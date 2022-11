Kinderarzt: Praxis Passerelle Grenchen sucht Arzt oder Ärztin

Pädiatrie Der Umbau der Kinderpraxis Passerelle ist zu 99,9 Prozent fertig – aber «Bambi» sucht noch immer eine Nachfolge für sich Thomas Bamberger sucht immer noch einen zusätzlichen Kinderarzt oder eine Kinderärztin. Nicht zuletzt, weil die Praxis Passerelle auch offiziell die Nachfolge von Kinderarzt Rolf Luterbacher übernimmt. Oliver Menge Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kinderpraxis Passerelle: Das Grenchner Urgestein, der Kinderarzt Thomas Bamberger (links), Kinderärztin Claudia Marquis und der leitende Kinderarzt Mathias Gassner bilden das Ärzteteam der Kinderpraxis. Oliver Menge

«Die Personalsituation ist dramatisch, der Markt komplett ausgetrocknet», sagt der Grenchner Kinderarzt Thomas Bamberger. Zwar habe er das Team der Kinderpraxis Passerelle nach langer Suche mit zwei herausragenden Kinderärzten aufstocken können, die knapp 200 Stellenprozente abdecken, doch für sich selber hat er noch keine Lösung gefunden.

Thomas Bamberger, der den meisten Grenchnerinnen und Grenchner unter dem Namen «Bambi» geläufig ist, war seit jeher Kinderarzt in Grenchen. Der inzwischen 69-Jährige sucht seit bald fünf Jahren nach einer möglichen Nachfolge für seine Praxis und hatte nicht immer Glück damit. Ein erster Versuch mit einem möglichen Nachfolger dauerte beispielsweise gerade mal sechs Tage. Und hatte Juristenfutter zur Folge.

Die Realisation des Ganzen wäre ohne die Unterstützung der auf Nachfolgelösungen für Arztpraxen spezialisierten Firma PraxaMed Center AG nicht möglich gewesen, dessen ist sich der Kinderarzt bewusst. PraxaMed war in der Region bereits bei diversen Gründungen von Ärztezentren federführend, so zum Beispiel in Pieterlen, Arch oder Selzach. Auch hat die Stadt Grenchen an eine Lösung geglaubt und eine finanzielle Starthilfe zugesichert.

Kinderpraxis Passerelle ist offizielle Nachfolge für Kinderarzt Rolf Luterbacher Seit dem 1. November ist die Kinderpraxis Passerelle nun auch offizielle Nachfolgerin für den anderen Grenchner Kinderarzt, Rolf Luterbacher, der ebenfalls seit geraumer Zeit erfolglos auf der Suche nach einem Nachfolger, einer Nachfolgerin war und per Ende Oktober seine Praxis geschlossen hat. Die Passerelle übernimmt nicht nur alle Patientinnen und Patienten von Luterbacher, sondern auch eine medizinische Fachangestellte, die ab November in der neuen Praxis arbeitet.

Dann, im Sommer letzten Jahres kam endlich eine Lösung in Sicht: Mit Mathias Gassner, einem Facharzt für Kinder und Jugendmedizin und der Kinderärztin Claudia Marquis fand Bamberger zwei ausgewiesene Fachpersonen, um die Praxis auszubauen und weiterzuführen.

Nicht nur das: Bamberger konnte auch seine Idee weiterführen, die seit Jahren nicht genutzte alte Praxis im gleichen Gebäude im selben Stockwerk nebenan dazu zu mieten und umzubauen und so die Praxis auf das Doppelte zu vergrössern. Denn schon in der ursprünglichen Praxis kam er alleine platzmässig an die Grenzen, ganz zu schweigen von den zusätzlichen Ärzten. Der Umbau ist fast vollständig abgeschlossen, einzig eine Eingangstüre wird noch erneuert werden

Kinderpraxis Passerelle: das Labor. Oliver Menge Kinderpraxis Passerelle: In der Apotheke war es im Sommer so heiss, dass eine Klimanlage eingebaut werden musste. Oliver Menge Der Büro-Arbeitsplatz der drei Ärzte. Oliver Menge Ein Besprechnungszimmer. Oliver Menge Das Labor. Oliver Menge Der Empfang und die Telefonzentrale. Oliver Menge Digitales Röntgen. Oliver Menge Ein Operationssaal für kleinere Eingriffe, Erstversorgung, Gipsen etc. Oliver Menge Untersuchungs- und Wickeltisch für Säuglinge miot eingebauter Waage Oliver Menge Ein weiteres Untersuchungszimmer. Oliver Menge Oliver Menge Der direkte Zugang ins Infektionszimmer: Patienten mit ansteckenden Krankheiten können vom Eingang Bielstrasse herkommend eingelassen werden, ohne die Praxis zu betreten. Oliver Menge Oliver Menge Der neu gestaltetete Eingang. Oliver Menge

