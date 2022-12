Ziel: 300 kantonale Arbeitsplätze für Grenchen bis 2030

Offener Brief Offener Brief an Regierungsrätin Sandra Kolly: Grenchner Gemeinderat fordert 300 kantonale Arbeitsplätze bis 2030 Ausnahmslos alle Grenchner Gemeinderäte haben einen Brief unterschrieben und ins Solothurner Rathaus geschickt. Sie fordern, dass die Kantonsverwaltung in Grenchen Stellen ansiedelt. Ein Dorn im Auge ist ihnen ein geplanter neuer Verwaltungsbau in Solothurn. Oliver Menge Jetzt kommentieren 07.12.2022, 17.09 Uhr

Regierungsrätin Sandra Kolly erhielt einen offenen Brief aus Grenchen. Carole Lauener

Erstunterzeichner des offenen Briefes aus Grenchen ist SVP Gemeinde-, Bürger- und Kantonsrat Richard Aschberger. Er geht in diesem offenen Brief auf den steten Verlust kantonaler Stellen in Grenchen ein. Er schrieb in dem persönlich an Regierungsrätin Sandra Kolly adressierten Brief: «Vor einigen Tagen erschien erneut ein Zeitungsbericht, wo zum x-ten Mal das Thema Erweiterungsbau/Neubau für die kantonale Verwaltung thematisiert wurde. Seit vielen Jahren ist dies bei uns in Grenchen ein vieldiskutiertes Thema, haben wir doch nach und nach diverse Amtsstellen verloren und kaum etwas Neues wurde bei uns realisiert oder auch nur geplant.»