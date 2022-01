Stefanie Scheuner bringt neuen Wind in die Grenchner Orgelpfeifen

Organistin Wie Stefanie Scheuner frischen Wind in die Grenchner Orgelpfeifen bringen will Die 34-jährige Stefanie Scheuner ist die neue Hauptorganistin an der Zwinglikirche Grenchen und der Markuskirche Bettlach. Die Bielerin wird auch die Reihe der Abendmusiken weiterführen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Organistin Stefanie Scheuner am Manual der Zwinglikirche. José R. Martinez

Stefanie Scheuner ist Anfang Jahr in die grossen Fussstapfen ihres Vorgängers Eric Nünlist getreten und hat auch schon ein erstes erfolgreiches Konzert gegeben. Nünlist galt als technischer Innovator und Tüftler mit einem Hang zum Spektakulären. Mit ihm möchte Scheuner nicht verglichen werden. «Ich bin eine Musikerin, die etwas ganz Neues, Eigenes kreiert. Mein Schwerpunkt liegt auf der Klassischen Musik, allerdings nimmt die Improvisation sowie das Musizieren in verschiedenen Musikstilen einen wichtigen Platz ein», erklärt sie.

Die Grenchner Orgel, die von Nünlist mit einem Fernwerk erweitert wurde, gefällt ihr. «Ich bin ganz begeistert von der speziellen und charakteristischen Orgel in Grenchen», verriet sie kürzlich der Zeitung «Reformiert».

Stefanie Scheuner gibt eine musikalische Kostprobe. José R. Martinez

Die Hände am Manual, die Füsse am Pedal

Anderseits wird sie der Kirchenmusik auch einen neuen Dreh verpassen. Denn eines ihrer Hobbys ist Tanzen, wie sie verrät. Doch was hat Tanzen mit Orgelspielen zu tun? Stefanie Scheuner sagt:

«Für mich kommt das Orgelspielen dem Tanzen sehr nahe, da wir als Organistinnen und Organisten ja mit Händen und Füssen, also mit dem ganzen Körper musizieren.»

Schon mit 20 Jahren begann sie in der Kirchgemeinde Diessbach bei Büren Klavier – und etwas später Orgeldienste zu übernehmen. «Seither schätze ich das Begleiten der Gottesdienste, den Kontakt mit den Kirchgängerinnen und Kirchgängern, den Mitarbeitenden und dem Kirchgemeinderat sehr. Emotionen mit Musik zu wecken, ist für mich das schönste und wichtigste Anliegen.»

Zwingli-Kirche, Grenchen. Robert Grogg

Seit rund 13 Jahren ist Stefanie Scheuner in verschiedenen reformierten Kirchgemeinden sowie in einer katholischen in Teilpensen als Pianistin und Organistin tätig. Sie ist in Sutz am Bielersee aufgewachsen und kommt aus einer musikalischen Familie: Beide Eltern sind ebenfalls Organisten.

Zwei Masterstudiengänge absolviert

Ihre Hobbys und Interessen habe sie jedenfalls ausleben können und später in ihren Studien auch vertiefen. Diese weisen ein breites Spektrum auf: Nach dem Gymnasium beschäftigte sie sich zunächst an der Musikhochschule Fribourg intensiv mit dem Klavier, kam dann zurück nach Biel und studierte Musik und Bewegung (Rhythmik) an der Hochschule der Künste Bern (HKB) und schloss mit einem Master in Musikpädagogik ab.

Während des Studiums wirkte sie in Bühnenproduktionen (Tanz, Bewegungs- und Musiktheater) in verschiedenen Kombinationen und Musikstilen mit. Anschliessend erwarb sie ihren zweiten Master Performance Orgel ebenfalls an der HKB. Zurzeit bildet sie sich nun noch beim Organisten Vincent Thévenaz in Genf (Titularorganist an der Kathedrale St.Pierre) weiter, wie sie anmerkt. Ziel sei ein zweites Konzertdipom auf der Orgel, erklärt die konzerterfahrene Musikerin.

Abendmusik zum 50-Jahr-Jubiläum der Markuskirche Bettlach. Einweihungskonzert für die revidierte Orgel. Urs Lindt

Reihe der Abendmusiken geht weiter

Stefanie Scheuner ist mit einem Pensum von 30 Prozent in Grenchen angestellt, was für eine Musikerin bereits ein Schwerpunkt-Engagement bedeutet. Sie hat auch die Verantwortung für die Konzertreihe Abendmusiken übernommen. Rund neun Konzerte finden pro Jahr unter diesem Motto in den Kirchen Grenchen und Bettlach statt, das nächste am 30. Januar in Bettlach. Hier werden nebst Orgelmusik auch weitere Klänge zu hören sein, von Gesang über Harfe bis zum Alphorn. Dass Scheuner aber der Orgel die Hauptrolle zuweist, überrascht nicht. Frage zum Schluss: Wer ist ihr Lieblingskomponist? – «Bach und die französischen Romantiker», erklärt sie.

Abendmusiken 2022 Die nächste «Abendmusik» findet am 30. Januar um 17 Uhr in der Markuskirche Bettlach statt, mit dem Swiss Alphorn Trio und Intermezzi an der Orgel. Am 6. März folgt ein weiterer Abend in der Markuskirche unter dem Motto «Nuit d'étoiles» mit Barbara Fuchs, Sopran und Praxedis Hug-Rütti (Harfe). Am 3. April gibt’s in der Zwinglikirche Italienische Trompetensonaten und Orgelchoräle von J.S. Bach mit Astrid Wolfisberg (Trompete) und Andreas Scheuner (Orgel). Unter dem Titel «Von der Schweiz bis zum Baltikum» eine musikalische Entdeckungsreise mit «unbekannten, aber hinreissenden Orgelwerken» (Zwinglikirche) findet die Abendmusik vom 15. Mai in der Zwinglikirche statt.