Bamberger, der jetzt regulär noch etwa 20 Prozent in der Praxis Passerelle arbeitet, aber auch die Stellvertretungen für Mathias Gassner und Claudia Marquis übernimmt und zu diesen Zeiten 100 Prozent arbeitet, sucht eine weitere Kinderärztin, einen Kinderarzt zwischen 50 und 100 Prozent, die oder der dann seine Prozente übernehmen würde und sich auch an der Praxis beteiligen könnte.

Notstand in der kinderärztlichen Versorgung nicht nur in Grenchen

Und ein Ausbau war und ist nötig, denn die Versorgung im pädiatrischen Bereich ist in der Region Grenchen ausgesprochen dünn. Bamberger füllt hier eine Lücke, die schon länger klafft. Die Situation ist nicht nur in Grenchen kritisch: «Es ist sogar so dramatisch, dass Kinder vom einen in einen anderen Kanton verlegt werden müssen, weil wegen des Fachärztemangels in manchen Spitälern ganze Abteilungen unterbesetzt sind», sagt Bamberger.

Das liege mit auch daran, dass man den Zugang für gut ausgebildete, ausländische Kinderärztinnen und -ärzte bürokratisch erschwere – sie müssen drei Jahre in der Schweiz an einer anerkannten Ausbildungsstätte, sprich Kinderspital gearbeitet haben, bevor sie selbstständig tätig sein dürfen. Und die Schweizer Universitäten produzierten zu wenig Nachwuchs, insbesondere auf spezialisierten Gebieten wie unter anderem der Pädiatrie.

Weshalb nicht ins ehemalige Bundesamt?

Bamberger hat die eigene Infrastruktur ausgebaut und zusätzliches Personal rekrutiert. Da stellt sich unweigerlich die Frage, weshalb er sich nicht für das Projekt im ehemaligen Bundesamt für Wohnungswesen interessierte. Denn laut Auskunft der Initianten anlässlich der Besichtigung ist man auch dort auf der Suche nach einem Kinderarzt, einer Kinderärztin.

«Raphael Tièche hat mich schon vor zwei Jahren angefragt», sagt Bamberger. Doch sein eigener Zeithorizont sei damals schon gegeben gewesen – und das Projekt Tièches war damals noch nicht spruchreif. «Ausserdem bin ich der Meinung, dass man Erwachsenenmedizin und Kindermedizin nicht einfach so zusammenmischen kann», ist Bamberger überzeugt.

Kindermedizin unterscheidet sich von Erwachsenenmedizin

Die Voraussetzungen seien völlig anders: Wenn ein Kind zum Arzt müsse, seien die Eltern oder zumindest ein Elternteil mit von der Partie. «Das ist fast wie beim Tierarzt, wo sie ja ihren Zögling auch begleiten», sagt Bamberger schmunzelnd.

Im Ernst: Der Zugang sei einfach ein völlig anderer, der Umgang und die Umgebung viel wichtiger als bei Erwachsenen. Von daher sei er auch froh, seien sie in der Passerelle mit drei auf Pädiatrie spezialisierten Pflegefachfrauen und auch in diesem Gebiet erfahrenen medizinischen Praxisassistentinnen gut aufgestellt, sagt Bamberger.

Ausserdem sei die Kinderpraxis Passerelle auf dem neuesten Stand, was die Einrichtung angehe: Sie sei ausgerüstet mit digitaler webbasierter Krankengeschichte, digitalem Röntgen, Ultraschall inklusive Hüftsonografie – dem Spezialgebiet von Mathias Gassner – eigener Apotheke und eigenem Praxislabor.

Für den Fall, dass eine externe Firma ein Röntgeninstitut mit MRI nach Grenchen bringen möchte, bestünde sicherlich die Möglichkeit eines Joint Ventures, sagt Bamberger.

Jetzt suche er weiter nach einem Ersatz für sich selber. «Zwar erhalten mich die Kinder noch jung, und doch werde ich nächstes Jahr schon siebzig. Höchste Zeit, dass ich mich um meine anderen Projekte kümmern kann.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen