Moutier: On parle français - Grenchens frankophone Nachbarn

On parle Français Grenchen und Moutier sind schon seit über 100 Jahren Nachbarn dank des Grenchenbergtunnels Grenchen hat mit Romont, Court und Moutier Nachbarn, die Französisch sprechen. Eine kleine Serie, in der wir einen Blick über die Sprachgrenze werfen – heute nach Moutier. Nadine Schmid Jetzt kommentieren 12.01.2023, 15.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Hier lässt sich wunderbar leben», sagt Moutiers Stadtpräsident Marcel Winistoerfer vor dem altehrwürdigen Stadthaus. Patrick Lüthy

Lange trennte der Jura die beiden Städte, doch der 1915 fertiggestellte Grenchenbergtunnel änderte dies schlagartig: Grenchen und Moutier wurden Nachbarn. Mit dem Auto braucht es über eine halbe Stunde von Grenchen nach Moutier. Mit dem Zug sind es dank des Tunnels gerade einmal acht Minuten.

«In Moutier lässt es sich gut leben»

Was ist denn Moutier genau für eine Stadt? Marcel Winistoerfer, der Maire von Moutier, würde sie wie folgt beschreiben: «Moutier ist eine kleine, zentral gelegene Industriestadt. Wir erreichen Neuenburg, Basel und Bern in weniger als einer Stunde und auch am Zürcher Flughafen und in Paris sind wir relativ schnell. Wir haben viel Sonne und keinen Nebel. Und: Wir sind zwar nicht reich, aber es lässt sich hier wunderbar leben.»

Maire Marcel Winistoerfer in seinem Büro. Patrick Lüthy

Er könne sich nicht vorstellen, irgendwo anders zu wohnen. «Ich bin in Moutier aufgewachsen und bin sehr mit der Stadt verbunden.»

In der Industrie ist Moutier international bekannt. Dies wegen der Glasherstellung, dem Werkzeugmaschinenbau, der Uhrenindustrie und vor allem wegen der Mikromechanik. «Bei uns werden kleinste Teilchen hergestellt, die in etlichen Branchen verwendet werden, unter anderem in der Medizin, der Autoherstellung und der Armee», so der Mitte-Politiker.

Dennoch habe Moutier keine wirtschaftlich grossen Steuerzahler. Dies mache nun auch eine leichte Erhöhung der Gemeindesteuern von 1,94 Punkten auf 2,04 Punkte nötig. «Darüber kann die Bevölkerung im März abstimmen.»

Die alle zwei Jahre stattfindende Technologiemesse Siams in Moutier ist für die Grenchner Industrie von grosser Bedeutung. at

Vor allem mit Kantonswechsel beschäftigt

Im Moment beschäftigt sich das Städtchen mit seinen rund 7260 Einwohnerinnen und Einwohnern aber vor allem mit dem bevorstehenden Wechsel vom Kanton Bern zum Kanton Jura. Winistoerfer freut sich darüber, dass sich die Bevölkerung von Moutier für einen Kantonswechsel ausgesprochen hat: «Es ist wunderbar! Endlich finden wir wieder dort einen Platz, wo wir hingehören.» Ob der Kantonswechsel Einfluss auf den Austausch zwischen Moutier und Grenchen haben wird? Winistoerfer kann dazu keine Antwort geben.

Viele aus Moutier machen in Grenchen die Lehre

Marcel Winistoerfer stösst mit Stadtpräsident François Scheidegger auf die Moutier Expo 2017 an. at

Es gibt einige Berührungspunkte zwischen Grenchen und Moutier. So ist die ETA in beiden Gemeinden angesiedelt. «Viele Lehrlinge machen ihre Ausbildung in Grenchen oder Biel. Und es gibt auch so einige, die dort arbeiten», erklärt Winistoerfer. Er selbst ist mehr in Biel und in Solothurn als in Grenchen, doch er hat die Uhrenstadt schon ein paar Mal besucht. «Zum Beispiel traf ich François Scheidegger in Grenchen im Kultur-Historischen Museum. Und er kam ins Musée du Tour Automatique in Moutier.»

Zudem ist Winistoerfer bereits vom Flughafen Grenchen aus mit einem befreundeten Piloten ins Burgund geflogen. «Vor 30 Jahren war ich auch an einem Fussballspiel in Grenchen. Und auf Wanderrouten nach Court komme ich durch den Grenchenberg.»

Inzwischen ist Winistoerfer pensioniert, doch als er noch als Sekundarlehrer für Deutsch und Französisch arbeitete, hat er versucht, einen Austausch in den Schulen von Moutier und denen im Kanton Solothurn zu organisieren. «Das ist aber nicht zu Stande gekommen. Mein Nachfolger hat vor, dies wieder anzustossen.»

Stadtpräsident Marcel Winistoerfer im Sitzungszimmer des Gemeinderates. Patrick Lüthy

Zweisprachigkeit in Moutier wichtig

In Moutier seien zudem viele bilingue. Auch Winistoerfer ist zweisprachig aufgewachsen und beherrscht, wie sich im Gespräch herausstellt, auch Mundart. Seine Eltern stammen ursprünglich aus Balsthal. Er hat dort noch viele Verwandte und ist deshalb regelmässig im Solothurnischen. Der Kanton und die Deutschschweiz seien ihm sympathisch. «Ich mag es deshalb nicht so sehr, wenn Romands Witze über Deutschschweizer machen. Das geschieht immer wieder. Da kann es gut sein, dass ich das kommentiere.»

Bei der Kaffeepause. Patrick Lüthy

Winistoerfer war mehrere Jahre im Stadtrat, seit 2011 ist er im Gemeinderat und seit 2016 Maire von Moutier. Dass er das Amt übernahm, war eher Zufall. «Mein Vorgänger hat den Vorschlag gemacht und so habe ich mir Gedanken darüber gemacht und mich dafür entschieden.» Was ihm besonders an der Arbeit gefalle, sei, dass er viele Menschen aus der ganzen Schweiz kennen lernen könne.

Dazu zählen auch Bundesräte, wie etwa Guy Parmelin, Karin Keller-Sutter, alt Bundesrätin Simonetta Sommaruga und Elisabeth Baume-Schneider. Häufig sei der bevorstehende Kantonswechsel Grund für die Gespräche gewesen. In drei Jahren ist es dann so weit: Ab 2026 wird Moutier zum Kanton Jura gehören.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen