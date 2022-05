In Oberwil kommt eine Steuersenkung in Reichweite

Oberwil bei Büren Positive Rechnung und grosse Sanierungspläne Die Gemeinde Oberwil plant eine Erneuerung der desolaten Infrastruktur im Möösli-Quartier. Die Gemeindeversammlung bewilligte das Geld dazu. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 26.05.2022, 20.16 Uhr

Im Quartier Möösli im östlichen Dorfteil von Oberwil beginnen 2023 umfassende Erneuerungen von Strasse und Werkleitungen. Andreas Toggweiler

Mit der Sanierung Möösli, die bereits im letzten Jahr als Investition geplant war, hat die Gemeinde Oberwil Grosses vor. Die Gemeindeversammlung stimmte mit einer Enthaltung einem Verpflichtungskredit über 769 000 Franken zu.

Strassenbeläge und Infrastruktur seien in einem sehr schlechten Zustand, führte Bauingenieur Daniel Kiener von der RSW AG Lyss aus, die von der Gemeinde für die Sanierung beauftragt wurde. Vorgesehen ist, den gesamten rissigen und löchrigen Asphaltbelag zu ersetzen und mit Randabschlüssen zu versehen. Zwei Geschiebefänge sollen verhindern, dass sich der Kies bei Starkregen von den Flurwegen auf die Strassen ergiesst.

Die Mischwasserleitungen werden erweitert. Kunststoffleitungen sollen die Graugussleitungen für das Trinkwasser ersetzen. Das alte Zementrohr für die elektrische Versorgung wird ausgewechselt und mit einem zusätzlichen Rohr ergänzt, das zukünftige Bedürfnisse abdecken kann. Mit diesen moderaten Massnahmen könne man eine massive Verbesserung erreichen, erklärte Kiener. Der Baubeginn ist auf Anfang 2023 geplant. Die Sanierung wird in vier Etappen durchgeführt und sieben bis acht Monate dauern.

Budgetunterschreitungen in vielen Bereichen

Die Rechnung 2021 von Oberwil schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 130 431 Franken ab. Dies ist eine Besserstellung gegenüber dem Budget von rund 292 000 Franken. Weil die ordentlichen Abschreibungen kleiner waren als die Nettoinvestitionen, mussten, wie bei einem Ertragsüberschuss gesetzlich vorgeschrieben, zusätzliche Abschreibungen von 60 462 Franken vorgenommen werden.

Ohne diese wäre das Ergebnis noch besser ausgefallen, führte Finanzverantwortlicher Jean-Claude Münger aus. Budgetunterschreitungen gab es in fast allen Bereichen. Bei den Steuereinnahmen fielen die Erträge von den natürlichen Personen geringer aus als budgetiert. Hingegen führten übrige Steuern und die Steuern der juristischen Personen zu einem um 153 000 Franken besseren Ergebnis als vorhergesehen.

Steuersenkung wäre in Reichweite

Bei einem Eigenkapital im allgemeinen Haushalt von 867 665 Franken denkt der Gemeinderat laut über eine mögliche Steuersenkung nach. Die Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Elektrizität schlossen alle positiv ab und verfügen über ein stattliches Eigenkapital. Hingegen wies die Spezialfinanzierung Abfall ein Defizit aus und das Eigenkapital schrumpfte auf 8 945 Franken. Mit einer Gebührenerhöhung oder einer Reduktion des Angebots könnte man diesem Missstand entgegenwirken, meinte Münger.

Die Nettoinvestitionen lagen mit 612 139 Franken massiv unter dem Budget. Einige geplante Projekte wurden noch nicht oder nur teilweise realisiert. So die Sanierung des Schulhauses und des Gemeindehauses und der Anschluss an den Wärmeverbund, die Sanierung Möösli oder die Ortsplanungsrevision, die noch nicht in Angriff genommen werden konnte.

Neue Bestattungsformen sind ein Bedürfnis

Mit einem Blumenwiesengrab soll auf dem Friedhof Oberwil zukünftig eine weitere Bestattungsform möglich sein. Die 41 anwesenden Stimmberechtigten genehmigten eine entsprechende Änderung des Friedhofreglements. Bei dieser Grabart wird die Asche einer verstorbenen Person in die Erde geleert. Es wird kein Grabmal geben. Falls die Angehörigen dies wünschen, kann ein Namensschild auf einem dafür vorgesehenen Stein angebracht werden. Das Grab selber wird nicht gekennzeichnet und man kann dort auch keinen Blumenschmuck niederlegen.

