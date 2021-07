Grenchen: Rege Beteiligung an der Ortsplanungsrevision

Ortsplanungsrevision Grüne fordern Meldepflicht für Baumfällungen Die Mitwirkung der Bevölkerung an der Ortsplanungsrevision in Grenchen war rege. Über 40 Eingaben wurden gemacht. Andreas Toggweiler 31.07.2021, 05.00 Uhr

Holzarbeiten auf Privatareal: Die Grünen fordern eine Bewilligungspflicht für private Baumfällungen (Archivbild).

Kaspar Haupt

Die Mitwirkungsphase der Ortsplanungsrevision OPR wird Ende Juli abgeschlossen. Zwar war offiziell am 15. Juli Eingabeschluss, doch zeigte sich die Grenchner Bauverwaltung kulant, da diese Frist in die Sommerferien fiel. Vereinzelte Stellungnahmen sind deshalb erst diese Woche auf der Bauverwaltung eingetroffen.

Von den gut 40 Eingaben stammen die meisten von Einzelpersonen bzw. Hausbesitzern, welche spezielle Anliegen hinsichtlich ihrer Liegenschaft haben. «In diesem Sinne sind die Eingaben sehr vielfältig und es lässt kein eigentlicher Schwerpunkt von Anliegen identifizieren», erklärt Stadtbaumeister Aquil Briggen nach erster Sichtung der Eingaben.

Klar sei hingegen, dass alle, die Anliegen geäussert haben, ein Feedback erhalten, meint Briggen weiter. Ihre Wünsche und Anregungen werden jetzt an die Begleitgruppe OPR weitergeleitet, welche diese diskutiert und gegebenenfalls zur Aufnahme in die Ortsplanung empfiehlt. Im Mitwirkungsbericht werden diese Anliegen zuhanden des Gemeinderates zusammengefasst.

Er ist das Gremium, welches die Ortsplanungsrevision beschliesst und zur Auflage mit Einsprachemöglichkeit freigibt. Dies wird laut Briggen nicht vor 2022 der Fall sein, da auch der Kanton die Ortsplanungsrevision zurzeit im Rahmen des Vorprüfungsverfahrens beurteilt und Anpassungen verlangen kann. Allenfalls könnte je nach Ausgang der politischen Beratung auch noch eine weitere Vorprüfung nötig sein.

Von den Grenchner Parteien haben lediglich die Grünen proaktiv über ihre Eingaben informiert. Die Gemeinderatsparteien geben sich diesbezüglich zurückhaltend. Bapluk-Präsident Konrad Schleiss (FDP) erklärt, wieso: «Vier der Gemeinderatsparteien waren in der Begleitgruppe zur Ortsplanungsrevision tätig und wir konnten unsere Sicht im laufenden Prozess einbringen. Die öffentliche Mitwirkung war aus unserer Sicht mehr eine Chance für bisher nicht Beteiligte, sich einzubringen.»

Auch kämen die Gemeinderatsparteien wieder zum Zug, wenn der Rat die Vorlage zuhanden der Gemeindeversammlung behandle. Ähnlich tönt es von Seiten der SP. Die SP habe zwar ihre Anliegen im Mitwirkungsverfahren ebenfalls bereits deponiert, meint Fraktionschef Alex Kaufmann.

«Zusammenfassend unterstützt die SP die Stossrichtung der Ortsplanungsrevision», meint Kaufmann. Der Fokus auf dem Bereich Leben und Wohnen und die «sanften Aufzonungen» werden begrüsst.

«Beim aktuellen Bauboom gilt es jedoch aktiver einzugreifen, damit das Wohnen im Grünen nicht verschwindet.»

Auch müsse man dem Klimawandel vermehrt Rechnung tragen und die Stadt diesbezüglich als Vorbild positionieren, fordert die SP.

