Theater: Parktheater Grenchen zeigt Strindbergs Fräulein Julie

Aufführung «Menschen sind Menschen, und ich will ich sein»: Feministisches Manifest eines Frauenhassers im Parktheater Grenchen Das Renaissance-Theater Berlin zeigte im Parktheater Grenchen das Stück «Fräulein Julie» des Schweden August Strindberg. Susanna Hofer 03.12.2021, 05.00 Uhr

Judith Rosmair und Dominique Horwitz in «Fräulein Julie» von August Strindberg. Daniel Devcioglu / zvg

Leider vor nur wenig Publikum kam Grenchen in den Genuss eines exzellent gespielten Dramas, das in seiner Drastik der Realität in manchen Belangen in nichts nachsteht: «Fräulein Julie» von August Strindberg, dem exzentrischen schwedischen Dichter.