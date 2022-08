Grenchen: Neu gibts hier Ordnungsbussen mit QR-Code

Ordnungsbussen Polizei führt digitales System für Ordnungsbussen nun auch in der Stadt Grenchen ein Ab September erhalten Grenchner Verkehrssünder eine Busse mit QR-Code. Die Verkehrsüberwachung wird vorzeitig durch die Kantonspolizei, nicht mehr durch die Stadtpolizei wahrgenommen. Oliver Menge 29.08.2022, 14.41 Uhr

Ordnungsbussen haben künftig auch in Grenchen einen QR-Code, mittels dessen man sein Vergehen sowie den Betrag ermitteln kann, den man zu bezahlen hat. zvg

In Zusammenhang mit der Integration der polizeilichen Aufgaben in die Kantonspolizei werde ab September nun auch in Grenchen das neue System für die Erfassung und Verarbeitung von Ordnungsbussen eingeführt, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Solothurn.