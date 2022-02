Grenchen: Gardi Hutter und Familie spielen Gaia Gaudi

Parktheater Grenchen «Gaia Gaudi» – Altes Leben, neues Leben: Der Auftritt von Gardi Hutter in Grenchen Gardi Hutter tritt erstmals mit ihrer Familie auf die Bühne. Susanne Hofer 27.02.2022, 15.08 Uhr

Gardi Hutter in «Gaia Gaudi». zvg/Sabine Wunderlin

«Gaia Gaudi», mit diesem Programm (Regie und Coautor Michael Vogel) trat Gardi Hutter im Parktheater Grenchen auf. Gaia ist in der griechischen Mythologie die personifizierte Göttin der Erde, und ihr Name bedeutet «die Gebärerin». Aber der Abend beginnt nicht mit einer Geburt, sondern mit dem Tod.

Hanna, wie Hutter als Bühnenfigur heisst, steht ihrem Alter Ego im offenen Sarg gegenüber. Die Reise ins Totenreich steht an. Totenvögel flattern herum, deren Masken (von Mafalda da Camara und Beatrice Hutter) an Mummenschanz erinnern. Ein Tamburin wird zum Mond. Hanna gestikuliert und kommuniziert in ihrem typischen Kauderwelsch, in dem nur einzelne Brocken Sinn ergeben, mit der toten Hanna im Sarg.

Sie trollt sich grummelnd ins Jenseits

Gardi Hutters Bühnenpartner sind ihre Tochter Neda Caneiro, ihr Sohn Juri Caneiro und dessen Frau Beatriz Navarro. Grossartig die Szene, in der Hanna kocht, den Tisch deckt und dann zum Essen ruft. Genervt ist sie beim vierten Mal «Ässe!» rufen, und flugs verwandelt sich die Szene in eine wilde Musiksession mit Besteck und Töpfen.

Schön auch die Szene, als Hanna als Übermutter ihre drei Kinder gebärt, die sich schon bald gegen die Mutter wenden und deren Macht untergraben wollen. Mit dem roten Koffer trollt sie sich schliesslich grummelnd ins Jenseits, wo auch schon die Venus von Willendorf (Bauten: Thomas Fry Freydl) auf sie wartet, jene gewaltige Urfrau mit opulenten Körperformen, die rund 30’000 Jahre alt ist und als Symbol der Fruchtbarkeit gilt.

Szenenbild von Gardi Hutters Programm «Gaia Gaudi». zvg/Sabine Wunderlin

Von Slapstick bis Tragik wird das ganze Spektrum verhandelt

Immer wieder wird auch das Publikum in das Geschehen einbezogen, sei es, als es aufgefordert wird, sich zur Audienz zu erheben, sei es, dass Hanna auf der Suche nach Liebe ihre «Mama» im Publikum findet und sie umarmt.

Mit ihrer wilden Frisur und ihrem Kleiderstil, halb Hexe, halb Hausfrau, ihrer roten Kugelnase und ihren Nagelschuhen parodiert sie die Schönheitsklischees, was auch gut mit den orientalisch anmutenden Kostümen (von Valentina Rinaldi) der jungen Generation kontrastiert. Die Stimmung kippt immer wieder vom hellen Komischen ins düstere, von Didgeridooklängen untermalte Dunkle. Von Slapstick bis Tragik wird das ganze Spektrum verhandelt.

Eine Bereicherung für die Zuschauerinnen und Zuschauer

Gardi Hutter steht seit über 40 Jahren auf den Bühnen der Welt. In den 80-iger Jahren war sie eine Pionierin. Dass sie sich nun explizit den Themen Geburt und Sterben annimmt und dabei ihre Kinder und ihre Schwiegertochter mit ins Spiel nimmt, ist eine grosse Bereicherung für die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Manchmal wünschte man sich als Publikum, dass der Musik (von Neda und Juri Caneiro), dem Gesang und dem Tanz (Choreografie von Beatriz Navarro) mehr Raum gegeben worden wäre. Oder dass das unverständliche Sprechen der Hanna verständlich wäre, wenn auch die Tonalität und die Lautmalerei ihren eigenen Reiz haben.

Das Parktheater Grenchen war erfreulicherweise sehr gut besetzt und das Publikum dankte nach der langen Coronapause sichtlich berührt mit langem Applaus, der durch eine Perkussionszugabe befeuert wurde. Auf einer Trommel stand gross «Booster». Gardi Hutters Programm ist ein Booster der anderen Art, den man schon lange herbeigesehnt hatte.