte Stadt zu dokumentieren.

Dabei werden auch Leben und Wirken der letzten sechs sozialdemokratischen Stadtväter kurz beleuchtet: von Robert Luterbacher (1899) über Hermann Guldimann, Arthur Stämpfli, Adolf Furrer, Eduard Rothen bis zu Boris Banga (bis 2013).

