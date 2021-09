Konzert von Mnozil Brass im Parktheater Grenchen

Parktheater Grenchen Innovative Blechmusik garniert mit einigen überraschenden kabarettistischen Einlagen Die «Mnozil Brass» überzeugten im Parktheater Grenchen mit instrumentalem wie gesanglichem Können. André Weyermann Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Mnozil Brass aus Österreich wurde in Grenchen vom Publikum gefeiert. Oliver Menge

Weltklasse-Blechmusik war vorausgesagt worden beim Konzert der «Mnozil Brass» aus Wien anlässlich des Remember-Konzerts der Internationale Musikwoche Grenchen (IMG). Und die Zuschauenden im sehr gut besetzten Parktheater kamen voll auf ihre Rechnung. Kaum hatten die sieben Protagonisten nämlich mit ihrem Programm begonnen, war die gute Stimmung im Zuschauerraum spürbar, beinahe jedes Stück wurde euphorisch beklatscht.

Wobei der Band der Ruf vorauseilte, nicht «nur» traditionellen Brass zu spielen, sondern eigenwillig, eigenständig und kreativ mit feinen Arrangements zu agieren. Sie erweiterten ihre Performance dazu mit gelungenen parodistisch-heiteren Einlagen, zeigten komödiantisches Talent und drifteten – gewollt natürlich – schon mal in Richtung Musik-Kabarett.

Dass jeder der Musiker an seinem Instrument Sonderklasse darstellt, versteht sich von selbst. Und ihre Einlagen im Septett waren ungemein kraftvoll. Ob nun Standards des Genres oder modernere Stücke: «Mnozil» interpretierte sie mit ungemeiner Verve, mit Anlehnungen an diverse Stilrichtungen wie Jazz, Blues, Volksmusik, Pop und vielen mehr.

Ein Einstieg in absolut keimresistenten Anzügen

Allein schon der Einstieg in den mehr als nur vergnüglichen Abend verriet, dass da keine «normale» Formation am Werk sein wird. In pandemieresistenten, schon beinahe furchterregenden Anzügen wurden die Instrumente geputzt, konzerttauglich gemacht. Einmal aus ihren Schutzanzügen herausgepellt, legten sie so richtig los: ein konzertantes Vergnügen mit ungemeinem Tempo und doch federleicht wirkend.

Erheiternd dazu, dass jedem der Bandmitglieder eine bestimmte Rolle zugedacht war: Vom Schnauz und Bart tragenden Stimmungsmacher, über den Macho, den Gigolo, den bodenständigen Einheimischen bis zum stets griesgrämig wirkenden Aussenseiter.

Urkomisch zum Bespiel, wenn der «Gesichtsbehaarte» gleich mit zwei Trompeten hantierte, oder wenn die Band zu aller Überraschung Flöten hervorzauberte, nur um sie dann als «Naseninstrument» zu benutzen. Musikalisch war der erste Teil geprägt von rassigen Rossini Klängen (Wilhelm Tell), in welchem wohl als Referenz ans Publikum plötzlich auch «unser Heidi» auftaucht und von einer gesanglich wie instrumental innovativen Version des Seemannsklassiker «My Bonnie is Over the Ocean».

Slapstick von der klassischen Sorte genial präsentiert

Selbst eine Stimmprobe wird bei «Mnozil Brass» zum Erlebnis, ebenso die Rivalität zwischen zwei Posaunisten, die sich offenbar gar nicht «grün sind». Genial auch die «Uraufführung», eine unverhohlene Parodie auf atonisch wirkende Musikaufführungen, deren eigentliche Qualität in der ungemein pathetischen Darstellung liegt.

Urkomisch auch, wenn der scheue, griesgrämige Musiker plötzlich mit einem Stuhl ohne sattelfesten Sitz-Boden alleingelassen wird. In klassischer Slapstick-Manier irgendwo zwischen Comedy und Godot windet er sich in eine Sitzposition nur um dann mit seinen beiden Füssen die Posaunen zu ziehen und mit den Händen den beiden Trompeten die Ventile zu drücken: Ein Bild für die Götter.

Jeder Musiker spielte eine ganz bestimmte Rolle. Oliver Menge

Musikalisch-genial (besonders auch der Gesang) das Schlussbouquet mit der Queen-Hymne Bohemian Rhapsody, Frank Sinatras unvergleichlichem «I did it my way» und dem Soundtrack zu «die Strassen von San Francisco», bei welchem besonders die nicht mehr ganz Jungen wohl Bilder von Michael Douglas und «Knollennase» Karl Malden vor Augen hatten.

Ungemein geistreich schliesslich die Vorstellung der Musiker. Mit Posaune und Posaunen-Einlage wurden die Mitspielenden präsentiert: Mit viel Musik, dafür ohne Worte, und doch erkannte wohl jeder der Anwesenden die einzelnen Musik-Künstler, die ihnen davor so viel Blasmusik und viel mehr bereitet hatten.

Publikum und Musiker hatten viel Spass

So gerietet das Remember-Konzert der IMG zu einem wohlfeilen Spektakel mit Musizierenden, die ganz offensichtlich Spass an ihren Instrumenten, ihren gesanglichen Einlagen und an ihren spasshaften, innovativen Einlagen hatten.

Mehr als nur zufrieden zeigte sich auch das Publikum, welches schon während des Programms begeistert mitging, dies mit viel Applaus, ansteckendem Lachen kundtat und «Mnozil Brass» schliesslich nach zwei Stunden mit einer «Standing Ovation» in den verdienten «Feierabend» entliess.