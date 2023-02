Volkshochschule Grenchen: Aufgerappelt dank öffentlicher Hilfe

Pandemie Schwierige Jahre an der Volkshochschule Grenchen gemeistert, jetzt herrscht wieder Optimismus Nach schwierigen Pandemiejahren schaut die Volkshochschule Region Grenchen optimistisch in die Zukunft. «Wir sind auf Kurs», vermelden die Verantwortlichen. André Weyermann Jetzt kommentieren 22.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gaby Tissot (links) und Heidi Eggimann bilden das bewährte Duo auf der Geschäftsstelle der Volkshochschule Region Grenchen. André Weyermann

«Wir spüren zwar die Auswirkungen noch. Aber es geht aufwärts. In zwei Jahren sollten wir wieder auf dem Niveau der Jahre vor Corona sein», erklärt Heidi Eggimann, Leiterin der Geschäftsstelle der Volkshochschule Region Grenchen (VHS). Sie bezieht sich dabei auf die Kursbesuche und nicht auf das Angebot. Denn dieses sei mit über 120 Kursen bereits wieder sehr hoch.

Auf den Einwand, das Programmheft, welches in den letzten Wochen in einer Auflage von 25'500 Stück in die Haushalte von 20 Gemeinden der Region verteilt worden ist, sei auch schon dicker erschienen, erklärt sie: «Die Anzahl der Kurse ist nicht kleiner geworden. Aus Kostengründen haben wir im gedruckten Programmheft aber darauf verzichtet, die einzelnen Kurse genau zu beschreiben. Diese Details können auf unserer Website abgerufen werden.»

Oder man ruft einfach die Geschäftsstelle an, wo sie und Mitarbeiterin Gaby Tissot, zuständig für Finanzen und Kursadministration, noch so gerne Auskunft geben.

In den Coronajahren, insbesondere 2020 und 2021, habe man den Betrieb mit Onlineangeboten, wo das möglich gewesen sei, aufrechterhalten. Heidi Eggimann verhehlt aber nicht, dass ohne Härtefällentschädigung für ungedeckte Fixkosten und Kurzarbeitsgelder (für Lehrpersonen, kurze Zeit auch Mitarbeitende der Geschäftsstelle) ein finanzielles Überleben kaum möglich gewesen wäre.

«Die meisten Gemeinden haben überdies ihre finanzielle Unterstützung, den Bildungsfranken, weiter geleistet, was uns ebenfalls sehr geholfen hat», betont sie.

Die VHS ist als Verein organisiert, in welchem der Vorstand die strategische Richtung vorgibt und die Geschäftsstelle operativ tätig ist. Einnahmen werden durch Kursgelder und den angesprochenen Bildungsfranken der angegliederten Gemeinden generiert, ansonsten kann auf keine weiteren öffentlichen Gelder gezählt werden. Grösster Beitragszahler ist die Stadt Grenchen.

Qualität wird bei der VHS grossgeschrieben. So hat man das Label «+VHS», das vom Dachverband der Schweizerischen Volkshochschulen vergeben wird, erarbeitet. Auch bei den Lehrpersonen wird auf fachliche Qualität gesetzt. Einzelne Vorstandsmitglieder der VHS, die als Lehrerinnen oder Lehrer an der Volksschule arbeiten, stellen dies mit Klassenbesuchen sicher.

Im aktuellen Programm sind weiterhin Sprachkurse und Angebote im Bereich «Bewegung, Fitness und Gesundheit» sehr prominent vertreten. Vereinzelt finden sich auch noch die einst boomenden Computerkurse. «Gefragt sind insbesondere auch Privatkurse. Bei den Sprachen können so zum Beispiel spezifische Branchenkenntnisse vermittelt werden, bei den Computerkursen bieten wir ebenfalls Einzelunterricht an», führt Heidi Eggimann aus.

En vogue sind weiterhin Kurse im Bereich «Persönliche Weiterbildung». Kreativität und Naturerlebnisse runden das Angebot ab.

«Wir versuchen jeweils, neue Trends zu erfassen und entsprechend anzubieten. Dazu suchen wir punktuell die Zusammenarbeit mit anderen Kulturinstitutionen, aber auch mit dem Gewerbe», erklärt die Leiterin der Geschäftsstelle. Die Volkshochschule sei überdies immer offen, wenn Personen von sich aus Themen ansprechen würden; sie strebe dann deren Umsetzung an.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen