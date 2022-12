Oberwiler Gemeindepräsident hört auf

Oberwil (BE) Erst mit 66 Jahren stieg Heinz Hugi in die Politik ein, zwölf Jahre später wurde er jetzt verabschiedet Die Gemeindeversammlung von Oberwil war emotional. Im Zentrum stand die Verabschiedung von Gemeindepräsident Heinz Hugi. Aber auch die ordentlichen Traktanden wurden ausgiebig diskutiert. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 01.12.2022, 13.49 Uhr

Die letzte Gemeindeversammlung unter der Leitung von Heinz Hugi (78). Andreas Toggweiler

137 Personen waren in Oberwil zur Gemeindeversammlung erschienen, die aufgrund des erwarteten Ansturms in die Turnhalle verlegt worden war. Denn nebst der Behandlung des Budgets 2023, Reglementen und der Diskussion über die Strompreise war vor allem eines wichtig – auch wenn es auf der Traktandenliste nirgends erwähnt wurde: Es war die letzte Gemeindeversammlung von Gemeindepräsident Heinz Hugi.

Der Doyen der Oberwiler Gemeindepolitik tritt nach zwölf Jahren im Gemeinderat Ende Jahr zurück. Seit 2013 war er Gemeindepräsident. «Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an», zitierte Hugi in seinen Abschiedsworten den bekannten Song von Udo Jürgens.

Bewegte Jahre in der Gemeindepolitik

In der Tat, dies war sein Alter, als er angefragt wurde, ob er nicht in die Dorfpolitik einsteigen möchte. Er wurde gleich Vizepräsident. Politisch sei er bis zu diesem Zeitpunkt ein unbeschriebenes Blatt gewesen, berichtete Hugi: «Ich war bis da vor allem als Samichlaus bekannt.»

An seiner 20. und letzten Gemeindeversammlung konnte Hugi auf bewegte Jahre zurückblicken. Doch er betonte:

«Ich habe diesen Entscheid nie bereut. Es war für mich eine Lebensschule, von der ich persönlich sehr profitiert habe.»

Er habe stets versucht, die anstehenden Probleme im Gespräch auf menschliche Art zu lösen.

Letzte Gemeindeversammlung von Heinz Hugi. Standing Ovations des Publikums. Andreas Toggweiler

Dass ihm das gelungen ist, darauf deuteten die Standing Ovations hin, welche ihm die Oberwilerinnen und Oberwiler am Mittwoch boten. Dankesworte von Vizepräsident Heinrich Tännler (er wird am 1. Januar Hugis Nachfolger) durften nicht fehlen, ebenso ein Geschenk.

Hugi dankte vor allem seiner Frau Heidi, welche in den vergangenen Jahren am Esstisch oft vergeblich auf ihn gewartet habe und ihn in seinem Amt dennoch kräftig unterstützt habe. Besonders auch, als er zwischenzeitlich mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. «Dafür vergebe ich die einzige Rose des heutigen Abends.» Und diesem Wort folgten die Tat und die Umarmung.

Heinz Hugi überreicht seiner Frau Heidi eine Rose. Andreas Toggweiler

Das bekanntermassen lebhafte politische Klima in Oberwil kam zuvor bei der Behandlung der ordentlichen Traktanden durchaus zur Geltung und sorgte dafür, dass Hugis Einladung der Bevölkerung zu Apéro und Pizza erst deutlich nach 23 Uhr erfolgen konnte.

Es galt, das Budget 2023 zu beraten, Reglemente zu verabschieden und die Situation am Strommarkt zu diskutieren. Tatsächlich wurde Oberwil von der Strompreissituation wie viele andere, die den Strom auf dem Markt einkaufen müssen, hart getroffen. Die Gemeinde kauft den Strom zusammen mit dem lokalen Anbieter Gebnet ein.

Letzte Gemeindeversammlung von Heinz Hugi. Vizepräsident Heinrich Tännler präsentiert ein Geschenk des Gemeinderates Andreas Toggweiler

Gebnet-Vertreter Maurizio Pulvirenti befindet sich denn auch dieser Tage auf einer «Tournee» durch die Gemeindeversammlungen.

«Ich kann die Situation auch nicht ändern, bin aber hier, um alle Fragen zu beantworten.»

So konnte er darlegen, was in etwa die finanziellen Auswirkungen für die Haushalte in Oberwil sind. So habe ein vierköpfiger Haushalt in einem Einfamilienhaus mit einem Strombezug von 4200 kW/Jahr mit Mehrkosten von rund 75 Franken pro Monat zu rechnen.

Der Gemeinderat musste den Strompreis traktandieren, da verschiedene Werte die den von der Politik beschlossenen Zielkorridor überschritten haben. «Der Einkaufspreis für Strom hat sich für uns vervierfacht, von 7.2 auf 26.4 Rappen», sagte der zuständige Gemeinderat Jean Claude Münger in seiner Einführung.

Entwicklung der Strompreise und Beschaffungszeitpunkt von Gebnet. Andreas Toggweiler

Dass es nicht noch viel schlimmer kam, ist der gestaffelten Einkaufsstrategie zu verdanken. «Im Nachhinein gesehen hätten wir auch etwas besser, aber auch viel schlechter einkaufen können», sagte Pulvirenti. Der Strom werde in Tranchen unterschiedlicher Grösse für drei bis vier Jahre im Voraus bestellt.

Kritik aus der Elektrakommission

Aus der Elektrakommission wurde dennoch die Kritik laut, der Gemeinderat habe zu spät reagiert. Man habe die Situation bereits im Frühjahr kommen sehen und gewarnt. Die Genehmigung der neuen Strompreise für 2023 erfolgte dennoch relativ deutlich, mit 78 Ja- gegen 27 Nein-Stimmen.

Das Budget 2023 sieht bei Gesamtausgaben von rund 5,3 Millionen Franken ein Defizit von 355'000 Franken vor. Dieses kommt schwergewichtig aus den Spezialfinanzierungen, welche aber noch genügend Rücklagen hätten, wie es hiess.

