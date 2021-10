Grenchen: Die Ex-Freundinnen fulminant zurück im Parktheater

Parktheater Die Ex-Freundinnen gründen eine Sekte Die Musical-Comedy-Show war zurück im gut besetzten Parktheater. Der Abo-Verkauf nach der Corona-Durststrecke ist ansprechend. André Weyermann Jetzt kommentieren 24.10.2021, 14.25 Uhr

Im Zeichen von Uriella: Die Ex-Freundinnen geben erneut Gas. Hanspeter Bärtschi

Sichtlich gutgelaunt und mit einem Talent, die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihrer Musical-Comedy-Show mitzureissen, unterhalten «Die Exfreundinnen» im Parktheater zwei Stunden bestens. Sie, die sonst Gott und die Welt erklären, haben sich ein neues Tätigkeitgebiet ausgesucht: erleuchtet und allwissend – als Sektengründerinnen, als heilige drei Faltigkeiten; oder einfach als die drei heissen Geissen Zottel, Zick und Zwerg.

In engelsgleichen Kostümen, die doch stark an Uriella erinnern, versuchen Anikó Donáth, Martina Lory und Isabelle Flachsmann natürlich Leichtgläubigen das Geld aus der Tasche zu ziehen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, was allerdings nur mässig gelingt.

Reichlich Seitenhiebe und auch viel Selbstironie

Dafür ziehen sie etliche Gags aus ihren esoterischen Gewändern, sparen nicht mit Seitenhieben gegen Trump, Schawinski, Kevin (natürlich allein zu Hause) und einigen anderen. Erfrischend auch die Tatsache, dass sie in ausgesuchter Selbstironie vermeintliche weibliche Klischees bedienen wie etwa dasjenige des geldgeilen Weibes oder der psychotischen Stalkerin. Allerdings spuckt ihnen die moderne Technik in das so sorgfältige ausgesuchte Unterfangen, mittels Ufo in neue Sphären zu enteilen.

Dieser Bruch deutet sich subtil bereits in der Pause an. Da ist nichts mehr weiss, selbst die kongeniale, an vielen Instrumenten geschulte vierte Dame, die exzellente Musikerin Sonja Füchslin, erscheint im schwarzen Kleid, die anderen Protagonistinnen hat es noch übler erwischt. Als formvollendete Skelette müssen sie sich zurechtfinden.

Nur wo, Im Paradies? Das Ganze scheint sich nun eher in Luzifers Reich abzuspielen. Nun gut, die vier Damen und der diskret im Hintergrund agierende Schlagzeuger finden einen weg aus der Misere und kommen doch noch zum heissersehnten Sekt, der bis anhin auf einem tristen Tischchen ein Schattendasein gefristet hat.

Ein feiner Theaterabend

Die Ex-Freundinnen zeichnet neben einem geölten Mundwerk noch einiges anderes aus: Ausdrucksvolle Mimik, schauspielerische Fähigkeiten, tänzerische Einlagen und gesangliche köstlichen Kostproben alter Hits von AC/DC über Major Tom, Festzelt-Schlagern, bis hin zur neueren Generation des Mundartgenres. Sie kopieren diese aber nicht nur, sondern reichen sie gelegentlich mit Verballhornungen und gepfefferten Wortspielen an.

Klamauk, aber mit Stil Hanspeter Bärtschi

Es gelingt ihnen dabei gar der Spagat von Anrüchigem, Anzüglichem, ohne ins Vulgäre abzustürzen. Ein feiner Theaterabend, der nach mehr verlangt. Die Vorzeichen stehen gut. Der Abo-Verkauf im Parktheater hat sich nach der Durststrecke sehr gut entwickelt.