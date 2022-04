Ortsplanungsrevision Bettlach steckt mitten im Prozess der Ortsplanungsrevision – um was geht es? Jetzt liegt die Ortsplanungsrevision vor. Noch aber sind einige Einsprachen offen. Um was geht es bei der Revision überhaupt? Fragen an Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut, die auch die Anforderungen des Kantons an die Gemeinden kritisiert. Oliver Menge Jetzt kommentieren 27.04.2022, 17.00 Uhr

Luftaufnahme der Gemeinde Bettlach (12. Januar 2022). Peter Brotschi

Landauf landab beschäftigen sich kommunale Behörden mit Ortsplanungsrevisionen. Für manche ein schwer verständliches Buch mit sieben Siegeln. Deshalb hier ein Erklärstück am Beispiel der Gemeinde Bettlach mit Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut, die einige Fragen beantwortet.

Alle Gemeinden sind von Gesetzes wegen dazu verpflichtet, alle 10 bis 15 Jahre die Ortsplanung zu überprüfen. Wie soll sich die Gemeinde entwickeln, was sind die Erwartungen punkto Bevölkerungszuwachs, wie entwickelt sich die Industrie, das Gewerbe, was ist von der Verkehrsplanung zu erwarten. Grundsätzlich: Wie soll die Gemeinde in 10–20 Jahren aussehen.

Auf den kantonalen Richtplan, dieser stützt sich auf das eidgenössische Raumplanungsgesetz. Der Prozess besteht aus verschiedenen Phasen: Zuerst wird ein räumliches Leitbild erstellt, bei dem die Bevölkerung miteinbezogen wird, Ideen gesammelt werden, was möglich und wünschenswert wäre und wie man vorgehen könnte. Erst danach geht es an die konkrete Ausarbeitung. In Bettlach wurde das Leitbild 2013 verabschiedet.

Es kam zu einer Pause, weil das neue, eidgenössische Raumplanungsgesetz zur Abstimmung kam und man warten musste, bis das eidgenössische Gesetz auf die kantonale Ebene heruntergebrochen wurde. Erst dann konnten sich die Gemeinden wieder einklinken.

Grundsätzlich verlangt das neue Raumplanungsgesetz verdichtetes Bauen, verbietet Neueinzonungen und das neue Planungsausgleichsgesetz verlangt eine Mehrwertabschöpfung bei Um- und Aufzonungen.

Man überprüft mit der Ortsplanung, ob das Bevölkerungswachstum, das man über die 10 Jahre erwartet, mit dem Fassungsvermögen der vorhandenen Bauzonen korreliert. Dieses Fassungsvermögen besteht nicht nur aus noch nicht bebauten Grundstücken, sondern auch aus Zonen, in denen bestehende Gebäude oder Grundstücke besser genutzt, beispielsweise aufgestockt werden können.

Wir haben eine ganze Reihe von Teilprojekten, auch mit Beizug von Fachleuten durchgeführt. Wir legen Wert darauf, dass die Quartierstrukturen in Bettlach erhalten bleiben. Wie macht man das konkret? Beispielsweise, indem wir Zonen definieren, in denen wir für Mehrfamilienhäuser, Reihenhäuser oder Terrassenbauten eine Quartierverträglichkeitsprüfung verlangen. Strukturen mit Gärten, die zu Einfamilienhäusern gehören, wollen wir so beibehalten, wo sie schon vorhanden sind.

Eine erste öffentliche Auflage wurde durchgeführt. Wir hatten viele Gespräche, schon im öffentlichen Mitwirkungsverfahren, noch vor der Auflage, deren Ergebnisse zum Teil auch einbezogen wurden. Die Auflage hatte 24 Einsprachen zur Folge und eine Anregung, die die Benutzung einer kleinen Brücke bei der Flurstrasse statt nur für Fussgänger auch für Velos vorschlug – das haben wir in den Plänen angepasst.

Es gab Schwerpunkte bei den Einsprachen: Die Übernahme von Privatstrassen warf grosse Wellen, bedeutet das doch eine grössere Einschränkung für Grundeigentümer. Eine Reihe von Einsprachen betraf das Gebiet «Bünden», eine grosse, leere Fläche, die überbaut werden soll.

Die Einsprachen wurden mit den Einspruchsparteien diskutiert, deren Anregungen aufgenommen. Die Quintessenz daraus floss nun in die dritte, öffentliche Auflage. Die Einsprachen wurden aber sistiert. Sie werden erst ganz am Schluss des Verfahrens behandelt.

Die hat auch stattgefunden, betraf aber nur die Korrektur eines Fehlers bei der öffentlichen Erschliessung einer einzigen Parzelle in der Gewerbezone und ging ohne Einsprache durch. Es handelt sich um die Parzelle, auf der für die 41medical gebaut werden soll.

Der Gemeinderat hat die Änderungen, die aufgrund der Einsprachen vorgenommen wurden, einstimmig verabschiedet. So wurde beispielsweise die maximale Gebäudehöhe auf dem Bündenareal auf 12,5 Meter festgelegt und zusätzliche Attikageschosse sind bei 3 Vollgeschossen nicht zugelassen.

Bei den Privatstrassen gilt seit dem Gemeinderatsbeschluss von August 21, dass sie erst ab der 5. Gebäude- oder Wohneinheit ins öffentliche Strassenareal überführt werden. Somit bleiben einige Privatstrassen auch künftig privat.

Die Änderungen zur Ortsplanung werden vom 5. Mai bis 3. Juni öffentlich aufgelegt und es besteht die Möglichkeit, dagegen Einsprache einzureichen. Aber nur gegen die Änderungen. Alle bisherigen Einsprecher werden transparent darüber informiert, was ändert und dass ihre Einsprachen aber sistiert sind.

Alles muss mit dem Kanton abgesprochen werden und auch vom Kanton abgesegnet werden. Die Empfehlung, alle Einsprachen zu sistieren und erst ganz am Schluss zu behandeln, kommt auch vom Kanton, der in anderen Gemeinden schlechte Erfahrungen gemacht hat. Alle Einsprachen werden nach der erneuten öffentlichen Auflage im Gemeinderat behandelt, die Einsprecher erhalten eine Verfügung mit Rechtsmittelbelehrung. Der Kanton verabschiedet dann die gesamte Ortsplanung samt Einsprachen in einem Dokument.

Viel! Schätzungsweise 250'000 Franken, im Minimum. Der Kanton hat diesbezüglich nicht geholfen – im Gegenteil. Es kamen immer neue Auflagen, was noch eingereicht werden musste: «Macht doch noch rasch ein Naturinventar, noch dieses und jenes ...» Die Spielregeln haben immer wieder geändert. Die Gemeindeversammlung wird noch Geld bewilligen müssen. Aber: Im Vergleich zu manchen anderen Gemeinden ist Bettlach nicht extrem hoch drin.

