Oberwil bei Büren Nach 31 Jahren hört der Käsermeister auf – doch die Chäsi im Dorf geht nicht verloren Schluss mit Käsen: Jakob Beer geht in Pension. In seine Fussstapfen tritt sein bisheriger Mitarbeiter Oskar Häni, der die Chäsi in Oberwil bei Büren weiterführt. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 02.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Oskar Häni (links) übernimmt die Chäsi Oberwil vom Ehepaar Jakob und Ruth Beers. José R. Martinez

31 Jahre lang hat Jakob Beer in den Käsekesseln in der Chäsi Oberwil gerührt. Nun ist Schluss, er geht in die wohlverdiente Pension. Doch die Chäsi geht dem Dorf nicht verloren.

Beer freut sich, dass er mit seinem Mitarbeiter Oskar Häni einen fähigen jungen Mann gewinnen konnte, der in seine Fussstapfen tritt. Beer weiss, dass das Führen einer Käserei sehr arbeitsaufwendig ist. Zweimal täglich Milch entgegennehmen und täglich käsen, denn die Milch für die Herstellung von Emmentaler darf nicht älter als 24 Stunden sein. Dies sieben Tage pro Woche und das ganze Jahr hindurch.

Die schönen Erinnerungen überwiegen

Der Käsermeister erinnert sich vor allem an positive Erlebnisse in seiner Karriere. Nach seiner Lehre als Käser hat Beer zehn Jahre lang bei seinem Vater gearbeitet, bevor er 1991 die Käserei übernahm. In den Anfangszeiten produzierte die Chäsi nur Emmentaler AOP. Doch Beer weiss, dass dessen spezieller Geschmack nicht allen Leuten mundet. So tüftelte er an einem zweijährigen Emmentaler, der sich geschmacklich vom Original unterscheidet.

Daneben sind immer weitere neue Kreationen entstanden. Heute stellt Beer 17 verschiedene Sorten her. So kann er die Milch selber zu Käse verarbeiten und muss sie nicht zu tiefem Preis an Grossunternehmer verkaufen, wenn das Kontingent für die Emmentaler-Produktion ausgeschöpft ist.

Zu seinen Milchlieferanten gehören nur Bauern aus der Region. Darunter auch Biobauern, deren Rohstoff separat verarbeitet wird. So gibt es eine Reihe Biokäse-Spezialitäten. Ein besonderes Erzeugnis ist der Aschenputtel-Käse. Dazu verwendet Beer Vulkansalz aus Zypern. Die Rinde reibt er mit Asche ein, die ihr eine schwarze Farbe verleiht.

Mit seinem Emmentaler AOP hat der Käsermeister an unzähligen Wettbewerben viele Preise gewonnen. Als Krönung seiner Karriere sieht er die Teilnahme an der Käsiade Hopfgarten in Tirol im letzten Herbst. Mit seinen Emmentalern Bio und Rezent gewann er Silber beziehungsweise Gold. Gold gab es auch für das Aschenputtel. Zudem gewann er den «Peak of Quality», die Auszeichnung für den besten Käse des Wettbewerbs.

Guter Käse nur mit qualitativ guter Milch

Beer will seinen Erfolg aber nicht für sich alleine beanspruchen. Ausschlaggebend dafür sei die Qualität der verarbeiteten Milch, worauf er sich bei seinen Lieferanten stets verlassen konnte. Er rühmt die Zusammenarbeit mit den Bauern. «Wir hatten immer ein gutes Auskommen miteinander», lobt er. Auch wenn die Milchpreisverhandlungen manchmal hart gewesen seien.

Der bald 61-Jährige windet auch seiner Frau Ruth ein Kränzchen. Sie führte den Laden zuerst alleine, später mit Unterstützung zweier Mitarbeiterinnen. «Ohne sie wäre das Ganze nicht möglich gewesen», ist er überzeugt. Beer ist stolz darauf, dass er treue Mitarbeiter in seinem Team hat. Einer davon, Adrian Furrer, darf heuer sein 20-jähriges Jubiläum feiern.

Dankbar ist Beer auch für die treue Kundschaft von Oberwil und den umliegenden Dörfern bis ins Wasseramt, die seinen Laden regelmässig besucht haben. Werbung machte er jeweils am Solothurner Chästag, wo er stets seine Produkte feilbot.

Ein Wermutstropfen ist für Beer das Käsereisterben. Gab es vor 30 Jahren noch 500 Dorfkäsereien in der Schweiz, sind es heute nicht mal mehr 100. Das Interesse an der nicht industriellen Käseherstellung sei geschwunden, und auch die Bauern seien verschwunden, bedauert er. In den Anfängen verkäste er die Milch von über 30 Bauern, heute sind es nur noch zwölf.

Vieles blieb in den 30 Jahren auf der Strecke

Beer freut sich auf seinen Ruhestand. Wenn er auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge geht, wie er eingesteht. «Es wird schon ein einschneidendes Ereignis sein», denkt er. Doch auch nach seiner Pensionierung wird er seine Hände nicht in den Schoss legen. Er nimmt sich vor:

«Ich werde vieles nachholen, das wegen der Arbeit auf der Strecke blieb.»

Er kann sich auch gut vorstellen, sein Know-how an einer anderen Stelle einzubringen, jedoch ohne dabei volle Verantwortung übernehmen zu müssen.

Auch wenn der Frühpensionär nun nach Möriswil in das umgebaute Elternhaus seiner Frau zieht, wird er weiterhin ab und zu in Oberwil anzutreffen sein. Seinen Hobbys wird er weiter frönen und dem Jodlerklub Echo vom Buechibärg und den Oberwiler Hornussern treu bleiben. Während der 40 Jahre Mitgliedschaft hat er dort viele Freundschaften aufgebaut. Sollte in der Chäsi Not am Mann sein, würde er selbstverständlich einspringen. «Ich lasse die Chäsi nicht im Stich», sagt er mit Überzeugung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen