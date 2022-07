Tanzfest Olten vor dem Kunstmuseum

OLten Olten kann tanzen, und zwar so richtig! Vergangenen Samstag verwandelte sich die Oltner Kirchgasse aufgrund des vom Kunstmuseum realisierten «Tanz in den Sommer»-Fests in eine feurige Party-Meile. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Tanzende Seifenblasen mit Herz, Feuer und musikalischer Gassenbummel mit Ssassa. Patrick Lüthy

Vergangenen Samstag verwandelte sich die ansonsten gemütliche, mitten in der Kleinstadt angesiedelte Kirchgasse in eine Mini-Partymeile. Grund dafür war das vom Kunstmuseum organisierte «Tanz in den Sommer»-Fest, welches die Sommerferien einläutete. Das Wetter versprach beste Voraussetzungen für die Party unter freiem Himmel – stahlblauer Himmel und angenehme Temperaturen.

Dennoch benötigte der Event etwas Anlaufzeit. Den Einstieg machte die Band «Ssassa», welche mit Sound aus dem Balkan und dem Orient beim «Gassenbummel» durch die Oltner Altstadt schlenderte und versuchte, die Passanten und Passantinnen etwas aus der Reserve zu locken. Begleitet wurde die vierköpfige Truppe von Artist Andreas Schwarzer, der auf langen Stelzen tanzte und Riesenseifenblasen produzierte.

Den staunenden Kinderaugen war zu entnehmen, dass das Dargebotene gefiel. Auch ein paar Erwachsene liessen sich vom feurig mitreissenden Sound der Band anstecken und begannen mitzutanzen; insgesamt blieb man vorerst jedoch eher beim scheuen Beobachten.

Stelzenläufer Andreas. Patrick Lüthy

Grosse künstlerische Schnittmenge

Auf der Kirchgasse angekommen wurde das Fest schliesslich offiziell von der Moderatorin und Mitorganisatorin Claudia Waldner eröffnet. Sie hiess die Anwesenden herzlich willkommen und verkündete das anstehende Programm, welches Tanzaufführungen, einen äusserst talentierten Beatboxer und ein DJ-Duo vorsah.

«Und auch den Stelzenläufer Andreas werden wir heute nochmals sehen, kurz vor 23.00 Uhr wird er eine Feuershow zeigen.» Und für alle, welche sich auf dem Festareal erfrischen wollten, hatte das ehemalige Coq d’Or-Team eine kleine Bar aufgestellt, wo verschiedene Getränke konsumiert werden konnten.

Konzert von Ssassa mit Denis Marian, Schweizermeister im Beatboxen. Patrick Lüthy

Den Zuschauerinnen und Zuschauern wurden tänzerische Darbietungen von Tiziana Neswadba, von Vanessa Spörri und eine Performance mit dem Titel «no name» von Regula Stücheli und Daniell’ Ficola geboten. Stücheli, welche eigentlich als Künstlerin und Werklehrerin an der Bannfeldschule Olten wirkt, stand ebenfalls auf der Tanzbühne.

Etwa eine neue berufliche Ausrichtung? «Nein, aber die Schnittmenge der beiden darstellenden Kunstformen sind gross», so die Zürcherin, deshalb sei diese Verbindung sehr interessant.

Dass Kunst für viele Menschen grundsätzlich von Interesse ist, liess sich an der Einstellung bezüglich der Zukunft des Kunstmuseums entnehmen – sofern sich die Befragten mit diesem Thema beschäftigt haben. Für jene, die im Bilde waren, war klar, dass der Projektierungskredit für das neue Kunstmuseum bewilligt werden muss.

Möglicherweise kommt es aber am 27. November darüber zur Abstimmung, die Unterschriftensammlung läuft bereits. Viele der Anwesenden wussten jedoch gar nicht, dass eine Veränderung bevorsteht.

Ein märchenhaftes Finale

Nach den tänzerischen Beiträgen war der Beatboxer Denis Marian an der Reihe und verblüffte das Publikum gleich reihenweise. Und auch Moderatorin Waldner traute erst ihren Augen und Ohren nicht so recht, weshalb sie Marian fragte, ob er all diese Geräusche wirklich selbst mache oder ob er in seinem Mund ein Sound-Gerät versteckt habe.

Konzert von Ssassa mit Denis Marian, Schweizermeister im Beatboxen. Patrick Lüthy

«Es gibt weder ein Gerät im Mund noch zusätzliche eingespielte Aufnahmen, ich mache alles selbst», entgegnete der Künstler, welcher seit 2017 jede Schweizer Meisterschaft gewann.

Nach zwei Solonummern des in Buchs wohnhaften Künstlers kam die Band Ssassa dazu. Gemeinsam gaben sie ein rund zweistündiges Konzert und verwandelten die Kirchgasse in einen Open-Air-Tanz-Club.

Musik & Visuals: DJs Flexin & Fly Robin, VJs Tonjaschja Adler. Patrick Lüthy

Zu späterer Stunde wechselte der Musikstil von den östlichen Klängen zu klassischem Techno-Sound – die Tanzenden blieben. Das DJ-Duo «Flexin & Fly Robin» legte auf, was das Zeug hielt und sorgte für vom Tanzen verschwitzte aber vor allem vergnügte Gesichter.

Und wie von Waldner angekündigt trat der Stelzenmann am Ende des Events nochmals auf. Mit einer artistischen Meisterleistung aus Feuer und Seifenblasen gelang es Schwarzer, die staunenden Menschen in eine zauberhafte Märchenwelt zu entführen – das kann nur die Kunst.

Finaler Feuertanz mit Herz-Feuer. Patrick Lüthy