Die SP will die Auswirkungen des Baubooms überwachen. Peter Brotschi

Die Partei will auch noch einzelne Änderungsanträge beim Zonenplan und beim Erschliessungsplan stellen (z. B. Zuordnung aller Spielplätze in die Zone für öffentliche Bauten, Umzonung des Marti-Werkhofs an der Aare, Flankierende Massnahmen zur geplanten «Obrecht-Strasse»).

Dass die Grünen als «Nichtregierungspartei» in Grenchen ein ausführliches Positionspapier zur OPR präsentieren, verwundert nicht, denn ihr Einfluss ist auf das Mitwirkungsverfahren beschränkt. Die Grünen stellen gemäss einer Stellungnahme insgesamt acht Anträge:

Die Anträge der Grünen Weitgehende Verbannung des Autoverkehrs aus der Zentrumszone zur Steigerung der Attraktivität und Lebensqualität Verlängerung des vorgesehenen «Boulevard Langsamverkehr» bis hinauf zur Bushaltestelle Oele Fehlende Trottoirs, insbesondere auf Schulwegen, sollen im Erschliessungsplan prioritär behandelt werden Erstellung eines Klimakonzeptes mit Strategien und Massnahmen: Schattenkorridore, Belüftungsschneisen, Dach- und Fassadenbegrünungen, Trinkgelegenheiten (Brunnen) etc. Erstellung eines umfassenden Naturinventars durch ein externes Fachbüro Meldepflicht für private Baumfällungen Ost-West-Stadtachse für Langsamverkehr zwischen Feuerstelle Allmend und Vitaparcours-Parkplatz soll den Wald als Erholungsraum besser erschliessen Ein ÖV-Konzept mit Shuttlebus zwischen Bahnhof Süd und Bahnhof Nord, Umnummerierung und Umbenennung von Busstrecken und Haltestellen und Sperrung des Grenchenbergs für Autos bei Überlastung (Shuttlebus als Ersatz).

Auch die GLP, mit nur einem Sitz die kleinste Partei im Gemeinderat, hat diese Woche eine umfassende Stellungnahme zur Ortsplanungsrevision eingereicht.

Kastanienbaum vor der Eusebiuskirche: Der Schutz von Bäumen bzw. der Natur wird in den Eingaben immer wieder erwähnt.

So fordert die GLP im Raumplanungsbericht den vermehrten Einbezug von unabhängigen Fachleuten zur Qualitätssicherung sowie die Überarbeitung der Bestimmungen zum Aussichtsschutz. Hinsichtlich der neu zu schaffenden Technologiezone (Arbeitszone Neckarsulm) fordert die GLP, dass nicht die Branchen entscheidend sein sollen für die Ansiedlung, sondern die Anzahl neuer Arbeitsplätze.

Die GLP möchte ferner das Naturinventar mit zwei zusätzlichen Objekten ergänzen: einer alten Linde an der Rebhalde und der Pappelreihe beim Platz des Kynologischen Vereins im Eichholz. Das Bauminventar sei durch eine Fachperson für Baumpflege zu ergänzen. Die Unterscheidung zwischen geschützten und schützenswerten Objekten sei beizubehalten.

Bodenversiegelung bremsen

Die GLP möchte eine Bestimmung, wonach Parkplätze mit wasserdurchlässigem Belag versehen werden müssen. Es brauche zudem keine Ausnahmeregelungen hinsichtlich Parkplatzzahl bei Betrieben mit vielen Beschäftigten: «Die Berechnung ergibt sich bei Industrie und Gewerbe durch die Grundstücksfläche, bei der Gastronomie durch Sitzplätze», meint die GLP. Es seien zudem die Richtwerte der kantonalen Bauverordnung einzusetzen.

Einfriedungen sollten mit Ausnahme des Lärmschutzes mit Sträuchern und Bäumen realisiert werden. Im Naturkonzept sollten Bestimmungen zum Schutz vor Lichtemissionen aufgenommen werden.