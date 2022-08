Lommiswil: Skepsis gegenüber geplantem Dorfplatz

Ortsplanung Die Begeisterung über einen Dorfplatz hält sich in Lommiswil offenbar in Grenzen Noch bis am 23. September können sich Lommiswilerinnen und Lommiswiler zum Entwurf der neuen Ortsplanung äussern. Der geplante neue Dorfplatz scheint umstritten. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 24.08.2022, 17.00 Uhr

Entwicklung nach innen, lautet die Devise bei der Ortsplanungsrevision Lommiswil. Oliver Menge

Im Rahmen der Erarbeitung des Räumlichen Leitbildes – der Grundlage jeder Ortsplanungsrevision – wurde unter anderem die Frage erörtert, welches denn das Dorfzentrum von Lommiswil sei und durch welche prägenden Bauten es charakterisiert wird.

Diese Frage beschäftigte in der Folge auch den Gemeinderat bei der Erarbeitung der Ortsplanungsrevision. Er entschied sich, der Bevölkerung den Vorschlag zu machen, das Gebiet zwischen Dorfstrasse und Schulhausstrasse als Zentrumszone zu definieren. Hier könnte Schritt für Schritt ein Dorfplatz entstehen.

Dies allerdings nur, wenn an den Gebäuden Totalsanierungen vorgenommen werden. Dann kann die Gemeinde mit Sonderplanungen und im Einvernehmen mit der Bauherrschaft spezielle Lösungen erarbeiten, damit allmählich ein solcher Platz entstünde.

Anlässlich einer Orientierungsversammlung zur Ortsplanungsrevision betonte die zuständige Gemeinderätin Rezia Schmid:

«Wir wollen keine Gebäude kaufen.»

Die Versammlung stiess auf beträchtliches Interesse bei der Bevölkerung. Und die Dorfplatz-Pläne auf ebenso grosse Skepsis. Dieser Eindruck entstand jedenfalls, wenn man die Wortmeldungen zum Thema Dorfplatz in Betracht zieht: Lommiswil brauche kein konstruiertes Dorfzentrum, das habe etwa die Lommiswiler Chilbi gezeigt. Begegnung könnten nicht inszeniert werden, auch wenn man noch so viel Geld in die Finger nehme, hiess es etwa.

Gerade das wolle man nicht tun, meinte Baukommissionspräsident Meinrad Enggesser, der zusammen mit Planer Thomas Schneitter die Ortsplanungsrevision erläuterte. Und wenn die Mitwirkung zeige, dass die Bevölkerung eine Entwicklung in diese Richtung wünsche, gebe es noch viele Einflussmöglichkeiten des Souveräns, sobald sich Projekte konkretisieren.

Der graue Bereich im Modell wäre die neue Zentrumszone von Lommiswil. Sie liegt zwischen Dorfstrasse (links) und Schulhausstrasse (rechts). at.

Enggesser meinte:

«Wir sprechen von einem Zeithorizont von 10 bis 20 Jahren, aber wir müssten jetzt die Weichen stellen, wenn wir diese Entwicklung wünschenswert finden.»

Es sei wichtig, dass die Einwohnerschaft jetzt ihre Präferenzen äussere. Dazu steht ein Fragebogen zur Verfügung.

In der Tat findet eine Ortsplanungsrevision nur etwa alle 20 Jahre statt. Grosse Entwicklungssprünge will Lommiswil nicht machen, das zeigte bereits das Leitbild. Man wünscht eine moderate Entwicklung und die Beibehaltung des dörflichen Charakters.

Die Gemeinde könnte auch nicht gross bauen. «Wie 80 Prozent der Gemeinden im Kanton dürfen wir kein Land mehr einzonen», sagte Rezia Schmid. Das neue Raumplanungsrecht, 2013 in der Volksabstimmung angenommen, lässt grüssen.

Lommiswil soll eine Wohngemeinde mit Schwergewicht Einfamilienhäuser bleiben. Diese lassen noch vereinzelt Verdichtungen zu. Denn die Bevölkerungsdichte in der Wohnzone liegt unter dem Medianwert. Die bisherige Reservezone beim Bahnhof wird gestrichen, da sie auch nicht mehr eingezont werden könnte.

Entwurf des Bauzonenplans Lommiswil. Grün sind erhaltenswerte Gebäude. zvg

Grossen Wert will man auf den Erhalt der Natur auch im Siedlungsgebiet legen. Ein Naturinventar und ein Gewässerplan gehören dazu; auch wird erwogen, ob Gemeindebeiträge beim Erhalt von «Hostetten» (Hochstamm-Obstbäume) ausgerichtet werden sollen.

Im Rahmen der Diskussion wurden verschiedene kritische Voten zum geplanten Bahntechnik-Depot (Gleislager) der BLS beim Bahnhof laut. Die Gemeinde könne hier lediglich über Lärmschutzvorschriften Einfluss nehmen, hiess es. Denn das Areal gehört der Bahn und für Projekte gilt ein spezielles, eisenbahnrechtliches Planungsverfahren.

Alle Unterlagen zur Ortsplanungsrevision können in der Gemeinde-Website eingesehen und heruntergeladen werden. Eine Auflage mit Einsprachemöglichkeit ist für Frühjahr 2023 geplant.

