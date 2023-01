On parle français: Was Grenchen und Court (nicht) verbindet

On parle Français (2) Auf Visite bei Grenchens welschen Nachbarn: «In Court findet man alles, was man zum Leben braucht» Besuch bei den frankofonen Nachbarn von Grenchen: Jenseits des Grenchenbergs liegt die bernische Gemeinde Court. Wir sprechen mit Gemeindepräsidentin Nathalie Schranz. Statt auf Windenergie will man im Dorf auf Fernwärme setzen. Nadine Schmid Jetzt kommentieren 24.01.2023, 05.00 Uhr

Court von Norden gesehen mit Autobahn A16. Links oben ist die Passstrasse Richtung Grenchenberg zu sehen. Homepage Court

Die Maire von Court, Nathalie Schranz, erzählt, was in der bernjurassischen Gemeinde Court die Menschen bewegt, wieso man das Dossier des Windparks trotz Energiekrise nicht wieder aufrollt und welche Berührungspunkte Grenchen und Court haben.

Nathalie Schranz ist die erste Gemeindepräsidentin von Court. zvg

Wer gerne auf und um den Grenchenberg herum wandert, wird vermutlich auch bereits durchgekommen sein oder sie von den Bergen aus gesehen haben. Die bernjurassische Gemeinde Court. Sie ist eine der drei französischsprachigen Gemeinden in der Umgebung von Grenchen. «Court ist ein kleines Dorf mit 1400 Einwohnerinnen und Einwohnern. Man findet dort alles zum Leben: Kleine Läden, eine Krippe, die Schule und Plätze für Freizeit- und Sportaktivitäten», beschreibt Nathalie Schranz ihre Gemeinde.

Das Wappen von Court. zvg

Es gibt auch viel Industrie, vor allem in der Mikrotechnik. «Es sind über 20 Betriebe hier, von kleineren, familiären Unternehmen, bis hin zu grösseren.» Das liege an der Industriezone, die direkt neben der Autobahnausfahrt liege. «Das ist natürlich für die Unternehmen attraktiv», so Nathalie Schranz. Auch sei Court eine der letzten Gemeinden, deren Wasser im Besitz der Bürgergemeinde ist.

Viel Natur und Wald, und jeder kennt jeden

Schranz schätzt an Court auch die Landschaft. «Wir sind umgeben von Natur und haben den Wald vor unserer Haustür. Und im Dorf kennt quasi jeder jeden, diese Nähe finde ich schön.» Sie wohnt seit dreizehn Jahren in Court, ist seit vier Jahren im Gemeinderat und seit einem Jahr die Gemeindepräsidentin.

Ansicht von Court von Norden . Homepage Court

Sie ist die erste Frau, die in der Gemeinde dieses Amt übernimmt. «Neben der Nähe zur Bevölkerung gefällt mir, dass man die Dossiers im Dorf kennt und dass ich mithelfen kann, die Gemeinde weiterzuentwickeln», sagt sie über ihre Arbeit in der Exekutive. Gerade sind die Renovation der Turnhalle, die Ortsplanungsrevision und die Renaturierung des Ufers der Birs die aktuellen Geschäfte Courts.

Windräder sind endgültig vom Tisch

Und auch das Thema Energie beschäftigt weiterhin, nachdem der geplante Windpark von der Bevölkerung abgelehnt wurde. Es gibt mehrere Gründe, weshalb die Bevölkerung gegen das 50-Millionen-Projekt gestimmt hat. Der Eingriff in die Natur zum Beispiel und der Lärm. «Vielleicht kam das Geschäft auch zu früh», fügt Schranz an. Wegen der Energiekrise hätten tatsächlich einige aus der Bevölkerung gefragt, ob man das Thema nicht wieder aufrollen könne.

Durch das Dorf fliesst die Birs. Homepage Court

Geplant ist es nicht. «Zum einen haben viele in Court inzwischen Solarpanels installiert, zum anderen haben wir uns anderweitig orientiert.» Die Gemeinde sei nun dabei zu überprüfen, ob die Lösung in Sachen Energie Fernwärme heisst. «Die Voruntersuchungen sind abgeschlossen. Wir werden es uns nun aber genauer anschauen.» Sollten auch diese tieferen Studien positiv ausfallen, so würde man 2024 oder 2025 mit der Umsetzung beginnen können.

Court liegt an der Bahnlinie Biel-Sonceboz-Moutier. Homepage Court

Mit Grenchen verbindet die Badi und das Wandern

Die beiden Ortschaften Court und Grenchen verbindet nicht viel. Verkehrsmässig gibt’s die schmale Passstrasse, die nur im Sommer befahrbar ist für den Durchgangsverkehr. Die Hauptgründe für wenig Gemeinsamkeiten seien sicher die Kantons- und die Sprachgrenze, sagt Nathalie Schranz. Ältere Bewohner seien zweisprachig, die jüngeren Generationen hingegen vornehmlich französischsprachig.

«Und wie gesagt, haben wir alles, was es braucht, um gut zu leben. Wenn wir doch etwas von ausserhalb benötigen, orientieren wir uns eher am Vallée de Tavannes oder Moutier. Dort gehen manche einkaufen, schwimmen und auch Tennis spielen.» Aber einige aus Court arbeiten in Grenchen, in der ETA.

Und: Auch die Grenchner Badi sei beliebt bei den Bewohnerinnen und Bewohnern von Court. «Auch ich bin manchmal dort, das Schwimmbad gefällt mir sehr», sagt Schranz. Und natürlich wandere man auch in Court gerne. Bei Wanderungen auf dem Montoz und dem Grenchenberg begegnen sich Menschen aus Court und Grenchen.

Südlich von Court verläuft die Autobahn A16 (hier während des Baus). Es gibt eine eigene Ausfahrt. Wikipedia

