Mike Müller überzeugte sein Publikum im Grenchner Parktheater

Niedergösgen Das Niederamt könnte zu einem Schweizer Hot-Spot für Wasserstoff werden: Hydrospider plant eine grosse Anlage – noch sind beim Pilotprojekt Probleme zu lösen

Seit gut zwei Jahren wird in Niedergösgen an einer noch kaum verbreiteten Technologie getüftelt: die Herstellung und Speicherung von Wasserstoff. Obwohl die Anlage noch an Kinderkrankheiten leidet, planen die Verantwortlichen nun den Ausbau – und den kommerziellen Betrieb.