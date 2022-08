Orpund Weil die Bühne gedreht wurde: Das Hip-Hop-Festival «Royal Arena» war bis nach Grenchen zu hören Das Hip-Hop-Festival in Orpund drang bis an die Ohren der Grenchnerinnen und Grenchner. Grund ist, dass erstmals die Bühne nach Osten ausgerichtet wurde. Es gab zahlreiche Anrufe bei der Polizei. Andreas Toggweiler 2 Kommentare 22.08.2022, 16.00 Uhr

Foto vom Royal Arena Festival 2019 in Orpund. zvg

Nach dem Orpundart-Festival vom Donnerstag ging am Freitag und Samstag in Orpund die «Royal Arena» über die Bühne, ein zweitägiges Hip-Hop-Festival, das seit nunmehr 15 Jahren auf dem Gelände durchgeführt wird.

Es sorgte trotz der relativ weiten Entfernung zu Grenchen offenbar auch in der Uhrenstadt für Ohrensausen. Die Kantonspolizei Solothurn bestätigt, dass sie sowohl am Freitag als auch am Samstag jeweils mehrere Dutzend Anrufe aus der Region Grenchen erhalten habe.

Allerdings seien die Anrufer an die Kantonspolizei Bern beziehungsweise an das Regierungsstatthalteramt Nidau weiter verwiesen worden, da das Festival auf bernischem Gebiet stattfand.

Die Bühne wurde gedreht

«Royal Arena»-Veranstalter Lukas Hohl hat von den Lärmklagen aus Grenchen vernommen. Die Musik sei nicht lauter und nicht weniger laut gewesen als in den vergangenen Jahren, unterstreicht er. Allerdings habe sich etwas geändert: Die Bühne habe man dieses Jahr gewendet, sodass die Lautsprecher jetzt Richtung Osten beschallten.

«Ich kann mir nur damit erklären, dass wir diesmal in Grenchen gehört wurden», erklärt Hohl. Man halte sich in jeder Beziehung an die Vorgaben der Bewilligung und sei auch dauernd in Kontakt mit der Polizei, welche jeweils auch vor Ort sei.

15'000 Eintritte gezählt

Dass die Bühne zum ersten Mal Richtung Osten ausgerichtet wurde, begründet Hohl mit logistischen und sicherheitstechnischen Überlegungen. Das Festival verzeichnete laut seinen Angaben 15'000 Besucherinnen und Besucher, was etwas weniger gewesen sei, als vor der Pandemie.

Das letzte «Royal Arena» fand 2019 statt. Seit 2007 ist die Veranstaltung in Orpund, zuvor war das Festival jeweils in Täuffelen.

