VBS-Jurist und Mittepolitiker wird Gemeindepräsident in Oberwil

Oberwil Heinrich Tännler löst Heinz Hugi als Gemeindepräsident ab Heinrich Tännler heisst der neue Gemeindepräsident von Oberwil bei Büren. Der bisherige Vizepräsident löst am 1. Januar Heinz Hugi im Amt ab. Die wichtgsten Ämter der Gemeinde wurden in stiller Wahl besetzt. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 15.11.2022, 16.15 Uhr

Heinrich Tännler, Gemeindepräsident Oberwil b. B. ab 2023 Zvg / Solothurner Zeitung

Laut einer Mitteilung des Gemeinderates konnte der Gemeinderat, das Gemeindepräsidium und drei Kommission in stiller Wahl besetzt werden. Wahlen am 27. November sind noch für zwei Kommissionen durchzuführen, für die nicht genügend Mitglieder gefunden wurden. In der Kommission für Gemeindebetriebe und in der Energiekommission sind noch je ein Sitz vakant.