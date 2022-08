Oberwil bei Büren Sichlete zum Thema «Wald und Holz»: Altes Handwerk mit Neuem verbinden Am Wochenende findet in Oberwil bei Büren die 38. Sichlete statt. Der traditionelle Anlass gehört zum immateriellen Kulturerbe der Unesco. Silvia Stähli-Schönthaler Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Karin Schwab und René Tüscher freuen sich auf die Sichlete, die zum 38. Mal stattfinden wird. Bild: sst. sst

Oberwil ist 2022 ein wichtiger Ort für Festivitäten. So fand im Mai bereits das Seeländische Schwingfest im beschaulichen Dorf statt und am kommenden Wochenende werden wiederum viele Besucherinnen und Besucher an der Sichlete erwartet.