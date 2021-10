Armin Meier erhält den Solothurner Heimatschutzpreis

Im Jahr 1915 wurde das Tunnelkraftwerk an der Wiesenstrasse 21 im Zusammenhang mit dem Tunnelbau Grenchen–Moutier gebaut. Bis in die Sechzigerjahre produzierte das Kraftwerk Strom. Zuerst für die Tunnelbelüftung, später für die Stadtwerke. Als Atomkraftwerke gebaut wurden und vermehrt Atomstrom in die Netze floss, legte die BLS das Kraftwerk still und demontierte es. Armin Meier investierte in neue Turbinentechnik und eröffnete das Werk im Jahr 2015 neu. Gespiesen werden die Turbinen mit Drainagewasser aus dem Tunnel. Bisher hat Meier mit seinem Kraftwerk rund 1500000 kWh erneuerbare Energie produziert. In einem thermischen Ölkraftwerk müssten für die gleiche Energiemenge 450000 Liter Öl verbrannt werden, was einen CO2-Ausstoss von 1,2 Mio. Kilogramm zur Folge hätte. Mit den jährlich produzierten 200000 kWh kann man 50 Einfamilienhäuser mit Energie versorgen, oder mit einem modernen Elektroauto 1 Mio. Kilometer fahren.